Video Gol Highlights di Roma – Juventus 3-3 Serie A 27° Giornata

Video dei Gol e Highlights di Roma – Juventus 3-3: partita roccambolesca con la Roma che va in vantaggio 1 a 0 a fine primo tempo, poi 3 a 1 nella ripresa e viene raggiunta sul pareggio al 94°.

Il Big Match della 27° Giornata di Serie A tra Roma e Juventus termina 3 a 3: Gatti gela l’Olimpico al 94’, sfuma l’allungo Champions dei giallorossi che erano in vantaggio 3 a 1 fino al 78°.

La Roma vede sfumare nel recupero una vittoria che avrebbe potuto pesare enormemente nella corsa alla Champions League e gli avrebbe permesso di portarsi a +7 sulla Juventus e agganciare il Napoli al 3° posto.

Nel big match della 27ª giornata di Serie A, i giallorossi vengono raggiunti sul 3-3 dalla Juventus proprio allo scadere, con il gol di Federico Gatti al 93’. Un pareggio spettacolare e ricco di colpi di scena che lascia invariati gli equilibri nelle zone alte della classifica.

I giallorossi restano al quarto posto con 51 punti a -2 dal Napoli che ne ha 53 e con +4 sulla Juventus che è a quota 47.

La Juventus, invece, conquista un punto prezioso e si mantiene in corsa per l’Europa che conta. I bianconeri salgono a 47 punti e restano a quattro lunghezze dal quarto posto, confermando la loro capacità di rimontare nei momenti decisivi.

Un risultato che tiene apertissima la lotta Champions e conferma l’equilibrio della Serie A in questa fase cruciale della stagione.

La squadra di Gian Piero Gasperini parte con grande intensità, affidandosi alla mobilità del tridente offensivo composto da Pisilli, Pellegrini e Malen. I movimenti tra le linee creano subito difficoltà alla difesa bianconera, con Pellegrini vicino al vantaggio nei primi minuti.

La Juventus prova a reagire con Yildiz, ma al 39’ è la Roma a trovare il meritato vantaggio: Pisilli recupera palla e serve Wesley, che lascia partire una conclusione straordinaria, imprendibile per Perin. L’Olimpico esplode e i giallorossi chiudono il primo tempo avanti 1-0.

L’inizio del secondo tempo è subito scoppiettante. Dopo appena due minuti, al 47’ Francisco Conceição firma il pareggio con un gran tiro dalla distanza. La Roma però non si scompone e torna immediatamente in controllo del match.

Al 54’ N’Dicka riporta avanti i padroni di casa con un colpo decisivo sugli sviluppi di calcio d’angolo. La squadra di Gasperini continua a spingere e al 65’ sembra chiudere definitivamente la partita: Malen sfrutta un filtrante perfetto, scatta sul filo del fuorigioco e batte Perin per il 3-1 in contropiede.

Quando la gara sembra ormai indirizzata, un errore difensivo di Celik riapre tutto. Al 78’ Boga ne approfitta e segna il gol del 3-2, ridando speranza alla Juventus.

Nel finale i bianconeri si riversano in avanti, con Gatti avanzato nel ruolo di centravanti aggiunto. La pressione viene premiata al 93’: proprio il difensore trova il tap-in vincente da pochi passi, firmando il definitivo 3-3 e gelando l’Olimpico.

Cronaca di Roma – Juventus 3-3:

Cronaca 1° Tempo:

1’ – Fischio d’inizio: è la Juventus a muovere il primo pallone della partita, ma la Roma entra subito con grande aggressività.

2’ – Risposta immediata dei giallorossi: N’Dicka recupera alto su David e avvia l’azione offensiva, ma il lancio per Pellegrini è troppo lungo.

3’ – Doppia occasione Roma: Pisilli ruba palla e calcia dal lato sinistro, Perin respinge. Sulla ribattuta Pellegrini non riesce a trovare il tap-in vincente da posizione favorevole.

5’ – Pressione Roma: la squadra di Gasperini mantiene il baricentro alto e mette in difficoltà l’uscita bassa della Juventus.

7’ – Roma pericolosa sulle fasce: prima Wesley crossa dalla sinistra, poi Mancini sfonda a destra e serve Malen, che non riesce a impattare per pochi centimetri.

8’ – Juventus in avanti: Yildiz prova a servire David in profondità, ma Rensch interviene con una chiusura decisiva.

9’ – Gioco fermo: scontro aereo tra Mancini e Thuram, entrambi costretti alle cure mediche.

11’ – Tentativo bianconero: Conceição calcia dalla distanza, senza inquadrare la porta.

12’ – Occasione Juventus: Yildiz riceve da Koopmeiners e prova il mancino da fuori area, conclusione potente ma imprecisa.

14’ – Azione manovrata Juventus: David serve Conceição in area, ma ancora Rensch salva la difesa giallorossa.

17’ – Ritmi più equilibrati: dopo un avvio ad alta intensità, le squadre rallentano leggermente mantenendo però grande attenzione tattica.

19’ – Buona idea di Pellegrini: lancio in profondità per Rensch, ma il cross viene respinto dalla difesa juventina.

23’ – Pericolo per la Roma: David non riesce a calciare ma mette un pallone insidioso in area, liberato con affanno dalla difesa.

24’ – Grande occasione Roma: Malen si inserisce perfettamente e prova il pallonetto da posizione defilata, Perin respinge con il volto salvando i suoi.

26’ – Ancora Roma: Mancini sfonda a destra e serve Malen, anticipato provvidenzialmente da Bremer.

27’ – Primo ammonito: cartellino giallo per Wesley dopo un fallo su McKennie.

30’ – Match equilibrato: il risultato resta fermo sullo 0-0, ma la partita è vivace e ricca di occasioni.

32’ – Tentativo Juventus: Conceição cerca il tiro a giro, ma Cristante interviene in scivolata.

33’ – Juventus vicina al vantaggio: cross di Kalulu e colpo di testa in torsione di McKennie, la palla sfiora il palo con Svilar battuto.

36’ – Occasione Roma: Cristante colpisce di testa da posizione favorevole, ma il pallone termina fuori.

38’ – Roma insiste: Malen prova la conclusione di testa, disturbato involontariamente da Pisilli.

39’ – GOL ROMA (1-0): Wesley riceve palla da Pisilli al limite dell’area, si accentra e lascia partire un destro a giro imprendibile che si insacca sul palo lontano dove Perin non riesce ad arrivare.

Olimpico in festa e giallorossi in vantaggio.

42’ – Juventus prova a reagire: Koopmeiners calcia dal limite, ma la difesa romanista respinge.

44’ – Tentativo David: conclusione dalla distanza che termina fuori dallo specchio.

45’ – Recupero: concesso un minuto extra.

45’+1 – Fine primo tempo: la Roma rientra negli spogliatoi avanti 1-0 sulla Juventus grazie allo splendido gol di Wesley.

Cronaca 2° Tempo:

46’ – Ripresa iniziata: la Juventus riparte con maggiore aggressività e cerca subito profondità sulle corsie laterali.

47’ – GOL JUVENTUS (1-1): Conceição firma il pareggio con una prodezza balistica. Sugli sviluppi di una punizione battuta da Koopmeiners, Bremer serve il portoghese che lascia partire una straordinaria conclusione al volo sotto l’incrocio.

52’ – Juventus vicina al sorpasso: Yildiz riceve al limite e calcia rasoterra, il pallone sfiora il palo.

53’ – Roma pericolosa: Malen prova a girarsi in area, tiro deviato in calcio d’angolo.

54’ – GOL ROMA (2-1): sugli sviluppi del corner battuto da Pellegrini, N’Dicka è il più rapido di tutti e insacca da distanza ravvicinata, riportando avanti i giallorossi.

56’ – Duello sulle fasce: Rensch contiene Yildiz e conquista un fallo prezioso per rallentare la manovra bianconera.

59’ – Recupero alto Roma: Pisilli ruba palla ma l’azione sfuma per un controllo imperfetto di Cristante.

61’ – Occasione Juventus: Yildiz serve McKennie in profondità, ma l’americano non riesce a sfruttare l’opportunità.

62’ – Cambio Juventus: fuori David, dentro Boga per aumentare la pericolosità offensiva.

65’ – GOL ROMA (3-1): Malen colpisce in contropiede. Servito in profondità da Koné, supera Kelly e batte Perin con un tocco preciso che sembra chiudere la partita.

67’ – Reazione Juventus: Kalulu prova a riaprire la gara con un cross insidioso, ma la difesa romanista respinge.

69’ – Tentativo dalla distanza: Koopmeiners calcia da fuori area, Svilar blocca in due tempi.

72’ – Doppio cambio Juventus: entrano Miretti e Zhegrova per Thuram e Conceição.

74’ – Cambi Roma: Gasperini inserisce El Aynaoui e Ghilardi per dare freschezza alla squadra.

78’ – GOL JUVENTUS (3-2): Boga accorcia le distanze con una conclusione al volo sul primo palo, sfruttando un pallone vagante in area.

80’ – Ultimi dieci minuti: la Juventus aumenta la pressione, mentre la Roma prova a difendere il vantaggio.

84’ – Occasione Roma: Malen sfiora la doppietta, ma Bremer salva con un intervento decisivo.

86’ – Juventus insiste: Boga mette un cross pericoloso, deviato in corner dalla difesa giallorossa.

88’ – Cambio Juventus: entra Gatti al posto di Bremer per aumentare la presenza offensiva.

89’ – Nuovo cambio bianconero: Openda prende il posto di Cambiaso.

90’ – Recupero: concessi quattro minuti dall’arbitro Sozza.

90’+1 – Roma vicina al gol: Malen prova la conclusione, deviata in calcio d’angolo.

90’+2 – Punizione Juventus: fallo di El Aynaoui e opportunità preziosa per i bianconeri.

90’+3 – GOL JUVENTUS (3-3): sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla tre quarti, McKennie prolunga di testa, la deviazione favorisce Gatti che da pochi passi insacca il gol del pareggio.

90’+5 – Triplice fischio: termina 3-3 tra Roma e Juventus al termine di una partita spettacolare.

Tabellino di Roma – Juventus 3-3:

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6, Ndicka 6.5, Celik 6; Rensch 6.5 (74′ Ghilardi 6), Koné 6.5, Cristante 5.5 (74′ El Aynaoui 5), Wesley 7; Pisilli 7.5, Pellegrini 6.5 (90′ Zaragoza s.v.); Malen 7. All. Gasperini.

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin 5.5; Kalulu 5.5, Bremer 5.5 (88′ Gatti 7), Kelly 5; McKennie 6, Thuram 6 (72′ Miretti 6), Koopmeiners 5.5, Cambiaso 5 (89′ Openda s.v.); Conceiçao 7 (72′ Zhegrova 6.5), Yildiz 6; David 5 (63′ Boga 6.5). All. Spalletti.

Arbitro: Sozza

Marcatori: 39′ Wesley (R), 47′ Conceiçao (J), 54′ Ndicka (R), 65′ Malen (R), 78′ Boga (J), 93′ Gatti (J)

Ammoniti: Wesley (R)