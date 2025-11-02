Video Gol Highlights di Milan – Roma 1-0 Serie A 10° Giornata

Video dei Gol e Highlights di Milan – Roma 1-0: dedice il gol di Pavlovic nel finale di 1° Tempo, Maignan para un rigore a Dybala nel finale! I rossoneri agganciano la Roma al 2° posto in classifica.

Il big match posticipo della 10° Giornata di Serie A premia il Milan, che supera la Roma per 1 a 0 e si porta a una sola lunghezza dal Napoli capolista.

Una vittoria pesantissima per i rossoneri cinici nel colpire alla prima vera occasione e solidi nella gestione del vantaggio.

La Roma di Gasperini gioca un primo tempo di altissima intensità, crea e spreca tanto, ma paga a caro prezzo una transizione difensiva sbagliata nel finale di primo tempo sull’asse Leao-Pavlovic con il calciatore serbo che batte Svilar e segna il gol decisivo al primo tiro in porta del Milan. Nel finale di primo tempo Fofana fallisce il gol del 2 a 0 a porta aperta.

In apertura di ripresa il Milan sfiora più volte il raddoppio con Leao ma la Roma tiene. Nel finale all’82° c’è un calcio di rigore per la Roma per un fallo di mano di Fofana nel ribattere un calcio di punizione. Sul dischetto va Paulo Dybala che si fa ipnotizzare da Maignan e si fa parare il rigore e si infortuna anche nel calciarlo. Finale incandescente ma il punteggio non cambia e il Milan vince di misura sulla Roma.

Per la Roma di Gasperini è la 3° sconfitta in campionato e resta ferma a 21 punti agganciata da Milan e Inter al 2° posto a -1 dal Napoli capolista.

Cronaca di Milan – Roma 1-0:

Cronaca 1° Tempo:

1′ Subito brivido per il Milan: errore in rinvio di Maignan, la Roma recupera e El Aynaoui serve Cristante, che piazza il piattone dal limite sfiorando il palo. Avvio ad alta tensione a San Siro.

3′ Milan ancora in affanno: cross teso di Wesley dalla sinistra, lettura perfetta di Ricci che anticipa tutti in area e sventa un potenziale pericolo.

5′ Fiammata giallorossa. Soulé illumina con una giocata di classe, apertura per Dybala che prova a bruciare De Winter, bravo però il difensore rossonero a chiudere sul più bello.

7′ Roma aggressiva e pericolosa: gran botta dal limite di El Aynaoui, Maignan blocca in due tempi con sicurezza.

10′ OCCASIONISSIMA ROMA: cross fantastico di Soulé, N’Dicka vola più in alto di tutti e colpisce di testa, palla fuori di millimetri. San Siro trattiene il fiato.

12′ Slalom di Dybala tra tre maglie rossonere, cross al centro senza compagni pronti. Roma padrona del campo.

15′ Prova Wesley da posizione defilata, mancino controllato da Maignan. Ritmi altissimi.

17′ CHANCE ROMA clamorosa: Celik pesca Dybala in area, esterno mancino a giro leggermente largo. Milan ancora salvo ma sotto pressione costante.

19′ La Roma insiste: altro tentativo da fuori di Wesley, Maignan blocca con sicurezza.

20′ Il Milan respira con un corner: Pavlovic stacca ma non trova la porta. Primo vero segnale offensivo rossonero.

22′ Cresce il Milan. La squadra di Allegri alza il baricentro e conquista campo, sostenuta dal pubblico di San Siro.

24′ Schema su corner: Leao corto su Modric, palla per Nkunku che però viene anticipato sul più bello.

26′ Roma compatta e granitica nei duelli: retroguardia giallorossa impeccabile, rossoneri costretti a trovare soluzioni più rapide.

27′ Accelerazione devastante di Leao, cross rasoterra e Mancini chiude in angolo in scivolata provvidenziale.

28′ Calcio d’angolo di Modric troppo morbido: uscita comoda per Svilar che neutralizza l’azione.

29′ Brivido Milan: retropassaggio suicida di Bartesaghi, Maignan costretto a uscire dall’area e spazzare in tribuna. Mormorii dagli spalti.

32′ La Roma riparte veloce: corsa di Wesley, palla a Dybala che calcia di prima col mancino ma spara alto. Occasione potenziale sprecata.

34′ El Aynaoui stende Saelemaekers lanciato in corsa: ammonizione inevitabile per il centrocampista romanista.

37′ Punizione perfetta di Modric verso il cuore dell’area, Svilar esce non benissimo ma riesce comunque a sventare la minaccia.

39′ – GOL MILAN 1-0! Leao accelera sulla sinistra, salta l’uomo e mette un pallone basso velenoso. Pavlovic segue l’azione come una punta vera e appoggia in rete battendo Svilar. Prima conclusione nello specchio per il Milan, primo gol. San Siro esplode.

41′ Statistica pesante: un solo tiro in porta e un gol per il Milan. Roma dominante ma punita alla prima disattenzione.

44′ Botta improvvisa di Nkunku da lontano, Svilar blocca in due tempi. Non elegantissimo, ma efficace.

45′ Assegnato 1 minuto di recupero.

45′ MILAN VICINO AL RADDOPPIO! Azione quasi identica a quella del vantaggio: Fofana riceve in area e calcia di sinistro, sfera fuori di pochissimo. Roma salvata dal palo virtuale.

Cronaca 2° Tempo:

46′ Si riparte a San Siro. Subito Milan aggressivo: Ricci carica il destro al volo da fuori, pallone che sfiora il palo alla destra di Svilar. Brivido immediato per la Roma.

47′ MILAN VICINISSIMO AL GOL! Inserimento perfetto di Fofana tra le linee, controllo in area e conclusione ravvicinata, ma Svilar gli chiude lo specchio con un intervento provvidenziale.

49′ Che accelerazione di Leao! Mancino velenoso sul primo palo, deviazione di Mancini e riflesso straordinario di Svilar che salva i suoi. Roma graziata.

51′ PALO MILAN! Corner teso, Nkunku devia di tibia sottoporta ma colpisce il legno. Occasione clamorosa per il raddoppio.

52′ Roma cambia: dentro Pellegrini e Bailey per dare qualità e corsa, fuori El Aynaoui e Soulé. Gasperini corre ai ripari per rialzare il ritmo.

53′ Il Milan continua a spingere, Leao infernale sulla sinistra, conclusione deviata e ancora corner. Rossoneri padroni del campo in avvio di ripresa.

56′ Roma pericolosa sui piazzati: Cristante impatta di testa a tutta forza, ma la traiettoria è ingestibile e si perde alta.

59′ Grande chiusura di Gabbia, che legge in anticipo il filtrante di Pellegrini per Dybala e concede solo corner. Difesa rossonera concentrata.

60′ Hermoso tutto solo in area, ma il suo colpo di testa è debole e centrale: Maignan blocca senza affanni.

63′ Giocata di classe: tacco di Dybala per Pellegrini, ma il destro del capitano romanista è troppo morbido. Roma che ora prova a costruire con più pazienza.

65′ Lunga fase di possesso Roma, i giallorossi provano ad alzare il baricentro con fraseggi rapidi alla ricerca del varco giusto.

68′ MIRACOLO DIFENSIVO ROMA! Mischia furibonda in area, Leao calcia a colpo sicuro con Svilar già a terra, ma Hermoso salva sulla linea. Roma ancora in vita.

70′ Celik prova la botta in area, muro rossonero che respinge. La Roma insiste.

72′ Kone aggancia Leao e gli porta via il pallone con un intervento pulito e fisico. Roma che prova a cambiare inerzia, ma rischia tanto in transizione.

74′ Spallata dura di Wesley su Saelemaekers: ammonizione inevitabile, tensione alle stelle sulla fascia.

75′ Altro giallo Roma: Celik abbatte Leao lanciato, cartellino per l’esterno giallorosso.

77′ Mossa offensiva di Gasperini: fuori Celik, dentro Dovbyk per aumentare il peso offensivo nel finale.

78′ Fofana stende Pellegrini a due passi dall’area: ammonizione e punizione pericolosa per la Roma.

80′ RIGORE ROMA! Punizione battuta da Pellegrini, Fofana salta con il braccio largo: Guida indica il dischetto senza esitazioni.

81′ Check VAR lampo: decisione confermata, batte Paulo Dybala.

82′ RIGORE SBAGLIATO! Dybala incrocia col mancino, ma Maignan legge tutto, vola basso e devia in angolo. Parata da campione, San Siro esplode.

83′ Nervosismo Roma: Hermoso spinge Pavlovic a gioco fermo e si prende il giallo. Match sempre più acceso.

84′ Triplo movimento panchine: Roma fuori Dybala dolorante e Hermoso, dentro Baldanzi e Tsimikas. Milan risponde: esce Nkunku, dentro Loftus-Cheek per dare forza al centrocampo nel finale.

86′ Pavlovic prova una percussione stile rugby per sfondare la difesa giallorossa, ma viene respinto. Cuore e corsa del match winner.

88′ Ultimi cambi in casa Milan: esce Saelemaekers, dentro Athekame per garantire freschezza e copertura sulla fascia.

90′ Concessi 4 minuti di recupero.

90’+3 Ultimo guizzo Roma: colpo di testa in tuffo di N’Dicka su cross di Wesley, sfera che termina fuori.

90’+4 Standing ovation per Leao, stremato dai crampi: entra Tomori per blindare il vantaggio. San Siro applaude.

90’+5 Il direttore di gara segnala altri 2 minuti a causa dello stop per l’infortunio di Leao.

90’+6 Protesta vibrante di Mancini che viene ammonito per eccesso di nervosismo.

90’+7 TRIPLICE FISCHIO! Finisce qui: il Milan batte la Roma 1-0 e aggancia la vetta virtuale della Serie A. Squadra solida, cinica e sorretta da un Maignan decisivo nel momento chiave.

Video Gol e Highlights Milan – Roma 1-0:

Video Online a breve

Tabellino di Milan – Roma 1-0:

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers (43’st Athekame), Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Leão (48’st Tomori), Nkunku (39’st Loftus-Cheek). A disp.: Pittarella, Terracciano; Estupiñan, Odogu; Jashari; Castiello. All.: Allegri.

ROMA (3-5-2): Svilar; Hermoso (39’st Tsimikas), Mancini, Ndicka; Çelik (31’st Dovbyk), Cristante, Koné, El Aynaoui (6’st Pellegrini), Wesley; Soulé (6’st Bailey), Dybala (39’st Pisilli). A disp.: Gollini, Vásquez; Ghilardi, Rensch, Ziółkowski; Baldanzi, El Shaarawy. All. Gasperini.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

MARCATORE: 39′ Pavlović (M)

AMMONITI: 34′ El Ayanaoui (R), 29’st Wesley (R), 30’st Çelik (R), 38’st Hermoso (R)

