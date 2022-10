Video Gol Highlights Dinamo Zagabria-Milan 0-4: sintesi 25-10-2022

Video Gol e Highlights di Dinamo Zagabria-Milan 0-4: i rossoneri vincono in scioltezza e adesso la qualificazione agli ottavi di finale dipende solo da loro.

Gabbia, Leao (primi gol in rossonero per loro), Giroud e un autogol di Ljubicic stendono la Dinamo Zagabria senz’appello. La vittoria del Chelsea a Salisburgo fa sì che il Milan approdi al 2° posto con 7 punti, uno in più degli austriaci che saranno i prossimi avversari al “Meazza” giorno 2 novembre. I calcoli sono vietati.

La Sintesi di Dinamo Zagabria-Milan 0-4

I croati iniziano meglio mettendo apprensione agli ospiti in un paio di occasioni, ma manca la precisione e le conclusioni di Ljubicic e Ivanusec, una fuori e l’altra centrale, non spaventano Tatarusanu.

Il Milan cresce pian piano, al netto di errori e poca lucidità in avanti, ma impegna comunque Livakovic con un colpo di testa di Giroud al 39°.

Dagli sviluppi di una punizione, assegnata per fallo su Bennacer di Petkovic, nasce il vantaggio dei rossoneri al minuto 39: Tonali batte e Gabbia firma di testa il suo primo gol in carriera. Nel primo tempo non accade altro.

In apertura di secondo tempo il Milan raddoppia e ipoteca la vittoria: Leao supera in velocità Sutalo, entra in area, e batte ancora Livakovic dopo un’involontaria azione personale che lo ha visto provare una triangolazione, non riuscita, con il collega di fascia Hernandez.

La partita è ormai in mano al Milan, che sfiora il gol con un colpo di testa di Giroud respinto dal portiere al 58° e poco dopo ottiene un calcio di rigore per un fallo di Ljubicic su Tonali. Giroud dal dischetto calcia di potenza e non sbaglia.

La partita è ormai finita e ha poco da dire; Ivanusec impegna ancora l’estremo difensore ospite, mentre Giroud cerca la doppietta con un gran tiro al volo respinto da Livakovic. Il poker giunge al 69° ed è una sfortunata autorete di Ljubicic: Leao sfonda ancora una volta e crossa per Giroud che manca la presa, ma riesce a mandare il pallone addosso al difensore croato provocandone la sfortunata deviazione.

I minuti finali vedono Pioli dare minuti ad alcuni componenti la panchina, uno dei queli, Pobega, sigla addirittura il 5-0 che gli viene annullato per fuorigioco dell’assistman Origi, anch’egli appena subentrato. La cinquina viene sfiorata nuovamente da Krunic, fermato da Livakovic sul più bello. Non succede altro e il triplice fischio arriva al 90° esatto.

Highlights e Video Gol di Dinamo Zagabria-Milan 0-4

Il Tabellino di Dinamo Zagabria-Milan 0-4

Dinamo Zagabria (3-5-2): Livakovic – Ristovski (58′ Spikic), Sutalo, Peric – Moharrami, Ivanusec, Misic (75′ Bulat), Ademi (57′ Baturina), Ljubicic – Petkovic (57′ Drmic), Orsic (75′ Bockaj). Allenatore: Cacic

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu – Kalulu, Kjaer, Gabbia, Hernandez (70′ Ballo-Touré) – Bennacer (70′ Pobega), Tonali – Rebic, De Ketelaere (52′ Krunic), Leao (70′ Messias)- Giroud (81′ Origi). Allenatore: Pioli

Marcatori: 39′ Gabbia, 50′ Leao, 59′ rig. Giroud e 69′ aut. Ljubicic

Arbitro: Marciniak

Ammoniti: Ademi, De Ketelaere e Ljubicic