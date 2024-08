Video gol-highlights Empoli-Monza 0-0: sintesi 17-08-2024

Video gol-highlights Empoli-Monza 0-0: pareggio senza reti al “Castellani”.

Empoli-Monza 0-0: si chiude senza reti uno degli anticipi del sabato della prima giornata di Serie A.

Una partita in cui i toscani creano le maggiori occasioni, e tentano di vincerla sino alla fine con Solbakken. Nessuna delle due squadre trova però il colpo risolutore, e la gara termina senza reti.

La sintesi di Empoli-Monza 0-0

Buoni ritmi nelle prime fasi di gara: a una conclusione di Maldini, di poco a lato, risponde Esposito, che costringe Izzo a deviare in angolo.

Fa maggior intensità l’Empoli, che torna a farsi vedere con un cross di Pezzella all’indirizzo di Gyasi. Pizzignacco esce e sventa il pericolo.

Il Monza prova a guadagnare metri, ma è ancora Gyasi ad impegnare Pizzognacco dalla distanza. La prima frazione si chiude, tuttavia, sul risultato di 0-0.

Inizio di secondo tempo targato Monza, con Birindelli che impegna Vazquez in presa. Dopo il primo squillo brianzolo è ancora l’Empoli a tenere in mano le redini dell’incontro: ci prova Esposito da calcio piazzato, ma la sua conclusione viene messa in angolo.

La partita si accende tra il 75′ e l’80’: è prima il Monza a rendersi pericoloso, con un tiro di Caldirola alto di poco. Ci prova l’Empoli, poco dopo, con un tiro di Esposito che si spegne di poco al lato.

Empoli ancora pericoloso con Solbakken, la cui conclusione ravvicinata viene neutralizzata da Pizzognacco.

Non succede più nulla. Si chiude sullo 0-0 una partita in cui l’Empoli ha fatto di più, ma non è riuscito a concretizzare le occasioni avute.

Highlights e Video gol di Empoli-Monza 0-0

Il tabellino di Empoli-Monza 0-0

EMPOLI (3-4-2-1) – Vasquez; Walukiewicz, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Maleh (Haas 85′), Pezzella; Fazzini (Ekong 85′), Esposito; Colombo (Caputo 85′).

A disposizione: Seghetti, Chiorra, Goglichidze, Caputo, Cacace, Guarino, Solbakken, Ekong, Stojanovic, Tosto, Haas, Marianucci, Popov.

Allenatore: D’aversa

MONZA (3-4-2-1) – Pizzignacco; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina (Gagliardini 45′), Bondo, Kyriakopoulos; Maldini (Dany Mota 62′), Vignato; Petagna.

A disposizione: Sorrentino, Mazza, Gagliardini, Caprari, Sensi, Pedro Pereira, Bettella, Maric, Valoti, D’Ambrosio, Carboni, Mota, D’Alessandro.

Allenatore: Nesta

