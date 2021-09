Video Gol Highlights Empoli-Bologna 4-2: Sintesi 26-9-2021

Video Gol e Highlights Empoli-Bologna 4-2, 6° Giornata Serie A: autorete di Bonifazi, segnano anche Barrow, Pinamonti, Bajrami, Ricci e Arnautovic, che sbaglia anche un rigore

L’Empoli batte il Bologna allo Stadio Carlo Castellani di Empoli nella sesta giornata di Serie A.

Vittoria probabilmente fondamentale per i toscani, la seconda consecutiva e la terza da inizio di campionato, che potrebbe avere un peso importante in vista della lotta per non retrocedere, e che certifica il momento di difficoltà dei felsinei, alla terza partita senza i tre punti.

Sintesi di Empoli-Bologna 4-2

E’ una partita bellissima nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi tra due squadre che giocano a viso aperto, non sono per niente perfette in fase difensiva e sanno ribaltare bene l’azione.

Neanche il tempo di entrare in campo che al 1′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con l’autorete di Bonifazi su cross di Henderson.

I padroni di casa si galvanizzano e sfruttano lo stato di forma psicologico e fisico di Henderson, in grandissima giornata, mentre gli ospiti si affidano a Barrow, che al 12′ minuto pareggia su giocata di Skov Olsen.

Dopo un bel tentativo di Pinamonti, al 20′ minuto Arnautovic colpisce la traversa sbagliando un calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Zurkowski su De Silvestri.

Ci provano anche Soriano e Romagnoli, ma a segnare ci pensa Pinamonti al 32′ minuto, sfruttando al meglio l’assist vincente di Stojanovic.

Gli ospiti accusano un po’ il colpo e vanno in completa balia degli avversari, che nel finale non approfittano del momento rendendosi comunque pericolosi con Bajrami e Di Francesco.

Nel secondo tempo la partita diventa ancora più bella, visto che gli ospiti entrano in campo con rabbia ed orgoglio, ma i padroni di casa sono sempre sul pezzo.

Dopo i tentativi di Sansone e Theate, al 54′ minuto i padroni di casa segnano ancora con Bajrami, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro grazie al VAR per fallo di Theate su Henderson.

Gli ospiti danno inizio ad un vero e proprio assalto, un monologo infinito, ma oggi la palla non vuole proprio entrare come dimostrano le due traverse di Barrow e Arnautovic e le conclusioni a fil di palo di Svanberg, ma rischiano sulla traversa colpita da Zurkowski e sul tiro di Stojanovic.

Al 78′ minuto gli ospiti riaprono la partita accorciando con il gol di Arnautovic, che cancella l’errore dagli undici metri sfruttando al meglio il cross di De Silvestri.

Nel finale gli ospiti cercano il forcing con grande voglia, ma Soriano è poco cinico e al 90′ minuto i padroni di casa chiudono i giochi con un bolide rasoterra di Ricci.

Highlights e Video Gol di Empoli-Bologna 4-2:

Tabellino di Empoli-Bologna 4-2

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, S. Romagnoli, Viti, Marchizza (79′ Luperto); Henderson (71′ Stulac), S. Ricci, Zurkowski; Bajrami (80′ Asliani); F. Di Francesco (64′ Bandinelli), Pinamonti (79′ Cutrone). All.: Andreazzoli.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi (69′ Orsolini), Hickey (46′ Theate); Dominguez (78′ Binsks), Soriano; Skov Olsen (46′ Sansone), E. Vignato (46′ Svanberg), Barrow; Arnautovic. All.: Mihajlovic.

Arbitro: Piero Giacomelli di Trieste.

Gol: 1′ aut. Bonifazi (B), 11′ Barrow (B), 32′ Pinamonti (E), 54′ rig. Bajrami (E), 77′ Arnautovic (B), 90′ S. Ricci (E).

Assist: Skov Olsen (B, 1-1), Stojanovic (E, 2-1), De Silvestri (B, 3-2), Stulac (4-2).

Note – Recupero: 1+5. Ammoniti: E. Vignato, Henderson, Pinamonti, Orsolini.

Migliori Bookmakers AAMS