Video Gol Highlights Fiorentina-Bologna 1-0: Sintesi 13-3-2022

Video Gol Highlights Fiorentina-Bologna 1-0: la decide Torreira negli ultimi 20 minuti.

Fiorentina-Bologna 1-0: i “Viola” vincono grazie a un gol di Torreira.

Partita dominata sotto il profilo del gioco da parte della squadra di Italiano: il Bologna coglie infatti una traversa nei primi secondi, ma poi subisce la supremazia toscana.

I gigliati, come sempre molto ficcanti dalle corsie laterali, beneficiano per tutta la ripresa di una superiorità numerica dovuta all’espulsione di Bonifazi.

Dopo una serie di tentativi (Torreira coglie un palo dal limite), lo stesso uruguagio graffia in maniera decisiva, capitalizzando una sponda di Castrovilli.

I “Viola” si riportano a ridosso della Lazio, e guardano alla zona Europa.

La sintesi di Fiorentina-Bologna

Il Bologna prova subito ad approfittare di una disattenzione “Viola”: Odriozola scivola su lancio di Orsolini, e dà a Soriano l’opportunità di battere a rete. La mezzala centra la traversa.

È però la Fiorentina a comandare il gioco: la squadra di Italiano esce dal pressing alto rossoblù attraverso un giropalla veloce.

Spesso pericolosa sulle corsie laterali, la squadra gigliata non riesce però a portare pericoli dalle parti di Skorupski, con Piatek che manca due volte l’appuntamento buono col pallone.

Gonzalez avanza sulla sinistra e mette in mezzo per Castrovilli, la cui girata viene respinta da Schouten.

I toscani mantengono alta la pressione offensiva, ma il Bologna si difende bene e concede poco o nulla.

La Fiorentina ha una nuova occasione con un calcio di punizione dal limite: Biraghi impegna Skorupski in angolo.

Si rivede il Bologna: Orsolini scatta sulla verticale e prova un tiro incrociato che colpisce il palo.

Rossoblù in dieci sul finire della prima frazione: Bonifazi, già ammonito, commette un’ingenuità su Torreira.

La “viola” ha un’ultima occasione, sempre con Biraghi, che calcia al volo da fuori. Skorupski sventa, e manda la sua squadra sul pari all’intervallo.

La Fiorentina inizia il secondo tempo nuovamente attaccando: Torreira si rende pericoloso con un tiro dal limite che coglie il palo.

Le due squadre cambiano qualcosa: Mihajlovic pensa a coprirsi con l’ingresso di Binks per Orsolini. Italiano rinnova l’attacco con Ikoné e Cabral.

Odriozola si rende pericoloso sulla destra: pallone in mezzo per Gonzalez, che viene chiuso in angolo da Skorupski.

Questione di tempo e la Fiorentina passa avanti: Torreira, a culmine di una buona partita, capitalizza una sponda di Castrovilli su cross di Biraghi.

Il Bologna reagisce con un colpo di testa di Arnautovic, che però finisce alto. La squadra felsinea non riesce, dunque, a raddrizzare la situazione.

Vince la Fiorentina, con un gol di Torreira, e si riavvicina alla zona Europa.

Highlights e video gol di Fiorentina-Bologna

Il tabellino di Fiorentina-Bologna

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piątek (Cabral 59′), Sottil (Ikoné 59′). A disposizione: Drągowski, Martinez Quarta, Callejon, Saponara, Cabral, Ikoné, Maleh, Terzic, Venuti, Duncan, Amrabat, Nastasic. Allenatore: Vincenzo Italiano.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Orsolini (Binks 58′), Soriano (Barrow 59′); Arnautovic. A disposizione: Bardi, Bagnolini, Binks, Sansone, Viola, Mbaye, Aebischer, Dijks, Vignato, Kasius, Falcinelli, Barrow. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Sacchi (Macerata)

Ammoniti: Torreira (F), Soumaoro (B), Hickey (B)

Espulsi: Bonifazi (doppio giallo, 43′)

