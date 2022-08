Video Gol Highlights Empoli-Fiorentina 0-0: sintesi 21-8-2022

Video Gol Highlights Empoli-Fiorentina 0-0: finisce in parità il derby toscano della seconda giornata.

Empoli-Fiorentina 0-0: finisce in parità il derby toscano del “Castellani”.

La squadra di Vincenzo Italiano viene bloccata dai “cugini” dopo aver giocato quasi 40 minuti in superiorità numerica.

Partita scialba e con poche occasioni, come dimostrano i tiri in porta (due per parte). Nel finale, la Fiorentina sciupa un’occasionissima, di testa, con Duncan.

I “gigliati” devono comunque fare “mea culpa”, per non essere riusciti a far fruttare la grande pressione portata ad un Empoli cui va il merito di essersi difeso con ordine.

La sintesi di Empoli-Fiorentina 0-0

Gara subito a ritmi alti: Empoli in avanti con una verticalizzazione di Henderson per Lammers. Gollini esce e sventa la minaccia.

Ci prova la Fiorentina, con un sinistro di Bonaventura dal limite. Vicario mette in angolo.

La Fiorentina, nei minuti seguenti, prova a chiudere gli avversari nella propria metà campo. La squadra di Italiano percorre le vie esterne per rendersi pericolosa, ma né Ikone, né Saponara riescono ad incidere.

Ci prova Dodo, con un cross dalla destra, ma Ismajli è pronto ad intervenire. L’Empoli si rivede con una conclusione di Destro, servito da Bajrami, che finisce sul fondo.

I “viola” si spingono nuovamente in avanti con Mandragora: l’ex Juve fa pressione su Bajrami e gli toglie la sfera, ma il tiro lascia a desiderare.

Terzic sfonda a sinistra: palla in mezzo ad Ikone, che sfiora il gol ma si deve arrendere a un ottimo Vicario, bravo e reattivo a mettere in angolo.

L’Empoli, messo sotto pressione, ha la forza di reagire nel finale di primo tempo: Parisi pesca Destro, nel mezzo. L’ex Bologna ci prova di testa, ma mette fuori.

La Fiorentina inizia la ripresa con Duncan e Sottil in campo. Ritmi sostenuti anche nel secondo tempo, con entrambi i portieri impegnati, in presa alta, su due traversoni.

La partita viene interrotta per un infortunio al direttore di gara, Marchetti, sostituito dal quarto uomo, Sacchi.

Al rientro in campo, l’Empoli si complica la vita: Luperto stende Jovic lanciato a rete. Sacchi prima lo ammonisce, poi, dopo consulto col Var, giudica fallo da ultimo uomo ed estrae il rosso.

Rimasto in dieci, Zanetti effettua due cambi, inserendo Satriano e De Winter al posto di Bajrami e Destro.

La Fiorentina prova allora a dare l’assalto alla porta dei rivali, ma qualche imprecisione di troppo nell’ultimo passaggio le impedisce di attaccare con efficacia.

Neanche l’ingresso di Gonzalez garantisce ai gigliati il guizzo decisivo. Nei dieci minuti di recupero assegnati, i “viola” ci provano con Martinez Quarta, alta sulla traversa.

Proprio sul finire di tempo, è Duncan ad avere una ghiottissima chance per portarsi a casa il risultato: l’ex Sassuolo, servito nel mezzo, si ritrova a colpire di testa a porta vuota. Interviene Ismajli ed evita un gol già fatto.

Derby toscano che finisce in pareggio, e Fiorentina prima delle “Otto sorelle” a perdere punti in questa Serie A.

Highlights e video gol di Empoli-Fiorentina 0-0

Il tabellino di Empoli-Fiorentina 0-0

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson (Grassi 88′), Marin, Bandinelli (Haas 63′); Bajrami (Satriano 66′); Lammers (Cambiaghi 63′), Destro (De Winter 66′)

A disposizione: Perisan, Fantoni, Cacace, Grassi, De Winter, Satriano, Crociata, Ekong, Degli Innocenti, Fazzini, Cambiaghi, Haas, Baldanzi, Guarino

Allenatore: Zanetti

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Terzic (Biraghi 86′); Bonaventura, Mandragora, Maleh (Duncan 45′); Ikone (Gonzalez 75′), Jovic (Cabral 88′), Saponara (Sottil 45′).

A disposizione: Terracciano, Cerofolini, Biraghi, Cabral, Ranieri, Nico Gonzalez, Venuti, Benassi, Duncan, Sottil, Amrabat, Bianco, Nastasic, Kouame

Allenatore: Italiano

Arbitro: Marchetti (Ostia Lido), dal 60′ Sacchi (Macerata)

Ammoniti: Bandinelli (E), Ikone (F), Maleh (F)

Espulsi: Luperto (E)