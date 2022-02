Video Gol Highlights Empoli-Cagliari 1-1: Sintesi 13-2-2022

Video Gol e Highlights Empoli-Cagliari 1-1, 25° Giornata Serie A: segnano Pinamonti e Pavoletti

Solo un pareggio tra Empoli e Cagliari allo Stadio Carlo Castellani di Empoli nella venticinquesima giornata di Serie A, sesto turno del girone di ritorno.

Secondo pareggio consecutivo e quarto nelle ultime sei partite per i toscani, che hanno collezionato solo quattro punti in questo 2022, ma restano all’undicesimo posto con trentuno punti e un vantaggio di dieci punti sulla zona retrocessione.

Occasione sicuramente sprecata per i sardi, che allungano a tre i risultati utili consecutivi, cinque in questo 2022, in cui hanno conquistato addirittura undici punti, ma la classifica li vede ancora terzultimi con ventuno punti e in piena zona retrocessione, con la zona salvezza lontana due punti.

Sintesi di Empoli-Cagliari 1-1

Non ci sono Baldanzi, Ekong, Haas, Luperto e Marchizza per Aurelio Andreazzoli, che schiera Romagnoli in difesa con Viti, Stojanovic e Parisi, a protezione di Vicario, mentre in mediana confermati Bandinelli e Asllani con Zurkowski e Bajrami, la sorpresa è Cutrone in attacco con Pinamonti, solo panchina per Henderson.

Out Ceter, Deiola, Rog, Strootman e Walukiewicz per Walter Mazzarri, che punta su Obert in difesa con Goldaniga e Lovato, confermando Bellanova, Lykogiannis e Dalbert dal primo minuto e Grassi con Marin in mediana. In attacco torna Joao Pedro al fianco della sorpresa di quest’ultimo mese, cioè Pereiro.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, ma gli ospiti sono perfetti in fase difensiva, si chiudono compatti dietro la linea della palla non lasciando spazi agli avversari.

Dopo l’ammonizione di Stojanovic e la sostituzione che vede Lovato uscire per un brutto infortunio al posto di Altare, i padroni di casa ci provano con Zurkowski, senza precisione.

E’ solo il preludio per il gol del vantaggio, che arriva al 38′ minuto, quando è Pinamonti a sbloccare il risultato sfruttando la giocata di Bajrami.

Gli ospiti accusano il colpo, non riescono a reagire, sono troppo bassi e passivi contro avversari qualitativi nel possesso palla e sempre pericolosi in attacco, dove si rendono pericolosi con un sinistro impreciso di Asllani dopo il giallo comminato a Joao Pedro.

Nel finale i padroni di casa cerca in tutti i modi il raddoppio, ma Cragno si esalta su Bajrami e questa volta Pinamonti è poco cinico sotto porta.

Cambia sensibilmente il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti entrano in campo con tutt’altro piglio e con grande voglia di reagire, alzano il baricentro e pressano con più aggressività i padroni di casa, che continuano a gestire la palla con qualità.

E’ Pereiro a prendersi sulle proprie spalle la responsabilità delle giocate, prima non trovando di poco la porta e poi impegnando Vicario, che si fa trovare pronto anche sul tentativo di Altare.

Vengono sostituiti Obert, Lykogiannis, Cutrone, Bandinelli e Bellanova per Ceppitelli, Baselli, Henderson, Benassi e Keita, mentre Marin, per il quale entra Pavoletti, riceve un cartellino giallo.

Al 84′ minuto gli ospiti riescono a trovare il gol del pareggio con Pavoletti, che risolve una mischia in area di rigore.

Nel finale i padroni di casa non hanno più energie e gli ospiti provano il tutto e per tutto, sfiorando il colpaccio con un colpo di teta di Pavoletti a fil di palo ed entrano anche Ismajli e Verre per Zurkowski e Bajrami.

Highlights e Video Gol di Empoli-Cagliari 1-1:

Tabellino di Empoli-Cagliari 1-1

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Viti, Romagnoli, Parisi; Bandinelli (75′ Benassi), Asllani, Zurkowski (88′ Ismajli); Bajrami (88′ Verre); Cutrone (66′ Henderson), Pinamonti. All. Andreazzoli

Cagliari (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato (27′ Altare), Obert (59′ Ceppitelli); Bellanova (79′ Pavoletti), Marin (79′ Keita), Grassi, Dalbert, Lykogiannis (59′ Baselli); Joao Pedro, Pereiro. All. Mazzarri

Arbitro: Dionisi (poi sostituito da Marini per infortunio)

Gol: 38′ Pinamonti, 84′ Pavoletti

Assist: Bajrami (1-0 Empoli)

Ammoniti: Stojanovic, Joao Pedro, Marin

Migliori Bookmakers AAMS