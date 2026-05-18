38° Giornata Serie A: Date e Orari ultima Giornata

La Serie A 2025-2026 si prepara all’ultimo atto della stagione con una 38ª giornata carica di tensione, incroci decisivi e verdetti ancora da scrivere tra lotta per il quarto posto e per la salvezza.

Dopo lo scudetto già conquistato dall’Inter, la qualificazione aritmetica del Napoli alla prossima Champions League e le retrocessioni già definite di Pisa ed Hellas Verona, il campionato resta apertissimo su due fronti fondamentali: la corsa europea e la lotta salvezza.

Il calendario dell’ultima giornata è stato distribuito tra venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 maggio 2026, con le gare decisive concentrate nella serata di domenica alle 20.45.

La lotta Champions entra nell’ultima curva:

La corsa alla Champions League resta il grande tema dell’ultima giornata. Con l’Inter già campione d’Italia e il Napoli ormai sicuro del proprio posto tra le prime quattro, l’attenzione si sposta sulle squadre ancora in piena battaglia per completare il quadro europeo. Milan, Roma, Juventus e Como arrivano agli ultimi novanta minuti con obiettivi pesantissimi, perché un solo risultato può cambiare il destino di una stagione intera.

Milan e Roma hanno 70 punti e hanno dalla loro la possibilità di avere in mano il loro destino con i loro risultati. A seguire ci sono Juventus e Como che hanno 68 punti e sono obbligate a vincere se vogliono sperare nel quarto posto e anche sperare nelle non vittorie di Milan o Roma.

Il Milan ospita il Cagliari a San Siro in una partita che, sulla carta, sembra favorevole ai rossoneri, ma che nasconde tutte le insidie tipiche dell’ultima giornata. La squadra dovrà gestire la pressione, evitare cali di concentrazione e trasformare il fattore campo in un vantaggio reale. Ogni dettaglio può pesare, soprattutto se dagli altri campi dovessero arrivare risultati favorevoli o contrari nel giro di pochi minuti.

La Roma, reduce da una fase finale di stagione molto intensa, sarà impegnata sul campo dell’Hellas Verona, già retrocesso ma comunque desideroso di chiudere con orgoglio davanti al proprio pubblico. Per i giallorossi sarà una partita mentale prima ancora che tecnica, perché il margine d’errore è ridottissimo. Una vittoria potrebbe spalancare le porte della Champions League, mentre un passo falso rischierebbe di rendere decisivi i risultati delle rivali.

La Juventus affronterà invece il derby contro il Torino all’Olimpico Grande Torino, in una sfida che non vale soltanto per la classifica ma anche per il peso emotivo della rivalità cittadina. I bianconeri arrivano all’ultima giornata con la necessità di non sbagliare, ma il derby è una partita particolare, spesso poco prevedibile e condizionata da ritmo, nervi e singoli episodi.

Lotta Salvezza: Cremonese e Lecce divise da 1 punto

La zona retrocessione resta l’altro grande nodo dell’ultima giornata. Dopo i saluti già certificati di Pisa ed Hellas Verona, manca ancora il nome della terza squadra che scenderà in Serie B. La serata di domenica sarà quindi fondamentale per Cremonese e Lecce coinvolte in un intreccio di risultati che può cambiare completamente il destino della classifica.

Cremonese-Como sarà una delle partite più delicate del turno. Da una parte c’è una squadra che deve cercare punti pesantissimi per restare aggrappata alla Serie A, dall’altra un Como che non ha alcuna intenzione di rallentare proprio nel momento più importante della sua stagione. La combinazione tra ambizioni europee e paura retrocessione rende questa sfida una delle più interessanti dell’intero programma.

La Cremonese ha 1 punto in meno del Lecce in classifica ed è obbligata a vincere e sperare che il Lecce non batterà il Genoa.

Il Como dal canto suo è in piena lotta per l’Europa League o per un posto in Champions insieme a Juventus, Roma e Milan e farà di tutto per ottenere il massimo bottino nell’ultimo match di campionato.

Anche Lecce-Genoa avrà un valore enorme. I salentini giocheranno una partita da dentro o fuori, con la necessità di controllare non solo il proprio risultato ma anche ciò che accadrà sul campo di Cremona.

I salentini hanno un punto di vantaggio sulla Cremonese e sono padroni del proprio destino, con una vittoria sarebbe salvezza matematica qualunque sarà il risultato della Cremonese. Un pareggio o una sconfitta potrebbe complicare la salvezza dei salentini.

Il rischio più grande, per le 2 squadre coinvolte nella lotta salvezza, sarà quello di farsi condizionare dalle notizie provenienti dagli altri stadi. Un gol subito o segnato altrove può cambiare completamente l’atteggiamento in campo, costringendo una squadra ad alzare il baricentro o a difendere un risultato. Per questo la contemporaneità delle gare delle 20.45 renderà la serata ancora più intensa.

Inter, Napoli e Atalanta chiudono tra festa e bilanci

L’Inter, già campione d’Italia, farà visita al Bologna sabato alle 18.00. Sarà una partita dal sapore particolare, perché i nerazzurri potranno vivere gli ultimi novanta minuti con la leggerezza di chi ha già centrato il traguardo più importante. Per il Bologna, invece, sarà l’occasione per chiudere davanti al proprio pubblico una stagione comunque significativa, cercando un risultato prestigioso contro la squadra più forte del campionato.

Il Napoli, già certo della qualificazione alla prossima Champions League, ospiterà l’Udinese domenica alle 18.00. Gli azzurri potranno salutare il proprio pubblico dopo aver centrato un obiettivo fondamentale, ma non per questo la partita sarà priva di significato. Chiudere bene davanti ai tifosi, consolidare certezze e dare spazio alle ultime valutazioni tecniche resta importante in vista della programmazione futura.

La giornata si aprirà venerdì sera con Fiorentina-Atalanta, anticipo che introduce l’ultimo fine settimana della stagione. L’Atalanta, ormai fuori dalla corsa Champions e indirizzata verso l’Europa meno prestigiosa, proverà comunque a chiudere con un risultato positivo. La Fiorentina, dal canto suo, avrà l’obiettivo di terminare il campionato con una prestazione di livello, dopo una stagione vissuta tra alti e bassi.

Il programma completo della 38ª giornata di Serie A