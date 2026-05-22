Fiorentina – Atalanta LIVE Diretta Tv e Streaming Serie A 38° Giornata

Dove vedere Udinese – Cremonese in Diretta Tv e Streaming Live, 37° Giornata Serie A, Domenica 17 Maggio ore 20:45.

La 38ª giornata di Serie A 2025-2026 si apre venerdì sera allo Stadio Artemio Franchi, dove la Fiorentina ospita l’Atalanta in una partita che non ha più il peso decisivo della classifica, ma resta comunque interessante per il valore tecnico delle due squadre e per il significato simbolico dell’ultimo appuntamento stagionale.

Entrambe le formazioni arrivano a questa gara con l’obiettivo minimo ormai raggiunto, anche se il percorso non è stato esattamente quello immaginato a inizio campionato. La Fiorentina e l’Atalanta, infatti, avevano probabilmente ambizioni più alte rispetto al semplice piazzamento utile o a una chiusura tranquilla della stagione, ma gli alti e bassi vissuti durante l’anno hanno ridimensionato le prospettive.

Per questo motivo, la sfida del Franchi diventa soprattutto una partita di orgoglio, prestigio e bilanci. La Fiorentina vorrà salutare il proprio pubblico con una prestazione convincente, cercando di trasformare l’ultima gara casalinga in un’occasione per lasciare sensazioni positive in vista della prossima stagione. Chiudere bene davanti ai tifosi può avere un peso importante, soprattutto dopo un’annata vissuta tra momenti promettenti e fasi più complicate.

L’Atalanta, dal canto suo, proverà a terminare il campionato con un risultato positivo lontano da Bergamo. Anche per la squadra nerazzurra si tratta di una partita utile per dare continuità, confermare la propria identità e chiudere con serietà una stagione che, pur avendo portato al raggiungimento di un traguardo, lascia spazio a qualche riflessione sulle ambizioni iniziali.

Dal punto di vista tecnico, la partita promette comunque ritmi interessanti. La Fiorentina cercherà di sfruttare il fattore campo, il palleggio e la spinta dei propri esterni, mentre l’Atalanta proverà come sempre a mettere intensità, pressione e verticalità. Anche senza un obiettivo pesantissimo in classifica, il confronto tra due squadre abituate a proporre calcio può offrire spettacolo e occasioni.

La gara potrebbe inoltre diventare un banco di prova per alcuni giocatori meno utilizzati o per chi vuole chiudere la stagione lanciando un segnale all’allenatore e alla società. In partite di fine campionato, spesso le motivazioni individuali fanno la differenza: c’è chi gioca per confermarsi, chi per conquistare spazio in futuro e chi per lasciare un’ultima immagine positiva prima del mercato estivo.

Fiorentina-Atalanta non sarà quindi una sfida decisiva per i verdetti più caldi della Serie A, ma resta un anticipo da seguire con attenzione. Al Franchi si affrontano due squadre che vogliono concludere il campionato con dignità, intensità e una prestazione all’altezza del proprio valore.

Formazioni ufficiali di Fiorentina – Atalanta:

FIORENTINA (4-3-3): Christense; Dodo, Comuzzo, Rugani, Gosens; Brescianini, Mandragora, Fabbian; Harrison, Piccoli, Gudmunsson. Allenatore: Vanoli.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Pasalic, De Roon, Musah; Samardzic, Sulemana; Raspadori. Allenatore: Palladino.

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La sfida Fiorentina – Atalanta di Venerdì 22 Maggio alle ore 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Fiorentina – Atalanta su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva la Fiorentina:

La Fiorentina arriva all’ultima giornata di Serie A con la salvezza già conquistata e con il morale alto dopo una delle vittorie più pesanti della sua stagione. Nell’ultimo turno, infatti, la squadra viola ha battuto la Juventus per 2-0, firmando un successo di grande valore tecnico e simbolico. A decidere la sfida sono stati il gol di Cher Ndour e la splendida rete di Rolando Mandragora, che ha chiuso definitivamente i conti contro i bianconeri.

Il risultato contro la Juventus ha confermato la crescita della Fiorentina in questa seconda parte di campionato. Dopo mesi complicati, vissuti anche nelle zone più pericolose della classifica, la squadra è riuscita a cambiare passo e a costruire una rimonta importante. L’arrivo di Paolo Vanoli ha segnato una svolta netta: l’obiettivo iniziale, probabilmente legato a una possibile qualificazione europea, si è trasformato strada facendo in una missione salvezza, ma la reazione del gruppo è stata forte e concreta.

La Fiorentina ha ritrovato solidità, equilibrio e fiducia proprio nel momento più delicato della stagione. Il dato più significativo riguarda il rendimento recente: nelle ultime dieci partite di campionato, la Viola ha perso una sola volta, mostrando una continuità che nella prima parte dell’annata era mancata. Se si considerasse soltanto questo periodo, la squadra avrebbe un passo da zona medio-alta della classifica, segnale evidente di quanto sia cambiato l’atteggiamento del gruppo.

Anche i numeri difensivi raccontano bene la trasformazione della Fiorentina. I viola hanno collezionato cinque clean sheet nelle ultime sette partite di Serie A, un dato che spiega meglio di qualsiasi analisi la maggiore compattezza raggiunta dalla squadra. La capacità di concedere meno, restare corta tra i reparti e difendere con maggiore attenzione ha permesso alla Fiorentina di risalire e di mettere al sicuro la permanenza in massima serie.

La partita contro l’Atalanta diventa quindi l’occasione per chiudere davanti al proprio pubblico una stagione complicata, ma salvata con carattere. Al Franchi non ci saranno più pressioni legate alla classifica, ma ci sarà comunque il desiderio di salutare i tifosi con una prestazione positiva. Dopo aver battuto la Juventus, la Fiorentina cercherà continuità anche contro un’altra avversaria di alto livello.

Per Paolo Vanoli, inoltre, potrebbe essere una serata dal sapore particolare. Nonostante il lavoro svolto e la salvezza raggiunta, il tecnico sembra destinato a lasciare la panchina viola al termine della stagione. Per questo motivo, la sfida con l’Atalanta può diventare il suo ultimo atto in Toscana: chiudere con un risultato positivo avrebbe un valore speciale, sia per lui sia per una squadra che negli ultimi mesi ha saputo ritrovare dignità, ordine e risultati.

La tradizione recente offre un ulteriore motivo di fiducia alla Fiorentina. I viola sono imbattuti da sette partite casalinghe e hanno vinto l’ultima gara di campionato in ciascuna delle ultime quattro stagioni. Tra questi successi c’è anche il 3-2 contro l’Atalanta del giugno 2024, un precedente che rende ancora più interessante l’incrocio del Franchi.

L’Atalanta, dal canto suo, non arriverà a Firenze per fare da comparsa. La squadra bergamasca è ormai fuori dalla corsa alla Champions League, ma resta una formazione pericolosa, intensa e abituata a giocare ogni partita con grande aggressività. Proprio per questo, la Fiorentina dovrà confermare la compattezza mostrata nelle ultime settimane e provare a sfruttare il momento positivo per chiudere il campionato nel modo migliore.

Come arriva l’Atalanta:

L’Atalanta arriva all’ultima giornata di Serie A con l’obiettivo europeo già raggiunto, ma anche con diversi motivi per cercare una prestazione importante sul campo della Fiorentina. La squadra bergamasca ha perso cinque delle ultime sei partite giocate all’ultima giornata di campionato e, storicamente, non ha un grande rapporto con lo Stadio Artemio Franchi, dove ha vinto soltanto due volte nelle ultime ventiquattro trasferte di Serie A.

Nonostante questi precedenti poco incoraggianti, la squadra nerazzurra proverà a cambiare tendenza e a completare un risultato molto significativo. Dopo il 2-0 ottenuto nella gara d’andata di novembre, l’Atalanta ha infatti la possibilità di battere la Fiorentina sia all’andata sia al ritorno per appena la seconda volta in questo secolo. Un traguardo che darebbe ulteriore valore alla chiusura di una stagione complessa, iniziata con aspettative diverse e proseguita tra difficoltà, cambio di guida tecnica e successiva risalita.

Il cammino dell’Atalanta, sotto questo punto di vista, somiglia molto a quello della Fiorentina. Anche i bergamaschi hanno vissuto una prima parte di campionato deludente, lontana dagli obiettivi iniziali e da quella zona Champions League che negli ultimi anni era diventata un riferimento quasi naturale per il club. Il cambio in panchina e l’arrivo di Raffaele Palladino hanno però dato nuova struttura alla squadra, permettendo alla Dea di ritrovare equilibrio, risultati e continuità.

Quando Palladino ha preso in mano l’Atalanta, i nerazzurri erano scivolati nella parte medio-bassa della classifica. Da quel momento, però, la squadra è riuscita a risalire gradualmente, fino a conquistare la qualificazione a una competizione UEFA. Anche se il sogno di un nuovo piazzamento tra le prime quattro è svanito, l’accesso alla prossima Conference League rappresenta comunque un risultato importante, soprattutto considerando il momento da cui era ripartita la stagione bergamasca.

La sconfitta per 1-0 contro il Bologna nell’ultimo turno non ha cancellato il percorso compiuto. L’Atalanta ha comunque blindato il settimo posto e la presenza in Europa, confermando una continuità internazionale ormai consolidata. Nell’ultimo decennio, infatti, soltanto una volta i nerazzurri sono rimasti fuori dalle competizioni europee, un dato che racconta la crescita strutturale del club e la sua capacità di restare competitivo anche nelle annate più complicate.

La sfida del Franchi avrà un significato particolare soprattutto per Raffaele Palladino, che torna a Firenze da avversario a un anno di distanza dalla stagione conclusa con un ottimo sesto posto alla guida della Fiorentina. Il suo futuro a Bergamo non è ancora del tutto definito, ma la partita contro la Viola può diventare un’occasione importante per lasciare un segnale forte, chiudere senza un’altra sconfitta e dimostrare la solidità del lavoro svolto.

Un dato, in particolare, può dare fiducia all’Atalanta: sotto la gestione Palladino, la squadra non ha ancora incassato due sconfitte consecutive in campionato. Dopo il ko contro il Bologna, i nerazzurri cercheranno quindi una reazione immediata, anche per confermare la loro capacità di assorbire i momenti negativi senza perdere continuità.

Fiorentina-Atalanta sarà quindi una partita senza l’urgenza dei grandi verdetti, ma non priva di motivazioni. La Fiorentina vuole salutare il proprio pubblico dopo una salvezza conquistata con fatica e una crescita evidente nella seconda parte di stagione. L’Atalanta, invece, vuole chiudere da squadra europea, sfatare il tabù del Franchi e permettere a Palladino di tornare a Firenze con una prova convincente.