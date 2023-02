Video Gol Highlights Eintracht Francoforte-Napoli 0-2: Sintesi 21-2-2023

Video Gol e Highlights Eintracht Francoforte-Napoli 0-2, Andata Ottavi Champions League: segnano Osimhen e Di Lorenzo, espulso Muani

Il Napoli batte l’Eintracht Francoforte al Deutsche Bank Park di Francoforte, conosciuto anche come Commerzbank Arena, nella sfida d’andata degli ottavo di finale di Champions League.

Vittoria abbastanza facile per i partenopei, che ipotecano il passaggio del turno e potranno difendere l’ottimo vantaggio acquisito nella sfida di ritorno davanti al proprio pubblico.

Sintesi di Eintracht Francoforte-Napoli 0-2

Out Edimbe e Wenig per Oliver Glasner, che schiera Tuta con Jakic e Ndicka in difesa a protezione di Trapp, sulle fasce Buta e Max, in mediana Lindstrom con Sow, mentre in attacco Kamada e Gotze agiranno ai lati di Muani.

Non c’è Raspadori per Luciano Spalletti, che sceglie Olivera in difesa con Kim, Rrahmani e Di Lorenzo davanti a Meret, ritrova Zielinski in mediana con Lobotka e Anguissa e punta su Lozano nel tridente d’attacco con Osimhen e Kvaratskhelia.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno possesso palla, mentre i padroni di casa pressano con aggressività, si chiudono con ordine e compattezza per poi ripartire in contropiede.

Partono meglio i padroni di casa, che si rendono pericolosi con Muani, che non trova la porta, mentre gli ospiti rispondono con Kvaratskhelia, che impegna Trapp, e Lozano colpisce il palo.

Al 36′ minuto gli ospiti avrebbero la possibilità di passare in vantaggio, ma Trapp para il calcio di rigore a Kvaratskhelia, fischiato dall’arbitro per fallo di Buta su Osimhen.

Dopo il giallo a Kim, al 40′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Osimhen, che trova la rete del vantaggio su assist di Lozano.

I padroni di casa accusano il colpo e vanno in completa balia degli avversari, che nel finale raddoppierebbero ancora con Osimhen al 43′ minuto, ma il VAR annulla la rete per posizione di fuorigioco.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, che si apre con il monologo degli ospiti, che danno vita ad un vero e proprio assedio alla difesa dei padroni di casa, che non riescono a superare la propria metà campo.

Gli ospiti sfiorano più volte il raddoppio con Lozano e Kvaratskhelia, ma Trapp fa il fenomeno, prima dell’espulsione di Muani al 58′ minuto con rosso diretto per fallo su Anguissa e viene ammonito anche Gotze per proteste.

Al 65′ minuto gli ospiti segnano il gol del raddoppio con capitan Di Lorenzo, che di sinistro completa la bellissima azione corale di Anguissa e Kvaratskhelia.

Huge away win for Napoli 🔵#UCL pic.twitter.com/GRLXth67YO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 21, 2023

Entrano Knauff e Borrè al posto di Buta e Lindstrom, ma gli ospiti continuano a dominare in lungo ed in largo, macinando gioco ed occasioni e rendendosi pericolosi con Anguissa, che fa la barba al palo.

Spazio anche per Alidou, Elmas, anche ammonito, e Ndombele, che subentrano pe Gotze, Lozano e Anguissa, mentre Kamada e Osimhen impegnano Meret e Trapp prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Politano e Simeone al posto di Osimhen e Kvaratskhelia.

Nel finale c’è tempo per un paio di parate di Trapp su Simeone nella gestione dei ritmi, del vantaggio e della superiorità numerica degli ospiti, che fanno uscire Max per Lenz.

Highlights e Video Gol di Eintracht Francoforte-Napoli 0-2:

Tabellino di Eintracht Francoforte-Napoli 0-2

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp 6,5; Ndicka 4,5, Jakic 5,5, Tuta 5; Buta 4,5 (24′ st Knauff 6), Sow 5, Kamada 5,5, Max 4,5 (47′ st Lenz sv); Lindstrom 5 (24′ st Borré 5,5), Gotze 5 (36′ st Alidou sv); Kolo Muani 4,5. A disp.: Ramaj, Smolcic, Rode, Touré, Hasebe, Alario, Chandler. All.: Glasner 5.



Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 7, Rrahmani 6, Kim 6,5, Olivera 6; Anguissa 8 (34′ st Ndombélé sv), Lobotka 7, Zielinski 6,5; Lozano 7,5 (34′ st Elmas sv), Osimhen 7,5 (39′ st Simeone sv), Kvaratskhelia 7 (39′ st Politano sv). A disp.: Gollini, Idasiak, Juan Jesus, Mario Rui, Bereszynski, Ostigard, Gaetano. All.: Spalletti 8.



Arbitro: Artur Dias (Portogallo)

Marcatori: 40′ Osimhen, 20′ st Di Lorenzo

Ammoniti: Gotze (E); Kim (N)

Espulsi: 13′ st Kolo Muani (E) per gioco violento

Note: 36′ Trapp (E) para un rigore a Kvaratskhelia (N)