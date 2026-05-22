Serie A 38° Giornata Orari partite e Diretta su Sky e Dazn

La 38ª giornata di Serie A 2025-2026 si prepara a regalare un finale ad altissima tensione con partite decisive per 3° e 4° posto che vale la Champions League e l’ultimo posto salvezza in ballo tra Lecce e Cremonese.

Il campionato ha già emesso alcuni verdetti importanti, con l’Inter campione d’Italia, il Napoli sicuro della qualificazione in Champions League e le retrocessioni già definite di Pisa ed Hellas Verona, ma restano ancora aperte due battaglie fondamentali: la corsa agli ultimi posti per la Champions League e la lotta per evitare l’ultima retrocessione in Serie B.

Il calendario dell’ultima giornata è stato distribuito tra venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 maggio 2026, con le partite decisive concentrate nella serata di domenica alle 20.45. Sarà una chiusura di campionato tutta da seguire in contemporanea, perché ogni gol potrà cambiare classifica, scenari europei e destino di alcune squadre.

Il grande tema del weekend sarà la lotta Champions League. Con Inter e Napoli già certe del proprio posto tra le prime quattro, restano due caselle da assegnare. In questo momento Milan e Roma partono in vantaggio con 70 punti, mentre Como e Juventus inseguono a quota 68. La situazione è chiara: rossoneri e giallorossi hanno il destino nelle proprie mani, mentre comaschi e bianconeri devono vincere e sperare in almeno un passo falso delle rivali.

Il Milan ospiterà il Cagliari a San Siro in una partita che sulla carta sembra favorevole, ma che nasconde tutte le insidie tipiche dell’ultima giornata. I rossoneri avranno dalla loro il fattore campo e una classifica che permette di ragionare solo sul proprio risultato, ma non potranno permettersi cali di concentrazione. Una vittoria significherebbe qualificazione in Champions League, mentre un pareggio o una sconfitta potrebbero aprire scenari pericolosi, soprattutto se dagli altri campi dovessero arrivare risultati favorevoli alle inseguitrici.

La Roma sarà invece impegnata sul campo dell’Hellas Verona, già retrocesso ma desideroso di chiudere con orgoglio davanti al proprio pubblico. Per i giallorossi sarà una gara molto delicata dal punto di vista mentale. Dopo una fase finale di stagione intensa, la squadra capitolina arriva agli ultimi novanta minuti con la possibilità concreta di centrare un ritorno pesantissimo in Champions League. Anche in questo caso, vincere vorrebbe dire non dipendere da nessuno.

La Juventus dovrà affrontare il Torino nel derby all’Olimpico Grande Torino. Per i bianconeri non sarà una partita come le altre, perché al peso della classifica si aggiunge quello della rivalità cittadina. La Juventus deve vincere per tenere viva la speranza Champions, ma dovrà farlo in una gara storicamente complicata, spesso intensa, nervosa e decisa dagli episodi. Un successo potrebbe non bastare, ma un risultato diverso dalla vittoria chiuderebbe quasi certamente ogni possibilità.

Grande attenzione anche su Cremonese-Como, una delle sfide più importanti dell’intero turno. Da una parte c’è la Cremonese, obbligata a vincere per sperare nella salvezza. Dall’altra c’è un Como ancora pienamente coinvolto nella corsa europea, con l’obiettivo di conquistare almeno un posto nelle coppe e, in caso di combinazione favorevole, perfino sognare la Champions League. È una partita doppia, perché vale tantissimo sia in alto sia in basso.

La lotta salvezza ruota intorno al duello tra Lecce e Cremonese. I salentini hanno un punto di vantaggio e sono quindi padroni del proprio destino: battendo il Genoa, il Lecce sarebbe matematicamente salvo senza dover guardare il risultato di Cremona. La Cremonese, invece, deve necessariamente battere il Como e sperare che il Lecce non conquisti i tre punti. È il classico intreccio da ultima giornata, dove la pressione può pesare quanto la qualità tecnica.

Lecce-Genoa sarà una partita carica di tensione. I salentini sanno di avere un piccolo vantaggio, ma anche che un errore potrebbe costare carissimo. Il Genoa non ha più gli stessi obiettivi di classifica, ma questo non rende la sfida semplice. In gare del genere la squadra che deve salvarsi deve saper gestire emozioni, ritmo e notizie provenienti dagli altri campi. Un gol della Cremonese, per esempio, potrebbe cambiare completamente la partita del Lecce.

La contemporaneità delle gare delle 20.45 renderà tutto ancora più intenso. Milan-Cagliari, Hellas Verona-Roma, Torino-Juventus, Cremonese-Como e Lecce-Genoa saranno legate tra loro minuto dopo minuto. La classifica virtuale potrà cambiare più volte nel corso della serata, creando una corsa parallela tra Champions League e salvezza.

Nelle altre partite, l’Inter farà visita al Bologna sabato alle 18.00 con lo scudetto già in tasca. Sarà una gara utile soprattutto per chiudere la stagione con leggerezza e per celebrare il cammino dei nerazzurri. Il Napoli, già certo della Champions, ospiterà invece l’Udinese domenica alle 18.00, mentre la giornata si aprirà venerdì sera con Fiorentina-Atalanta.

Programma 38ª giornata Serie A 2025-2026:

Fiorentina-Atalanta: venerdì 22 maggio 2026, ore 20.45, DAZN

Bologna-Inter: sabato 23 maggio 2026, ore 18.00, DAZN

Lazio-Pisa: sabato 23 maggio 2026, ore 20.45, DAZN/SKY

Parma-Sassuolo: domenica 24 maggio 2026, ore 15.00, DAZN

Napoli-Udinese: domenica 24 maggio 2026, ore 18.00, DAZN

Torino-Juventus: domenica 24 maggio 2026, ore 20.45, DAZN/SKY

Lecce-Genoa: domenica 24 maggio 2026, ore 20.45, DAZN/SKY

Milan-Cagliari: domenica 24 maggio 2026, ore 20.45, DAZN

Hellas Verona-Roma: domenica 24 maggio 2026, ore 20.45, DAZN

Cremonese-Como: domenica 24 maggio 2026, ore 20.45, DAZN