Video gol-highlights Empoli-Sassuolo 3-4: sintesi 26-11-2023

Video gol-highlights Empoli-Sassuolo 3-4: match da urlo al “Castellani”, deciso da una rete di capitan Berardi nel recupero (doppietta per lui). A segno anche Caputo, Pinamonti, Henrique, Fazzini e Kovalenko.

Empoli-Sassuolo 3-4, autentico show al “Castellani”. Le due squadre regalano agli appassionati il match più entusiasmante del campionato, ricco di ribaltamenti e colpi di scena.

Va prima in vantaggio l’Empoli, con un rigore di Caputo dopo appena tre minuti. La ribalta il Sassuolo, in poco più di un quarto d’ora, con le reti di Pinamonti ed Henrique, entrambi a segno di testa.

Il “Golden boy” Fazzini, grazie a un destro chirurgico dal limite, fa 2-2, e il primo tempo si chiude su questo risultato.

Capitan Berardi, dal dischetto, sembra indirizzare la partita quando mancano 25 minuti (2-3), ma un gol del neoentrato Kovalenko, a quattro dal recupero, rimette tutto in parità.

La zampata finale è ancora opera di Berardi, che al 92′ sigla di controbalzo un gol importantissimo, permettendo ai suoi di sguazzare momentaneamente fuori dal pantano della lotta salvezza.

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, a bordocampo prima dell’inizio della partita di Serie A contro il Frosinone. 17 settembre 2023 (© AnsaFoto) – StadioSport.it

Empoli-Sassuolo 3-4: la sintesi della partita

Match subito scoppiettante al Castellani: padroni di casa subito in proiezione offensiva, capaci di prendersi un calcio di rigore per fallo di Viti su Cambiaghi.

Dal dischetto va Caputo, che dopo 3′ fissa il risultato sull’1-0.

Reagisce immediatamente il Sassuolo, che dopo aver cercato la porta con Berardi, centra il pareggio: è Pinamonti a confezionare l’1-1, saltando più alto di tutti su situazione d’angolo.

Le emozioni non sono finite, anche perché dopo pochi minuti è nuovamente il Sassuolo a colpire: cross di Toljan dalla destra per la testa di Henrique, che batte Berisha nell’angolo alto alla sua sinistra e ribalta la situazione.

La partita non cala di ritmo, e pochi minuti dopo arriva il quarto gol nel giro di meno 30′. A siglarlo è Jacopo Fazzini con un preciso destro da fuori area, al termine di un’azione manovrata di prima da parte della formazione di Andreazzoli.

Nel secondo tempo l’intensità cala: la prima occasione viene confezionata da Berardi, che serve Tressoldi con un cross al bacio. Il terzino brasiliano spreca malamente, mandando di testa al lato.

Episodio chiave al 20′ della ripresa: un fallo al limite dell’area empolese viene convertito in penalty dal VAR. Va Berardi dal dischetto, e non tradisce le aspettative.

Ancora il capitano neroverde pericoloso: sua una conclusione dalla distanza, che centra il palo alla destra di Berisha.

L’Empoli non demorde, e nei minuti finali trova nuovamente il pari con Kovalenko: l’ucraino si inserisce in area, e batte Consigli con un tocco sotto per il 3-3.

La girandola di emozioni sembra concludersi, quando nell’ultimo assalto del Sassuolo è Berardi a mettere il sigillo sulla gara.

Ricevuta palla dalla sinistra, il capitano neroverde schiaccia in porta, di controbalzo, un pallone che vale tre punti pesantissimi.

Highlights e Video gol di Empoli-Sassuolo 3-4

Il tabellino di Empoli-Sassuolo 3-4

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini (Kovalenko 71′), Ranocchia (Grassi 71′), Maleh; Cancellieri (Maldini 71′), Cambiaghi; Caputo.

A disposizione: Perisan, Caprile, Walukiewicz, Guarino, Ebuehi, Grassi, Kovalenko, Marin, Bastoni, Shpendi, Gyasi, Destro, Maldini

Allenatore: Andreazzoli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Viti (Vina 55′); Boloca, Matheus Henrique; Berardi (Pedersen 90+3′), Thorstvedt (Bajrami 78′), Lauriente (Castillejo 78′); Pinamonti (Mulattieri 78′).

A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Ferrari, Vina, Racic, Bajrami, Samu Castellejo, Volpato, Lipani, Mulattieri, Ceide, Defrel

Allenatore: Dionisi

Marcatori: 4′ Caputo (rigore, E), 11′ Pinamonti (S), 20′ Henrique (S), 29′ Fazzini (E), 65′ (rigore), 90+2 Berardi (S)

Ammoniti: Fazzini (E), Maleh (E), Henrique (S), Berardi (S), Giasy (E), Grassi (E)