Video Gol Highlights Empoli-Napoli 0-2: Sintesi 25-2-2023

Video Gol e Highlights Empoli-Napoli 0-2, 24° Giornata Serie A: segna sempre Osimhen, autorete di Ismajli, espulso Mario Rui

Il Napoli batte agevolmente l’Empoli allo Stadio Carlo Castellani di Empoli nel primo anticipo del sabato della ventiquattresima giornata di Serie A, quinto turno del girone di ritorno.

Settima vittoria consecutiva per i partenopei, che continuano a volare in classifica accumulando altri punti e gestendo bene il doppio impegno.

Quinta partita senza vittoria per i toscani, che hanno accumulato solo tre punti nell’ultimo mese, e con ventotto punti continuano ad avere undici punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Sintesi di Empoli-Napoli 0-2

Out Akpa-Akpro, Bandinelli, Cambiaghi e Destro per Paolo Zanetti, che ritrova Parisi in difesa con Luperto, Ismajli e Ebuhei a protezione di Vicario e sceglie Haas con Henderson e Marin in mediana, mentre Baldanzi agisce sulla trequarti alle spalle di Piccoli e Satriano.

Ancora assente Raspadori per Luciano Spalletti, che punta su Mario Rui in difesa al fianco di Kim, Rrahmani e Di Lorenzo davanti a Meret, c’è Zielinski in mediana con Lobotka e Anguissa e viene confermato Lozano con Osimhen e Kvaratskhelia in attacco.

E’ una partita a senso unico nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti hanno sin da subito in mano il pallino del gioco, mentre i padroni di casa provano a chiudere tutti gli spazi, non riuscendoci.

Al 17′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con l’autorete di Ismajli, che devia in porta il cross di Zielinski sugli sviluppi di un calcio piazzato.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro e si fanno vedere in attacco con Henderson, anche ammonito, ma soffrono terribilmente in difesa e sui calci d’angolo.

Infatti, al 28′ minuto gli ospiti raddoppiano con Osimhen, tap-in vincente sulla respinta del portiere alla conclusione di Kvaratskhelia, sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Il secondo gol taglia le gambe ai padroni di casa, che vanno in completa balia degli ospiti, i quali provano ad approfittare del momento spingendo sull’acceleratore e attaccando a testa bassa, ma Osimhen è clamorosamente poco cinico da ottima posizione e Kim viene fermato dalla traversa.

Non sembra cambiare il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti riprendono da dove avevano interrotto contro avversari forse fin troppo apatici.

Ci provano Lozano e Anguissa prima della rete annullata a Osimhen al 60′ minuto per posizione di fuorigioco, nel mezzo anche l’entrata in campo di Caputo e Grassi, subito ammonito come Lozano, al posto di Piccoli e Henderson.

Al 67′ minuto l’arbitro espelle Mario Rui grazie all’intervento del VAR per comportamento violento nei confronti di Caputo, al quale rifila un calcio dopo aver subito un fallo non fischiato.

Girandola di cambi: dentro Stojanovic, Elmas, Olivera, Vignato e Pjaca, fuori Ebuhei, Kvaratkshelia, Lozano, Satriano e Haas.

Eppure, gli ospiti non risentono dell’inferiorità numerica, visto che i padroni di casa sembrano incapaci di approfittare dell’uomo in più subendo la gestione del possesso palla degli avversari, che non lesinano ad attaccare.

C’è spazio anche per Gaetano, Ndombele e Simeone, che subentrano per Anguissa, Zielinski e Osimhen, dopo che quest’ultimo si era divorato la doppietta, tra l’altro subito impegnando Vicario con un bellissimo diagonale di destro.

Highlights e Video Gol di Empoli-Napoli 0-2:

Tabellino di Empoli-Napoli 0-2

Empoli (4-3-1-2): Vicario 6; Ebuehi 5,5 (23′ st Stojanovic 6), Ismajli 5, Luperto 5, Parisi 5,5; Haas 5 (31′ st Vignato 6), Marin 5,5, Henderson 5,5 (12′ st Grassi 5,5); Baldanzi 5,5; Satriano 5,5 (31′ st Pjaca 6), Piccoli 5 (12′ st Caputo 6). A disp.: Ujkani, Perisan, De Winter, Stojanovic, Cacace, Walukiewicz, Fazzini. All.: Zanetti 5,5.



Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6,5, Kim 6,5, Mario Rui 5; Anguissa 6 (47′ st Ndombele sv), Lobotka 6,5, Zielinski 6 (47′ st Gaetano sv); Lozano 6,5 (25′ st Olivera 6), Osimhen 7,5 (39′ st Simeone sv), Kvaratskhelia 7 (25′ st Elmas 6,5). A disp.: Gollini, Marfella, Bereszyinski, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Demme, Politano, Zerbin. All.: Spalletti 7.



Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 17′ aut. Ismajli (E), 28′ Osimhen (N)

Ammoniti: Henderson, Grassi (E); Lozano (N)

Espulsi: 23′ st Mario Rui (N) per condotta violenta