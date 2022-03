Video Gol Highlights Fiorentina-Hellas Verona 1-1: Sintesi 6-3-2022

Video Gol e Highlights Fiorentina-Hellas Verona 1-1, 28° Giornata Serie A: Caprari pareggia Piatek

Solo un pareggio tra Fiorentina e Hellas Verona allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nella ventottesima giornata di Serie A, nono turno del girone di ritorno.

I viola tornano a fare punti dopo il ko della scorsa settimana, ma rimangono a quattro punti di distanza dalla zona europea.

Quarto risultato utile consecutivo per gli scaligeri, che hanno collezionato ben otto punti nelle ultime cinque partite, ma restano a sei punti dalla zona piazzamento.

Sintesi di Fiorentina-Hellas Verona 1-1

Lo squalificato Bonaventura si aggiunge agli infortunati Nastasic e Odriozola per Vincenzo Italiano, che conferma Venuti e Igor con Milenkovic e capitan Biraghi in difesa davanti a Terracciano, così come in mediana Maleh e Castrovilli con Torreira. In attacco Saponara e Ikone giocano ai lati di Piatek.

Assenti Retsos, Barak, Dawidowicz, Praszelik e Pandur per Ivan Tudor, che ritrova Gunter e Casale con Ceccherini in difesa a protezione di Montipò, mentre sulle fasce ci sono Faraoni e Lazovic. In mediana la scelta ricade su Tameze e Ilic, visto che in attacco gioca Lasagna con Simeone e Caprari.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, disputato su ritmi davvero molto intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti pressano con aggressività e ripartono con velocità in contropiede dopo aver recuperato palla.

Alla prima occasione della partita, al 9′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Piatek, al posto giusto al momento giusto con il suo killer instict sul tiro cross di Ikone.

GOL | ⚽



Piatek ✍️

13' ⏱️



Piatek con una grande girata non perdona!



🟣⚪ 1 – 0 🟡🔵 | 14'#ForzaViola 💜 #FiorentinaVerona — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 6, 2022

Ma gli ospiti reagiscono con rabbia ed orgoglio e riescono subito a pareggiare al 20′ minuto con Caprari, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Milenkovic su Lasagna.

Il pareggio subito frena psicologicamente i padroni di casa, che non riescono a trovare la giusta velocità e qualità nelle giocate, anche perché gli ospiti difendono con compattezza e chiudono tutti gli spazi, intervenendo anche fisicamente laddove possibile, come dimostra il giallo comminato a Gunter, mentre Terracciano è miracoloso su Lasagna.

Il secondo tempo si apre con le sostituzioni che vedono protagonisti Duncan, Callejon e Sottil al posto di Saponara, Maleh e Ikone.

I padroni di casa provano a velocizzare il giro della palla, anche perché gli ospiti si chiudono nella propria metà campo senza concedere spazi.

Risultano pericolosi Torreira, più volte, e ancora Piatek, mentre viene ammonito Simeone e gli ospiti inseriscono Depaoli per Lazovic, Bessa per Lasagna, Nico Gonzalez per Piatek, Amrabat per Torreira e Sutalo per Faraoni.

Nel finale Callejon risulta poco cinico in fase di conclusione e viene ammonito Bessa.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Hellas Verona 1-1:

Tabellino di Fiorentina-Hellas Verona 1-1

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira (31′ st Amrabat), Maleh; Ikoné, Piatek (26′ st Gonzalez), Saponara. A disp.: Rosati, Dragowksi, Martinez Quarta, Callejon, Cabral, Terzic, Frison, Duncan, Sottil, Kokorin. Allenatore: Vincenzo Italiano.



Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni (42′ st Sutalo), Tameze, Ilic, Lazovic (16′ st Depaoli); Lasagna (24′ st Bessa), Caprari; Simeone. A disp.: Chiesa, Berardi, Cancellieri, Pierobon, Frabotta, Flakus, Coppola, Hongla. Allenatore: Igor Tudor.



Arbitro: Manganiello

Marcatori: 10′ Piatek (F), 20′ rigore Caprari (V)

Ammoniti: Gunter, Simeone (V)

Espulsi: –

Migliori Bookmakers AAMS