Video gol-Highlights Empoli-Inter 0-3: sintesi 30-10-2024

Occasione per l’Empoli dopo pochi minuti: Solbakken, imbeccato da Colombo, costringe Sommer al primo intervento di giornata.

Ancora toscani in avanti: Gyasi prova la rovesciata, su cross di Fazzini, ma non trova la porta.

Inter vicina al gol: punizione di Dimarco deviata da Ismajli, sulla quale Vasquez deve intervenire.

Al 20′ i nerazzurri vanno in vantaggio con Darmian, servito da Mkhitaryan. L’azione è però viziata da un fallo di mano dell’ex United, e l’arbitro annulla.

Dieci minuti dopo l’Empoli rimane in dieci: brutta entrata di Goglichidze su Thuram, che costringe Marchetti a mostrare il rosso al giocatore empolese.

Inter ancora vicina al gol, nel recupero del primo tempo, con un colpo di testa di Lautaro che termina di poco al lato. L’Empoli ci prova con Viti, ma anche il tocco del centrale empolese è impreciso, e la prima frazione si chiude sullo 0-0.

Nel secondo tempo l’Empoli si copre con l’ingresso di De Sciglio per Solbakken. La prima occasione, su punizione, è sempre appannaggio dei toscani, su punizione dal limite. Il tiro di Fazzini, comunque, viene deviato dalla barriera lombarda.

Pochi minuti dopo è l’Inter ad andare avanti: pallone scodellato in mezzo per Darmian, che fa da sponda a Frattesi. Il tiro dell’ex Sassuolo prende uno strano effetto, ma si insacca dopo aver colpito la traversa.

Ancora Darmian, pericoloso sulla destra, con un cross sul quale arriva Thuram, che spedisce fuori.

L’Inter sfiora il raddoppio con un colpo di testa di Lautaro, deviato dal portiere. Bisseck ci prova sulla respinta, ma non centra la porta.

Pochi minuti dopo arriva la doppietta di Frattesi a mettere in ghiaccio la gara: lancio di Barella per Lautaro, che fa da sponda per la mezzala, bravo ad insaccare con il piatto.

La terza rete dell’Inter arriva con Lautaro: l’argentino raccoglie un assist di Barella, e trafigge il portiere Vasquez con un preciso diagonale.

La partita finisce lì. Negli ultimi minuti l’Inter si limita a gestire. Tornano a quattro punti dal Napoli i nerazzurri, in attesa della risposta della Juventus, contro il Parma, stasera.

Il tabellino di Empoli-Inter 0-3

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Viti, Ismajli; Gyasi, Maleh, Anjorin, Cacace; Fazzini, Solbakken; Colombo.

A disposizione: Seghetti, Brancolini, Pezzella, Grassi, Henderson, Sambia, Pellegri, Belardinelli, Ekong, De Sciglio, Tosto, Haas, Marianucci, Konate

Allenatore: D’Aversa.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Dumfries, Zielinski, Arnautovic, Correa, Buchanan, Asllani, Pavard, Palacios, Berenbruch, Taremi

Allenatore: Inzaghi

Marcatori: 50′, 67′ Frattesi (I), 79′ Lautaro (I)

