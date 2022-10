Video Gol Highlights Empoli-Monza 1-0: Sintesi 15-10-2022

Video Gol e Highlights Empoli-Monza 1-0, 10° Giornata Serie A: decide Haas

L’Empoli batte il Monza allo Stadio Carlo Castellani di Empoli nel primo anticipo del sabato della decima giornata di Serie A.

Secondo risultato utile consecutivo per i toscani, che si portano a quota undici punti in classifica vincendo uno scontro diretto importantissimo.

Si ferma a quattro la striscia di risultati utili consecutivi per i lombardi, che arrivavano da tre vittorie e un pareggio e rimangono a quota dieci punti.

Sintesi di Empoli-Monza 1-0

Out Akpa-Akpro, Ismajli, Tonelli, Stubljar e Grassi per Paolo Zanetti, che punta su Stojanovic, De Winter, Luperto e Parisi in difesa a protezione di Vicario, confermati Haas e Baldanzi a centrocampo con Henderson e Bandinelli, mentre in attacco giocano Destro e Satriano.

Non c’è Marrone per Raffaele Palladino, che schiera Marlon, Pablo Marì e Caldirola in difesa davanti a Di Gregorio, ancora Ciurria e Carlos Augusto sulle fasce, con Rovella, Sensi e Pessina a centrocampo. In attacco spazio alla coppia formata da Caprari e Gytkjaer.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che i ritmi sono molto intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine per poi ripartire in contropiede.

Alla conclusione di Sensi risponde Satriano, ma il primo è impreciso e il secondo trova la grande risposta di Di Gregorio.

Al 12′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Haas, che ribadisce in rete dopo la parata del portiere alla conclusione di Destro, servito da una bellissima giocata di Bandinelli.

La partita si fa molto maschia e pina di falli, come dimostrano le ammonizioni a Stojanovic, Destro, Sensi e Henderson.

Solo dopo il palo colpito ancora da Destro, finalmente gli ospiti riescono a reagire, alzano il baricentro, prendono in mano il pallino del gioco e attaccano a testa bassa, senza però spaventare Vicario a causa dell’imprecisione di Gytkjaer, Carlos Augusto e Caprari.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Donati al posto di Marlon e con ospiti sicuramente molto più offensivi contro padroni di casa bravi a difendere compatti.

Ci provano Caprari e Carlos Augusto, ma senza fortuna, mentre è il VAR ad annullare la doppietta di Destro per posizione di fuorigioco sulla punizione di Henderson.

Dopo l’ammonizione di Pablo Marì, il neo entrato Donati salva il passivo facendo da scudo sulla linea della porta alla conclusione di Baldanzi.

Entrano Colpani, D’Alessandro, Bajrami, Ebuhei al posto di Pessina, Caprari, Baldanzi e Stojanovic e viene ammonito De Winter.

Sale in cattedra proprio Bajrami, più volte pericoloso, ma il vero protagonista di questa fase di gioco è Vicario, che compie un vero e proprio miracolo su Gytkjaer.

C’è spazio anche per Birindelli, Lammers, Fazzini, Marin, poi ammonito, e Barberis, che subentrano al posto di Ciurria, Destro, Bandinelli, Henderson e Pablo Marì.

Nel finale l’arbitro commina un giallo a Caldirola e ancora una volta Vicario alza la saracinesca risultando decisivo su D’Alessandro prima dell’espulsione di Rovella al 94′ minuto per rosso diretto.

Highlights e Video Gol di Empoli-Monza 1-0:

Tabellino di Empoli-Monza 1-0

Empoli (4-3-1-2): Vicario 7; Stojanovic 6 (16′ st Ebuehi 6), De Winter 6,5, Luperto 6, Parisi 6,5; Henderson 6 (34′ st Fazzini sv), Haas 6,5, Bandinelli 6 (34′ st Marin sv); Baldanzi 6,5 (16′ st Bajrami 6); Satriano 5,5, Destro 6,5 (24′ st Lammers 6). A disp.: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Guarino, Cambiaghi, Pjaca. All.: Zanetti 6.



Monza (3-5-2): Di Gregorio 6,5; Marlon 5 (1′ st Donati 6), Marì 5,5 (34′ st Barberis sv), Caldirola 5,5; Ciurria 5 (24′ st Birindelli 5,5), Pessina 5,5 (14′ st Colpani 6), Rovella 5, Sensi 5,5, Carlos Augusto 6; Caprari 5 (14′ st D’Alessandro 6,5), Gytkjaer 5. A disp.: Cragno, Sorrentino, Carboni, Antov, Valoti, Petagna, Machin, Ranocchia, Mota. All.: Palladino 5,5.



Arbitro: Rapuano

Marcatori: 11′ Haas

Ammoniti: Stojanovic, Henderson, Destro, De Winter, Marin (E); Sensi, Mari, Caldirola (M)

Espulsi: 50′ st Rovella (M) per gioco violento