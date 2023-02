Video Gol Highlights Fiorentina-Empoli 1-1: Sintesi 19-2-2023

Video Gol e Highlights Fiorentina-Empoli 1-1, 23° Giornata Serie A: segnano Cambiaghi e Cabral

Solo un pareggio tra Fiorentina e Empoli allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nella ventitreesima giornata di Serie A, quarto turno del girone di ritorno.

Continua il periodo di crisi per i viola, che nelle ultime cinque partite hanno collezionato solo due punti e sono fermi a quota venticinque.

Secondo pareggio consecutivo per i toscani, il terzo nelle ultime quattro, in cui hanno conquistato solo tre punti e quota ventotto in classifica.

Sintesi di Fiorentina-Empoli 1-1

Intera rosa a disposizione per Vincenzo Italiano, che fa un po’ di turnover con Venuti, Terzic e Martinez Quarta in difesa con Milenkovic davanti a Terracciano, si rivede Barak in mediana con Mandragora e Amrabat, confermato il tridente d’attacco costituito da Jovic, Saponara e Gonzalez.

Out Destro, Parisi e Tonelli per Paolo Zanetti, che schiera Cacace in difesa con Luperto, Ismajli e Ebuhei a protezione di Vicario, in mediana ci sono Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli e Baldanzi, che gioca alle spalle di Caputo e Cambiaghi.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, approfittando di un velo di stanchezza dei padroni di casa, che cerca di pressare con la giusta aggressività.

Dopo un tentativo di Saponara e il giallo ad Akpa-Akpro, al 29′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Cambiaghi, che trova il gol del vantaggio sfruttando la sponda di Caputo su imbeccata di Baldanzi.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro, prendono in mano il pallino del gioco e si riversano nella metà campo avversaria, ma al 37′ minuto il VAR annulla il possibile pareggio di Barak per posizione di fuorigioco di Nico Gonzalez.

Succede di tutto con l’occasione per Caputo, l’infortunio di Milenkovic, che viene sostituito da Igor, e il raddoppio proprio del figliol prodigo al 44′ minuto su assist di uno scatenato Cambiaghi, ma ancora una volta cancellato, questa volta dal fuorigioco semiautomatico.

Nei minuti finali c’è tempo anche per l’ammonizione di Ismajli e una clamorosa occasione di Jovic, che non trova la porta di testa.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Dodò e Ikone al posto di Venuti e Saponara e sembra cambiare qualcosa, visto che inizia un vero e proprio monologo dei padroni di casa contro avversari troppo remissivi.

L’assalto dei padroni di casa porta alle occasioni di Martinez Quarta, Amrabat e Gonzalez, ma senza fortuna prima dell’entrata in campo di Satriano per Cambiaghi.

Grande protagonista è Martinez Quarta, prima poco cinico e poi miracoloso nel salvare il risultato sulla conclusione di Caputo e, infine, viene anche ammonito.

Cartellini gialli anche per Baldanzi e Bandinelli tra le sostituzioni che vedono coinvolti Cabral, Bonaventura, Henderson, Piccoli, Haas e Grassi subentrare per Cambiaghi, Jovic, Amrabat, Akra-Akpro, Baldanzi, Caputo e Bandinelli.

Al 85′ minuto i padroni di casa pareggiano con Cabral su perfetto assist di Dodò.

⏱️ FT | Termina in pareggio il Derby toscano: a Cambiaghi risponde Cabral! 👀 #FiorentinaEmpoli 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/n2ksN2liEd — Lega Serie A (@SerieA) February 19, 2023

Nel finale gli ospiti si abbassano troppo e i padroni di casa assediano la porta di Vicario, superlativo ancora su Cabral, mentre Gonzalez e Ikone sono poco precisi.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Empoli 1-1:

Tabellino di Fiorentina-Empoli 1-1

FIORENTINA (4-3-2-1): Terracciano; Venuti (45’ Dodo), Martinez Quarta, Milenkovic (40’ Igor), Terzic; Amrabat (70’ Bonaventura), Mandragora, Barak; Saponara (45’ Ikoné), Gonzalez; Jovic (70’ Cabral). All. Italiano.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Akpa Akpro (73’ Henderson), Marin, Bandinelli (83’ Grassi); Baldanzi (73’ Haas); Cambiaghi (59’ Satriano), Caputo (83’ Piccoli). All. Zanetti.

Arbitro: Alessandro Prontera

Gol: 29’ Cambiaghi (E), 85’ Cabral (F)

Assist: Caputo (E)

Ammoniti: Akpa Akpro (E), Ismajli (E), Cacace (E), Baldanzi (E), Martinez Quarta (F), Bandinelli (E)