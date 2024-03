Video Gol Highlights Fiorentina-Maccabi Haifa 1-1: Sintesi 14-3-2024

Video Gol e Highlights Fiorentina-Maccabi Haifa 1-1, Ritorno Ottavi di finale Conference League: segnano Barak e Khalaili

Solo un pareggio tra Fiorentina e Maccabi Haifa allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League.

Basta e avanza per i toscani, che avevano vinto all’andata e si qualificano ai quarti di finale eliminando gli israeliani.

Sintesi di Fiorentina-Maccabi Haifa 1-1

Out Christensen, Kouame e Milenkovic per Vincenzo Italiano, che schiera Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri e Biraghi in difesa davanti a Terracciano, in mediana Bonaventura, Mandragora e Barak, in attacco Gonzalez, Belotti e Sottil.

Solite assenze per Dego, che ha mezza rosa indisponibile, ma punta su Feingold, Simic, Seck e Goldberg in difesa a protezione di Kaiuf, in mediana Sundgren, Mohamed e Cornud, in attacco Rafaelov, Pierrot e Podgoreanu.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa sono bravi a gestire il possesso palla non permettendo agli ospiti di trovare le giocate giuste.

Dopo il giallo a Cornud, ci provano Barak, Mandragora e Podgoreanu, ma manca sempre la precisione giusta.

Cambia leggermente il copione della partita in un secondo tempo sicuramente più intenso tra due squadre più reattive a centrocampo e pericolose in attacco.

Il più pericoloso è Barak, che al 59′ minuto finalmente riesce a sbloccare il risultato trovando il gol del vantaggio su assist di Faraoni.

Entrano Saief, Khalaili e Kinda al posto di Pierrot, Cornud e Kinda, poi Belotti e Sottil si divorano il raddoppio prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Dodò, Kandil, Naor, Ikone e Lopez subentrare per Faraoni, Seck, Mohamed, Sottil e Bonaventura.

Dopo un tentativo di Mandragora e il giallo di Simic, entrano anche Beltran e Parisi al posto di Barak e Biraghi, prima del pareggio degli ospiti firmato da Khalaili al 90′ minuto su assist di Goldberg.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Maccabi Haifa 1-1:

Tabellino di Fiorentina-Maccabi Haifa 1-1

Marcatori: 59’ Barak, 88’ Khalaili



Assist: 59’ Faraoni, 88’ Goldberg



Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni (71’ Dodò), Quarta, Ranieri, Biraghi (82’ Parisi); Mandragora, Bonaventura (75’ Lopez); Nico Gonzalez, Barak (82’ Beltran), Sottil (75’ Ikoné); Belotti. All. Niccolini



Maccabi Haifa (3-4-2-1): Keouf; Feingold, Simic, Seck (71’ Kandil), Goldberg; Sundgren, Mohamed (72’ Naor), Cornud (63’ Khalaili); Podgoreanu, Pierrot (62’ Saief), Rafaelov (62’ Kinda). All. Degu



Arbitro: Irfan Peljto



Ammoniti: 16’ Cornud, 79’ Simic



Espulsi:

