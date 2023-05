Video Gol Highlights Empoli-Salernitana 2-1: Sintesi 8-5-2023

Video Gol e Highlights Empoli-Salernitana 2-1, 34° Giornata Serie A: segnano Piatek, Cambiaghi e Caputo

L’Empoli batte la Salernitana allo Stadio Calo Castellani di Empoli nel primo posticipo del lunedì sera della trentaquattresima giornata di Serie A, quindicesimo turno del girone di ritorno.

Seconda vittoria consecutiva per i toscani, che si portano a quota trentotto punti in classifica, mentre i campani si fermano dopo sei risultati utili consecutivi frenando a quota trentacinque punti in classifica.

Sintesi di Empoli-Salernitana 2-1

Ancora indisponibile De Winter per Paolo Zanetti, che schiera Ebuhei, Walukiewicz, Luperto e Parisi in difesa davanti a Vicario, a centrocampo Henderson, Marin, Grassi e Baldanzi, mentre in attacco ci sono Cambiaghi e Caputo.

Assenti Bradaric, Candreva, Crnigoj, Fazio, Gyomber e Valencia per Paulo Sousa, che punta su Bronn, Lovato e Pirola in difesa a protezione di Ochoa, a centrocampo ci sono Mazzocchi, Sambia, Coulibaly, Vilhena e Maggiore, mentre vengono confermati Botheim e Dia in attacco.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Sono due squadre simili nell’interpretazione delle due fasi di gioco, risultano compatte in fase difensiva e propositive in quella offensiva.

Ci provano Caputo e Cambiaghi a spaventare Ochoa, mentre viene ammonito Lovato, nel tentativo di spezzare l’equilibrio.

Al 38′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Cambiaghi, che trova il gol del vantaggio al termine di una bellissima azione corale.

Nel finale gli ospiti provano a reagire, si riversano nella metà campo avversaria sfiorando il pareggio con Dia, ma rischiando di affondare sul tentativo di Henderson.

Il secondo tempo si apre con Piatek, Daniliuc e Kastanos al posto di Maggiore, Sambia e Pirola, poi anche Akpa-Akpro per Baldanzi, che si rende subito pericoloso dopo il giallo a Bronn.

Al 65′ minuto i padroni di casa segnano il gol del raddoppio con Caputo, su secondo assist di giornata di Ebuhei.

Spazio a Bohinen per Coulibaly, viene ammonito Baldanzi, che si fa subito male e viene sostituito da Bandinelli quando anche Pjaca subentra a Cambiaghi.

Al 86′ minuto gli ospiti tornano in partita accorciando il risultato con Piatek, che ribadisce il pallone in rete dopo la parata di Vicario su Kastanos.

Nel finale c’è tempo anche per Destro, subito ammonito, Nicolussi Caviglia e Stojanovic, che sostituiscono Caputo, Vilhena e Ebuhei, mentre viene annullata la magica rete di Pjaca al 90′ minuto dal VAR per posizione di fuorigioco precedente e Mazzocchi non trova la porta da ottima posizione.

Highlights e Video Gol di Empoli-Salernitana 2-1:

Tabellino di Empoli-Salernitana 2-1

Empoli (4-2-3-1): Vicario; Ebuehi (87′ Stojanovic), Walukiewicz, Luperto, Parisi; Grassi, Marin; Baldanzi (78′ Bandinelli), Henderson (60′ Akpa Akpro), Cambiaghi (78′ Pjaca); Caputo (87′ Destro). All.: Zanetti.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Bronn, Lovato, Pirola (46′ Kastanos); Sambia (46′ Daniliuc), Coulibaly (67′ Bohinen), Vilhena (87′ Nicolussi Caviglia), Mazzocchi; Maggiore (46′ Piatek), Botheim; Dia. All.: Paulo Sousa.

Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo.

Gol: 37′ Cambiaghi (E), 63′ Caputo (E), 85′ Piatek (S).

Assist: Ebuehi (E, 1-0), Ebuehi (E, 2-0).

Note – Recupero: 1+7. Ammoniti: Lovato, Bronn, Baldanzi, Destro.