Video Gol Highlights Fiorentina-Bologna 1-2: Sintesi 5-2-2023

Video Gol e Highlights Fiorentina-Bologna 1-2, 21° Giornata Serie A: segnano Orsolini su rigore, Saponara e Posch

Il Bologna batte la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nel posticipo pomeridiano della domenica della ventunesima giornata di Serie A, secondo turno del girone di ritorno.

Seconda vittoria consecutiva per i felsinei, che racimolano il quarto risultato utile consecutivo portandosi a quota ventinove punti in classifica.

Terza sconfitta nelle ultime quattro per i toscani, fermi a quota ventiquattro punti e con una sola vittoria in questo 2023.

Sintesi di Fiorentina-Bologna 1-2

Out Castrovilli e Sottil per Vincenzo Italiano, che conferma Igor in difesa con Milenkovic, Dodò e Biraghi davanti a Terracciano, c’è Barak in mediana con Amrabat e Bonaventura e il tridente d’attacco è composto da Jovic, Saponara e Gonzalez.

Ancora assenti Arnautovic, Bonifazi, De Silvestri, Medel e Sansone per Thiago Motta, che punta su Sosa in difesa con Posch, Lucumì e Cambiaso e protezione di Skorupski, conferma Zirkzee in attacco appoggiato da Ferguson, Soriano e Orsolini sulla trequarti, mentre in mediana giocano Schouten e Dominguez.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Le due squadre preferiscono fare possesso palla, ma sono ben messe in campo, si chiudono con ordine e compattezza e risultano pericolose nel ribaltare l’azione in contropiede.

Partono meglio gli ospiti, che impegnano Terracciano con Zirkzee e Orsolini, sbloccando il risultato al 12′ minuto, quando Orsolini trova il gol del vantaggio trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro grazie al VAR per un fallo di mano di Jovic, che aveva salvato sulla linea la conclusione a botta sicura di Ferguson.

Grandissima reazione da parte dei padroni di casa, che subito spaventano Skorupski con Gonzalez e, dopo il giallo a Orsolini, al 19′ minuto pareggiano con Saponara, bravo a deviare in porta la conclusione dello stesso Gonzalez.

Calano leggermente i ritmi di gioco, ma le due squadre continuano a macinare gioco e a creare occasioni con Ferguson, miracolo di Terracciano, gli imprecisi Jovic, Barak e Orsolini, e poi la doppia occasione di Saponara, che colpisce la traversa, e Gonzalez, decisivo Skorupski, mentre viene ammonito Igor.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Martinez Quarta al posto di Igor e, soprattutto, con il nuovo vantaggio degli ospiti, che al 47′ minuto segnano di nuovo con Posch, su cross perfetto di Orsolini.

I padroni di casa si sbilanciano troppo nel tentativo di reagire lasciando spazi che gli ospiti provano a sfruttare in contropiede, rendendosi pericolosi con Orsolini, dopo il giallo a Schouten e Dominguez e prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Mandragora e Cabral subentrare per Bonaventura e Barak.

Entrano anche Moro, Barrow e Brekalo al posto di Schouten, Soriano e Saponara, ma a sfiorare il gol è Jovic con un bel colpo di testa di pochissimo a lato, mentre vengono ammoniti Lucumì e Mandragora.

C’è spazio anche per Aebischer, Kyriakopoulos e Terzic, che richiamo in panchina Ferguson, Orsolini e Dodò, mentre Cabral è poco cinico sotto porta.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Bologna 1-2:

Tabellino di Fiorentina-Bologna 1-2

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Dodo 5,5 (39′ st Terzic sv), Milenkovic 6, Igor 6 (1′ st Martinez Quarta 6), Biraghi 5,5; Bonaventura 6 (16′ st Cabral 5), Amrabat 5,5, Barak 5,5 (16′ st Mandragora 6); Saponara 6,5 (27′ st Brekalo 6), Jovic 5, Gonzalez 5,5.

Allenatore: Italiano 5



Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 7, Sosa 6,5, Lucumi 6,5, Cambiaso 6,5; Schouten 6 (27′ st Moro 6), Dominguez 6,5; Orsolini 7 (38′ st Kyriakopoulos sv), Ferguson 6 (38′ st Aebischer sv), Soriano 6 (27′ st Barrow 6); Zirkzee 6,5.

Allenatore: Thiago Motta 7



Arbitro: Pairetto

Marcatori: 14′ rig. Orsolini (B), 19′ Saponara (F), 2′ st Posch (B)

Ammoniti: Orsolini (B), Igor (F), Schouten (B), Dominguez (B), Lucumi (B), Mandragora (F)

Espulsi: