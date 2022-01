Video gol-highlights Empoli-Sassuolo 1-5: sintesi 09-01-2021

Video gol-highlights Empoli-Sassuolo 1-5: vincono i neroverdi con gol di Berardi, su rigore, e doppiette di Raspadori e Scamacca. Nulla serve il momentaneo pari di Henderson.

Pioggia di gol al “Castellani”: Empoli-Sassuolo 1-5. La squadra di Dionisi sbanca il “Castellani” con una prova superlativa.

In attacco sin dai primi minuti, i neroverdi passano in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Domenico Berardi.

Pareggia l’Empoli con Liam Henderson, guida di una riscossa toscana nella parte centrale del primo tempo.

Ma poi, sotto 2-1 all’intervallo per il gol di Raspadori, l’undici di Andreazzoli viene punito altre tre volte, rimanendo in dieci per l’espulsione di Viti.

La sintesi di Empoli-Sassuolo 1-5

Inizio furente del Sassuolo, con l’Empoli arroccato in difesa: Vicario viene impegnato tre volte, riuscendo ad opporsi agli assalti neroverdi.

Berardi, ricevuta palla da Raspadori, ci prova con l’esterno destro che il portiere respinge. Ci prova anche Harroui, ma la sua conclusione viene respinta con i pugni.

Spinge la squadra di Dionisi, e ci riprova con un sinistro angolato di Defrel. Bravo ancora Vicario in angolo.

Il vantaggio del Sassuolo arriva su rigore: Berardi, in anticipo su Henderson, viene messo a terra. È lui stesso a presentarsi sul dischetto e spiazzare Vicario.

Il Sassuolo, non pago del vantaggio ottenuto, prova ancora con Raspadori. Il destro dell’attaccante finisce al lato.

L’Empoli, però, pareggia alla prima occasione utile: uscita sbagliata di Maxi Lopez che lascia il pallone a disposizione di Henderson. Tiro del centrocampista che non lascia spazio a Consigli.

I neroverdi vedono emergere ancora una volta le proprie falle difensive: l’Empoli attacca, e va di nuovo vicino al gol con un tiro di Henderson, respinto.

Il Sassuolo ci riprova su azione d’angolo, ma la testa di Harroui trova Viti pronto ad intervenire.

La squadra ospite torna in vantaggio poco dopo con Raspadori: tiro a giro del classe 2000 che coglie impreparato Vicario e va ad insaccarsi all’incrocio.

Andreazzoli è costretto a richiamare Di Francesco che accusa un problema fisico.

Cutrone, entrato al suo posto, ha una chance su una sponda di Zurkowski. Ferrari devia in angolo.

Ancora Empoli con Pinamonti, che tenta l’iniziativa personale: il suo tiro finisce fuori.

Ad inizio ripresa, Andreazzoli mette a punto qualche cambio: entrano Tonelli e Marchizza.

La squadra toscana scende in campo con un altro piglio: Pinamonti, di testa, si rende pericoloso su cross di Marchizza.

Cutrone ci prova con un destro dal limite che finisce di poco fuori.

Ancora l’ex Milan riceve, girato in area, ma il suo destro finisce al lato.

La reazione dell’Empoli viene guastata da una doppia ingenuità di Viti: il laterale, nel giro di due minuti, commette altrettanti falli da ammonizione su Berardi, e viene espulso.

Ancora Cutrone, servito da Henderson, manda alto di testa.

In inferiorità numerica, però, l’Empoli crolla: Scamacca firma il gol del 3-1 su cross di Berardi, dopo che Raspadori aveva recuperato il pallone in pressing alto.

Lo stesso Raspadori chiude i conti pochi minuti dopo avventandosi su una respinta difettosa di Vicario dopo tiro di Scamacca.

Sul 4-1 l’Empoli molla la presa: Vicario lo salva dal tracollo sulle conclusioni di Frattesi e Lopez, e nulla può Stojanovic, che pure ha una buona reazione con un sinistro al volo, deviato da Ferrari in corner.

Ci prova anche Cutrone, dalla distanza, con un tiro parato da Consigli. La reazione dell’Empoli è generosa, ma tardiva.

Nel finale, arriva anche la cinquina firmata da Scamacca (doppietta, come Raspadori): l’ex Genoa riceve da Frattesi a rimorchio e batte un incolpevole Vicario.

La squadra di Dionisi sbanca il “Castellani” e ottiene tre punti preziosi, che la

Highlights e video gol Empoli-Sassuolo 1-5

Il tabellino di Empoli-Sassuolo 1-5

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Viti, Ismajli, Marchizza (Tonelli 45′); Zurkowski, Stulac (Ricci 46′), Henderson; Bajrami (Fiamozzi 64′), Di Francesco (Cutrone 29′); Pinamonti.

A disposizione: Ujkani, Furlan, Mancuso, Cutrone, La Mantia, Fiamozzi, Damiani, Asllani, Tonelli, Ricci, Rizza, Pezzola.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Harroui (Frattesi 61′), Lopez; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Defrel (Scamacca 62′).

A disposizione: Satalino, Pegolo, Ayhan, Frattesi, Muldur, Mata, Aucelli, Tressoldi, Abubakar, Mata.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Marcatori: 13′ Berardi (S, rigore), 16′ Henderson (E), 24′, 71′ Raspadori (S), 67′, 90+2′ Scamacca (S)

Arbitro: Volpi (Arezzo)

Ammoniti: Berardi (S), Kyriakopoulos (S)

Espulsi: Viti (E, doppia ammonizione)

