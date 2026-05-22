Sud Tirol – Bari LIVE Diretta Tv e Streaming Play Out Serie B

Dove vedere Sud Tirol – Bari in Diretta Tv e Streaming Live, Play Out Serie B, Venerdì 22 Maggio ore 20:00

Il ritorno dei playout di Serie B tra Südtirol e Bari arriva dopo lo 0-0 dell’andata al San Nicola, un risultato che lascia tutto aperto ma che mette i pugliesi con le spalle al muro.

Per il Südtirol, infatti, il pareggio ottenuto in trasferta ha un peso enorme, perché il regolamento premia la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare in caso di parità complessiva dopo le due sfide. Per i pugliesi dunque c’è solo un risultato a disposizione: la vittoria.

Questo significa che agli altoatesini può bastare anche un altro pareggio per conquistare la salvezza. Una condizione che permette al Südtirol di affrontare la gara di ritorno con maggiore serenità tattica, senza l’obbligo di scoprirsi e con la possibilità di gestire il ritmo della partita. All’andata la squadra ha già dimostrato di saper restare compatta, chiudere bene gli spazi e ripartire con pericolosità quando il Bari ha concesso campo.

La sensazione, anzi, è che il Südtirol abbia anche sprecato l’occasione di presentarsi al ritorno con un vantaggio più concreto. Pur giocando fuori casa, gli altoatesini hanno dato l’impressione di essere più ordinati e più lucidi, soprattutto nelle fasi di non possesso. Le migliori situazioni sono arrivate in contropiede, sfruttando le esitazioni di un Bari apparso spesso preoccupato di non subire piuttosto che realmente convinto di poter vincere.

Il Bari, invece, è chiamato a una prova completamente diversa. La squadra pugliese non può fare calcoli: a Bolzano serve soltanto la vittoria. Un pareggio o una sconfitta significherebbero retrocessione in Serie C, scenario pesantissimo per una piazza ambiziosa e passionale. Per questo serviranno più coraggio, più qualità nella costruzione e soprattutto una maggiore presenza offensiva rispetto a quanto visto nella gara d’andata.

Formazioni ufficiali di Sud Tirol – Bari:

SUD TIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Pietrangeli, Veseli; Molina, Frigerio, Tronchin, Casiraghi, S. Davi; Merkaj, Pecorino.

A disposizione: Borra, Theiner, Mancini, Martini, Zedadka, Tonin, Sabatini, Tait, Davi F., Brik, Crnigoj, Odogwu, Verdi. Allenatore: Fabrizio Castori.

BARI (4-3-1-2): Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou, Dorval; Braunoder, Maggiore, Piscopo; Pagano; Moncini, Rao.

A disposizione: Pissardo, Gytkjaer, Bellomo, Esteves, Dickmann, Pucino, Verreth, Mane, Stabile, De Pieri, Artioli, Çuni. Allenatore: Moreno Longo.

Guarda Sud Tirol – Bari in Diretta su DAZN.

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Dove vedere Sud Tirol – Bari in Diretta TV e streaming:

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La sfida Sud Tirol – Bari di Venerdì 22 Maggio alle ore 20:00 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Sud Tirol – Bari su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Sud Tirol:

Il Südtirol parte quindi con un vantaggio importante, ma non può sentirsi già salvo. Il rendimento casalingo resta un punto interrogativo, visto che la squadra non vince davanti al proprio pubblico dalla fine di gennaio. In una partita del genere, giocare per il pareggio può essere utile ma anche rischioso, perché abbassarsi troppo potrebbe dare fiducia al Bari e trasformare il finale in una battaglia di tensione.

Come arriva il Bari:

Al San Nicola il Bari ha deluso e a Bolzano stasera servirà un impresa per salvarsi perchè l’unico risultato utile per i pugliesi è la vittoria.

In casa la squadra barese ha attaccato con poca chiarezza, ha prodotto poco negli ultimi metri e ha dato la sensazione di temere costantemente le ripartenze avversarie. Questo atteggiamento ha finito per favorire il Südtirol, che ha potuto difendersi con ordine e scegliere i momenti giusti per uscire. Nel ritorno non basterà alzare il baricentro: servirà farlo con equilibrio, perché concedere campo agli altoatesini potrebbe diventare molto pericoloso.

Un altro elemento che pesa sulla vigilia è il rendimento esterno del Bari. I pugliesi non hanno dato grandi garanzie lontano da casa e arrivano a questa sfida con quattro sconfitte nelle ultime sei trasferte. Un dato che rende ancora più complicata una partita già delicatissima dal punto di vista mentale e tattico. Vincere a Bolzano non sarà semplice, soprattutto contro un avversario che può permettersi di aspettare e giocare anche sui nervi del Bari.

Pronostico Sud Tirol – Bari:

Il pronostico resta favorevole al Südtirol, soprattutto per il vantaggio garantito dal regolamento e per la solidità mostrata nella prima sfida. Il Bari ha l’obbligo di inseguire e dovrà dimostrare di avere idee, personalità e freddezza nei momenti decisivi. La gara potrebbe essere molto tattica, bloccata e decisa da un episodio, con gli altoatesini leggermente avanti nella corsa alla permanenza in Serie B.