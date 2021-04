Video Gol Highlights Fiorentina-Atalanta 2-3: Sintesi 11-4-2021

Video Gol e Highlights Fiorentina-Atalanta 2-3, 30° Giornata Serie A: doppiette di Duvan Zapata e Vlahovic, segna Ilicic su rigore

L’Atalanta batte la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nel posticipo serale della trentesima giornata di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno.

E’ la quarta vittoria consecutiva per i bergamaschi, che difendono il quarto posto dalle altre pretendenti per la qualificazione alla prossima Champions League, rimanendo anche attaccati alla lotta per il secondo posto, distante solo due punti.

Bruttissima sconfitta per i toscani, che non vincono ormai da tre partite, in cui hanno collezionato un solo punto, venendo quindi immischiati nuovamente nella lotta per non retrocedere, nonostante una grandissima reazione.

Sintesi di Fiorentina-Atalanta 2-3

E’ una partita molto divertente nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Meglio gli ospiti, che giocano in maniera aggressiva, mentre i padroni di casa preferiscono tentare di chiudere tutti gli spazi rimanendo compatti dietro la linea della palla.

Dopo una bellissima conclusione di Malinovskyi, che si spegne in curva, al 13′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Duvan Zapata, su assist di Malinovskyi da calcio d’angolo.

I padroni di casa accusano il colpo, vanno in completa balia degli ospiti, che ne approfittano per spingere il piede sull’acceleratore rendendosi pericolosi con Gosens e Duvan Zapata, ma Dragowski alza la saracinesca e salva il passivo, mentre gli avversari riescono ad affacciarsi dalle parti della difesa avversaria solo tramite i calci piazzati.

Al 40′ minuto arriva il gol del raddoppio degli ospiti, firmato da Duvan Zapata, che si regala la doppietta, con secondo assist della serata di un Malinovskyi davvero in grande forma, di fatto chiudendo anzitempo la prima frazione di gioco.

Succede di tutto nel secondo tempo, visto che i padroni di casa entrano in campo con tutt’altro piglio, dando inizio ad una reazione incredibile approfittando anche del calo degli ospiti, che cominciano a soffrire dal punto di vista dell’aggressività il pressing degli avversari.

Al 57′ minuto i padroni di casa riaprono la partita accorciando con Vlahovic, sfruttando la sponda di Caceres, servito da un cross di Biraghi.

Gli ospiti provano a gestire, ma i padroni di casa sono indemoniati e, dopo la grande risposta di Dragowski su Toloi, al 66′ minuto pareggiano addirittura con Vlahovic, che si regala la doppietta, questa volta su assist di Kouame, che aveva saltato Djimsiti.

Ma i padroni di casa segnano ancora tornando in vantaggio al 69′ minuto, quando Ilicic trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Martinez Quarta.

Subire il gol nel proprio miglior momento è una mazzata per i padroni di casa, che vanno in completa balia degli ospiti, che provano a chiuderla con gli imprecisi Duvan Zapata, in realtà bravissimo anche Dragowski, e Pasalic.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Atalanta 2-3:

Tabellino di Fiorentina-Atalanta 2-3

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Vlahovic. Allenatore: Iachini.

Atalanta (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino, Gosens; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata. Allenatore: Gasperini.

Gol: 2 Zapata, 2 Vlahovic, Ilicic

Ammoniti: Romero, Pezzella, Amrabat, Milenkovic

