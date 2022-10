Video Gol Highlights Fiorentina-Lazio 0-4: Sintesi 10-10-2022

Video Gol e Highlights Fiorentina-Lazio 0-4, 9° Giornata Serie A: segnano Immobile, Luis Alberto, Vecino e Zaccagni

La Lazio distrugge la Fiorentina allo Stadio Olimpico di Roma nel posticipo serale del lunedì della nona giornata di Serie A.

Quarta vittoria consecutiva per i biancocelesti, che si portano a quota venti punti in classifica, a meno tre punti dalla capolista.

Seconda sconfitta consecutiva per i toscani, che continuano in questo periodo difficile in campionato, in cui sono fermi a quota nove punti in classifica.

Sintesi di Fiorentina-Lazio 0-4

Out Castrovilli e Sottil per Vincenzo Italiano, che schiera Dodò, Martinez Quarta, Igor e Biraghi in difesa davanti a Terracciano, Amrabat, Bonaventura e Mandragora in mediana e Kouame con Jovic e Ikone nel tridente d’attacco.

Squadra praticamente titolare per Maurizio Sarri, che recupera Casale per la panchina, ma si affida a Patric in difesa con Romagnoli, Lazzari e Marusic, mentre in mediana giocano Vecino, Marcos Antonio e Milinkovic-Savic e in attacco Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che i ritmi sono molto elevati. I padroni di casa sono molto più pragmatici nel gioco offensivo, mentre i padroni di casa fanno maggiormente possesso palla.

La palla gol del vantaggio sarebbe nei piedi di Jovic, clamorosamente poco cinico sotto porta, così come Ikone poco dopo.

Gol sbagliato, gol subito. Regola 2.0 del Manuale del Calcio. Infatti, dopo aver prodotto tanto calcio e diverse occasioni, sono invece gli ospiti a sbloccare il risultato trovando il gol del vantaggio al 12′ minuto con Vecino sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Zaccagni.

Grande reazione da parte dei padroni di casa, che si riversano nella metà campo degli avversari rendendosi pericolosi con Ikone prima dell’ammonizione di Amrabat.

Però, stasera gli ospiti sono davvero super cinici, visto che al 25′ minuto raddoppiano con Zaccagni su assist di Milinkovic-Savic.

Viene ammonito Igor nel tentativo di reazione dei padroni di casa, che si sbilanciano un po’ troppo nel tentativo di farsi vedere in attacco, rischiando sulla conclusione di Vecino, ben parata da Terracciano.

Nel finale è grande assedio da parte dei padroni di casa, che colpiscono una traversa con Mandragora e impegnano Provedel con Martinez Quarta.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Nico Gonzalez al posto di uno spento Ikone, oltre che all’assalto dei padroni di casa alla difesa degli ospiti, che si abbassano molto, senza lesinare di ripartire in contropiede.

Ci provano Nico Gonzalez e Mandragora, ma a sfiorare il gol sono ancora gli ospiti, che colpiscono una traversa con Immobile.

Entrano Barak, Milenkovic e Luis Alberto al posto di Amrabat, Igor e Marcos Antonio prima di un’altra clamorosa occasione per Jovic, ancora una volta clamorosamente poco cinico davanti al portiere.

Dopo i gialli a Lazzari, Mandragora e Dodò c’è spazio anche per Maleh, Saponara, Hysaj, Cancellieri e Pedro, che subentrano per Bonaventura, Kouame, Zaccagni, Marusic e Felipe Anderson.

Gli ospiti rischiano di fare del male in contropiede, ma Terracciano è attento su Luis Alberto, che chiude i giochi calando il tris al 87′ minuto al termine di una bellissima azione corale costruita con Pedro e Immobile.

Nel finale c’è tempo anche per il poker firmato da Immobile al 91′ minuto su assist addirittura di tacco di Milinkovic-Savic.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Lazio 0-4:

Tabellino di Fiorentina-Lazio 0-4

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor (14′ st Milenkovic), Biraghi; Mandragora, Amrabat (14′ st Barak), Bonaventura (27′ st Maleh); Ikonè (1′ st Gonzalez), Jovic, Kouamè (27′ st Saponara).

A disp.: Cerofolini, Gollini, Cabral, Terzic, Ranieri, Venuti, Zurkowski, Duncan, Bianco. All.: Italiano



Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic (28′ st Hysaj); Milinkovic-Savic, Marcos Antonio (15′ st Luis Alberto), Vecino; Felipe Anderson (34′ st Pedro), Immobile, Zaccagni (34′ st Cancellieri).

A disp.: Maximiano, Adamonis, Casale, Kamenovic, Romero, Radu, Cataldi, Gila, Basic. All.: Sarri



Arbitro: Maresca

Marcatori: 11′ Vecino (L), 25′ Zaccagni (L), 41′ st Luis Alberto (L), 46′ st Immobile (L)

Ammoniti: Amrabat, Igor, Mandragora, Dodò (F); Lazzari (L)

Espulsi: –