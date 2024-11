Video Gol Highlights Empoli-Como 1-0: Sintesi 4-11-2024

Video Gol e Highlights Empoli-Como 1-0, 11° Giornata Serie A: decide Pellegri

L’Empoli batte il Como allo Stadio Carlo Castellani di Empoli nel posticipo pomeridiano del lunedì dell’undicesima giornata di Serie A.

I toscani tornano alla vittoria dopo quattro partite scacciando la crisi e portandosi a quota quattordici punti in classifica, oltre ad inguaiare i lombardi con la terza sconfitta consecutiva.

Sintesi di Empoli-Como 1-0

Indisponibili Ebuehi, Perisan, Sazonov, Esposito, Grassi e Goglichidze per Roberto D’Aversa, che schiera De Sciglio, Ismajli e Viti in difesa davanti a Vasquez, scelti Haas e Maleh a centrocampo con Gyasi, Henderson e Pezzella, in attacco ancora Solbakken con la sorpresa Pellegri.

Non convocati Van der Brempt, Sergi Roberto, Perrone, Mazzitelli e Braunoder per Cesc Fabregas, che punta su Goldaniga, Barba, Dossena e Moreno in difesa a protezione di Reina, in mediana Kempf e Engelhardt, sorprese Da Cunha e Belotti nel quartetto d’attacco completato da Strefezza e Fadera.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Meglio gli ospiti come possesso palla, ma i padroni di casa chiudono tutti gli spazi e ribaltano l’azione in contropiede.

E’ Belotti ad aver due volte l’occasione per sbloccare il risultato in un inizio scoppiettante da parte degli ospiti, ma saranno le uniche di una prima frazione di gioco abbastanza bloccata.

Il secondo tempo si apre con la rete del vantaggio dei padroni di casa, che al 47′ minuto sbloccano il risultato con Pellegri, che riesce a risolvere una palla in area di rigore.

Gli ospiti accusano un po’ il colpo, non riescono a trovare la giusta velocità e la giusta qualità nel possesso palla e i padroni di casa ne approfittano per spingere sull’acceleratore risultando pericolosi con Gyasi, sul quale è superlativo Reina.

Entrano Cutrone, Colombo e Nico Paz al posto di Solbakken, Strefezza e Barba, ma è sempre Reina il protagonista su Maleh e Colombo.

Spazio per Marianucci, Cacace, subito giallo per lui, Cerri, Ekong, Anjorin, Verdi e Gabrielloni al posto di Henderson, Pezzella, Da Cunha, Pellegri, Haas, Belotti e Fadera

Highlights e Video Gol di Empoli-Como 1-0:

Tabellino di Empoli-Como 1-0

Empoli (3-5-2): Vasquez 6; De Sciglio 6.5, Ismajli 6, Viti 6.5; Gyasi 6.5, Haas 6 (30′ st Anjorin 6), Henderson 6 (39′ st Marianucci sv), Maleh 6.5, Pezzella 6 (39′ st Cacace sv); Solbakken 5.5 (16′ st Colombo 6.5), Pellegri 6.5 (30′ st Ekong 5.5). A disposizione: Seghetti, Brancolini, Sambia, Tosto, Konaté. All. D’Aversa



Como (4-2-3-1): Reina 6; Goldaniga 5.5, Dossena 5.5, Barba 5 (16′ st Nico Paz 6), Alberto Moreno 5; Engelhardt 5.5, Kempf 5.5; Strefezza 5.5 (16′ st Cutrone 6), Da Cunha 5.5 (41′ st Cerri sv), Fadera 6 (33′ st Gabrielloni 6); Belotti 5 (33′ st Verdi 6). A disposizione: Audero, Sala, Iovine, Jasim, Fellipe Jack, Andrealli, Mazzaglia. All. Fabregas



Arbitro: Di Bello

Marcatore: 2′ st Pellegri

Ammonito: Cacace (E)

