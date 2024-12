Video gol-highlights Fiorentina-Cagliari 1-0: sintesi 08-12-2024

Video gol-highlights Fiorentina-Cagliari 1-0: decide un gol di Cataldi. Viola a tre punti dalla vetta.

La sintesi di Fiorentina-Cagliari 1-0

Fiorentina più propositiva in inizio di gara: uno scambio Kouamé-Dodò porta il brasiliano a concludere in area di rigore, con la palla che termina fuori.

Risponde il Cagliari con un tiro di Piccoli, respinto da De Gea. La conclusione di Makoumbou, sulla respinta, viene messa in angolo.

Fiorentina in vantaggio al 24′: tiro di Adili deviato dal portiere. Raccoglie Beltràm che scarica per Cataldi. Tiro dal limite dove Sherri non può arrivare.

Beltràn ci prova col mancino, ma Zortea si oppone e mette in angolo. Il Cagliari ci prova in contropiede, nel finale, ma Piccoli viene fermato in offside.

Fiorentina ancora pericolosa in avvio di ripresa, con Ikoné che impegna Sherry.

Il Cagliari prova a rendersi pericoloso sui calci piazzati, senza mai riuscire a trovare la porta. Luvumbo prova a convergere, ma trova l’opposizione di Comuzzo.

Ancora Cagliari da calcio piazzato, ma il colpo di testa di Adopo non crea problemi a De Gea.

Il Cagliari prova a trovare la via del pareggio, ma è la Fiorentina a creare un’ultima chance, sull’asse Dodò-Gosens, con il tedesco che non trova la porta.

Finisce comunque 1-0. La Fiorentina vola al terzo posto, a tre punti dall’Atalanta capolista, ma con una gara da recuperare.

Video gol-highlights di Fiorentina-Cagliari 1-0

Il tabellino di Fiorentina-Cagliari 1-0

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodô, Comuzzo, L. Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Ikoné, Beltrán, Sottil; Kouamé.

A disposizione P. Terracciano, Martinelli, Biraghi, Mandragora, Guðmundsson, Kean, Moreno, Colpani, Richardson, Martínez Quarta, Kayode, Parisi.

Allenatore: Raffaele Palladino.

Cagliari (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Marin, Makoumbou; Zortea, Viola, Augello; Piccoli.

A disposizione: Ciocci, Scuffet, Adopo, Deiola, Prati, Jankto, Wieteska, Palomino, Pavoletti, Azzi, Gaetano, Luvumbo, Kingstone, Felici.

Allenatore: Davide Nicola.

Marcatori: 24′ Cataldi (F)

