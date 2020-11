Video gol highlights Empoli-Reggina 3-0: sintesi 07-11-2020

Risultato Empoli-Reggina 3-0, 7° giornata Serie B: senza faticare troppo i toscani stendono i calabresi con tre reti arrivate nella ripresa ad opera di Mancuso, Matos e Olivieri e si prendono il primo posto solitario.

Cronaca Empoli-Reggina 3-0, 7° giornata Serie B

In un primo tempo di rara bruttezza è l’Empoli a fare la partita, seppur in maniera sterile e senza quasi mai impensierire l’avversario. All’alba dell’incontro Bandinelli viene messo in moto da Mancuso e sfiora il palo con un sinistro dal limite.

La Reggina si fa vedere con azioni da calcio d’angolo e in una di queste, al 9° minuto, Bianchi prolunga pericolosamente la sfera costringendo la difesa toscana a mettere nuovamente la sfera in angolo.

L’Empoli si fa vedere di rado dalle parti di Guarna: Mancuso è impreciso in due occasioni e in un’altra lo è Matos, che manda in orbita uno cross arretrato del compagno.

Il parziale è via via sempre più equilibrato e le occasioni latitano. Non vi sono interruzioni particolarmente significative e si va al riposo al 45° minuto esatto.

A dire il vero, nemmeno la ripresa offre chissà quale spettacolo, ma quel poco che l’Empoli riesce a creare diventa oro: al 47° Bandinelli crossa benissimo da sinistra e per Mancuso è facile insaccare di testa.

La Reggina non reagisce e i toscani fanno tesoro della passività avversaria continuando a spingere e al 59° va nuovamente a bersaglio con Matos, che scatta al momento dell’assist di Ricci evitando l’offside e batte il portiere amaranto di destro.

La partita è sostanzialmente terminata in quanto i calabresi non riescono ad imbastire alcunché di pericoloso e così l’iniziativa è sempre dei padroni di casa: al 78° il nuovo entrato Olivieri sfiora il tris con un tiro che, a causa di una deviazione, finisce fuori di un nulla.

Il giovane si riscatta al minuto 82 con un destro preciso e imparabile scagliato dopo un bel dribbling ai danni di Loiacono. Non accadrà altro fino al termine.

Migliori in campo Ricci (7), autore di due assist, e Bellomo (6), l’unico a provarci. Male il solo Rivas (5), evanescente e ben presto tolto dalla contesa.

Tabellino Empoli-Reggina 3-0, 7° giornata Serie B

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, Terzic (83′ Cambiaso); Ricci, Stulac (88′ Damiani), Bandinelli; Bajrami (83′ Haas); Matos (69′ Olivieri), Mancuso (83′ La Mantia). Allenatore: Dionisi

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Rossi, Gasparetto; Delprato (65′ Situm), Bianchi (75′ Vasic), Crisetig (65′ De Rose), Di Chiara; Bellomo (46′ Mastour); Rivas (46′ Folorunsho), Denis. Allenatore: Toscano

Marcatori: 47′ Mancuso, 59′ Matos e 82′ Olivieri

Arbitro: Calvarese

Ammoniti: Terzic, Crisetig, Bianchi, Delprato, Folorunsho e Cambiaso

