Video Gol Highlights di Inter – Napoli 2-2 Serie A 20° Giornata

Video dei Gol e Highlights di Inter – Napoli 2-2: finisce in pareggio lo scontro diretto per lo Scudetto a San Siro con i nerazzurri che vanno due volte in vantaggio prima con Di Marco e poi con Calhanoglu ma vengono raggiunti sul pareggio dall’immenso McTominay.

Finisce in parità lo scontro al vertice tra Inter e Napoli con i partenopei che continuano a restare imbattuti contro i nerazzurri. L’ultima vittoria dell’Inter è datata 3 dicembre 2023 al Maradona quando si impose per 3 a 0.

In classifica restano invariate le lunghezze tra le due squadre con l’Inter che va a 43 punti mentre il Napoli agguanta la Roma al 3° posto a 39 punti e resta a -4 dal comando. Lotta Scudetto che resta completamente aperta con le due squadre che torneranno in campo già mercoledì nel recupero della 18° Giornata entrambe in casa con il Napoli che ospiterà il Parma mentre il Lecce farà visita ai nerazzurri a San Siro.

L’avvio di gara è tutto di marca interista. I nerazzurri spingono con ritmo alto e qualità sugli esterni, trovando il gol del vantaggio già al 9 minuto. Marcus Thuram serve in profondità Federico Dimarco, che entra in area e lascia partire un diagonale potente e preciso, imprendibile per il portiere. L’Inter sembra in controllo, ma non riesce a chiudere il match e lascia spazio alla reazione partenopea.

Il Napoli cresce con il passare dei minuti e al 26 minuto trova il pareggio: sugli sviluppi di un’azione prolungata, è McTominay a inserirsi con i tempi giusti e a battere la difesa nerazzurra, firmando l’1 a 1. Gli azzurri prendono fiducia e prima dell’intervallo vanno vicini anche al sorpasso, con Hojlund che mette in grande difficoltà Akanji con continui strappi e cambi di passo.

Nella ripresa l’Inter prova a riprendere il comando del match aumentando il possesso e la pressione offensiva. La svolta arriva al 73 minuto, quando un intervento falloso in area regala un calcio di rigore ai nerazzurri. Dal dischetto si presenta Hakan Calhanoglu, che non sbaglia e riporta avanti l’Inter sul 2 a 1, facendo esplodere lo stadio.

Attimi di altissima tensione quando dopo il controllo al Var, l’arbitro Daniele Doveri viene richiamato al monitor e assegna il calcio di rigore all’Inter per un intervento irregolare di Rrahmani ai danni di Mkhitaryan dentro l’area di rigore.

La decisione scatena la furiosa reazione della panchina del Napoli e in particolare di Antonio Conte, che perde completamente il controllo. Il tecnico salentino, furioso per il verdetto arbitrale, calcia un pallone spedendolo lontano dalla propria area tecnica, gesto che porta immediatamente Doveri a estrarre il cartellino rosso diretto.

L’espulsione non placa l’allenatore azzurro. Conte si dirige verso il quarto uomo andando faccia a faccia con l’ufficiale di gara, continuando a protestare in maniera veemente. Mentre viene accompagnato verso gli spogliatoi, il tecnico si lascia andare a urla durissime rivolte alla terna arbitrale, ripetendo più volte “vergognatevi, vergognatevi tutti”, sotto gli occhi di giocatori, staff e pubblico.

L’episodio ha inciso pesantemente sull’atmosfera del match e rischia di avere strascichi anche a livello disciplinare, con Conte che ora potrebbe andare incontro a una squalifica dopo il referto arbitrale. La direzione di gara di Inter Napoli resta così uno dei temi più discussi di una sfida che ha acceso ulteriormente la già infuocata lotta scudetto.

Quando la partita sembra ormai indirizzata, il Napoli trova ancora la forza di reagire. A pochi minuti dal termine è di nuovo McTominay a colpire, approfittando di una disattenzione difensiva per siglare il 2 a 2 definitivo, che gela il pubblico di San Siro e rilancia gli azzurri nella lotta per il vertice.

Con questo risultato, la lotta scudetto resta più che mai apertissima. L’Inter vede sfumare una possibile fuga, mentre il Napoli conferma di essere una delle squadre più solide e competitive di questa stagione di Serie A, trascinato da un McTominay in stato di grazia.

Cronaca di Inter – Napoli 2-2:

Cronaca 1° Tempo:

1 minuto

Il Napoli prova subito a prendere il controllo del pallone sulla corsia destra, ma Dimarco legge bene l’azione e recupera, permettendo all’Inter di ripartire.

2 minuto

Bastoni cerca il lancio lungo verso Dimarco, ma il controllo del laterale nerazzurro non è preciso e la palla termina sul fondo.

3 minuto

Primo vero duello fisico tra Akanji e Hojlund, con il difensore interista che vince il corpo a corpo e spezza l’azione avversaria.

5 minuto

Il Napoli costruisce una buona occasione con Di Lorenzo, che prolunga di testa per Hojlund, ma l’attaccante viene anticipato dall’uscita bassa e puntuale di Sommer. L’azione viene comunque fermata per fuorigioco.

8 minuto

Gli azzurri insistono soprattutto sulla corsia mancina, ma la difesa dell’Inter, guidata da Bisseck, chiude bene gli spazi.

9 minuto | GOL INTER

I nerazzurri sbloccano la partita. Zielinski ruba palla a McTominay a centrocampo, Lautaro dialoga con Thuram e lancia Dimarco in sovrapposizione. Il terzino entra in area e con un sinistro chirurgico batte Milinkovic Savic per l’1 a 0 Inter.

10 minuto

Per Dimarco è il quarto gol stagionale, a conferma del suo ottimo momento di forma.

13 minuto

Intervento deciso di Juan Jesus su Thuram, giudicato regolare dall’arbitro. Si gioca senza interruzioni.

14 minuto

Bellissimo scambio tra Thuram, Lautaro e Barella: quest’ultimo arriva alla conclusione ma calcia in modo impreciso e la palla finisce tra le braccia del portiere.

17 minuto

Calhanoglu prova la conclusione dalla distanza dopo una buona combinazione con Thuram, ma il tiro da fuori area termina alto.

18 minuto

Momento di apprensione per Thuram, colpito al petto da un intervento alto di Juan Jesus. Dopo l’ingresso dello staff medico, l’attaccante può proseguire.

20 minuto

Il francese è costretto a cambiare maglia dopo lo scontro precedente.

21 minuto

Il Napoli costruisce una buona azione con Politano che serve Hojlund, ma il cross è troppo debole per impensierire Sommer.

23 minuto

La squadra di Antonio Conte prova a riorganizzarsi dopo il gol subito e alza il baricentro.

27 minuto | GOL NAPOLI

Arriva il pareggio degli azzurri. Elmas sfonda sulla destra e mette un rasoterra perfetto per McTominay, che taglia sul primo palo e brucia Akanji, firmando l’1 a 1 con un inserimento da vero centrocampista offensivo.

30 minuto

L’Inter accusa il colpo dopo aver sprecato alcune occasioni per raddoppiare.

31 minuto

Errore in uscita di Zielinski, ne approfitta McTominay che calcia in diagonale, ma Sommer legge bene la traiettoria e blocca.

33 minuto

Barella riceve palla in area ma la sua conclusione è debole e non crea problemi al portiere del Napoli.

39 minuto

Bella iniziativa di Bisseck sulla destra, il cross per Thuram viene però intercettato dalla difesa azzurra.

40 minuto

Nuova pressione dell’Inter: Zielinski recupera palla alta, cross in mezzo deviato da McTominay, con Milinkovic Savic che controlla senza difficoltà.

43 minuto

Dimarco mette in mezzo un pallone pericoloso, respinto sui piedi di Zielinski, che calcia ma trova una deviazione fortuita di Lautaro sulla traiettoria.

44 minuto

Grande occasione per l’Inter: Barella pennella un cross perfetto per la testa di Thuram, che svetta su Juan Jesus, ma Milinkovic Savic compie un intervento decisivo deviando sopra la traversa.

45 minuto

L’arbitro concede 3 minuti di recupero.

46 minuto

Bisseck trova spazio in area e prova il tiro sul primo palo, ma il portiere azzurro blocca in due tempi.

47 minuto

Ultimo brivido nell’area dell’Inter su un cross basso molto insidioso, ma Akanji interviene in modo provvidenziale.

Cronaca 2° Tempo:

3 minuto

Subito un’enorme occasione per il Napoli. Milinkovic Savic pesca in profondità Hojlund, Akanji manca l’intercetto e l’attaccante azzurro si presenta davanti a Sommer, ma il diagonale rasoterra sfila di pochi centimetri a lato.

5 minuto

Spinazzola trova spazio sulla sinistra e crossa con il mancino verso Di Lorenzo, che anticipa Akanji ma colpisce di testa troppo alto.

8 minuto

Il Napoli inizia la ripresa con grande aggressività, portando subito una pressione alta che sorprende l’Inter.

11 minuto

Traversone di Politano dalla destra, Hojlund viene anticipato in area da un puntuale Bisseck.

14 minuto

Barella tenta la soluzione dalla distanza con il destro, ma il tiro non inquadra la porta.

17 minuto

Primo cambio per l’Inter: Mkhitaryan entra al posto di Zielinski, portando maggiore qualità nella gestione del pallone.

21 minuto

I nerazzurri rallentano il ritmo e iniziano a controllare meglio il possesso, seguendo le indicazioni di Chivu dalla panchina.

22 minuto

Grande giocata di Barella che serve Lautaro in area, chiuso però in extremis da Beukema. Sul corner successivo, Bastoni va vicino al gol.

23 minuto

Il Var richiama l’arbitro per un pestone di Rrahmani su Mkhitaryan dentro l’area. Dopo la revisione, viene assegnato il rigore all’Inter.

25 minuto

Furiose proteste di Antonio Conte verso il quarto uomo: il tecnico del Napoli viene espulso.

27 minuto

Tutto pronto sul dischetto per Calhanoglu.

28 minuto | GOL INTER

Calhanoglu trasforma con freddezza il rigore e firma il 2 a 1 per l’Inter, spiazzando Milinkovic Savic.

31 minuto

Il Napoli prova a reagire con Politano, ma Mkhitaryan intercetta un cross pericoloso e spegne l’azione.

33 minuto

Conte manda in campo Lang per Beukema per aumentare il peso offensivo.

35 minuto

Lancio lungo per Hojlund, ma Akanji controlla bene e Sommer blocca.

36 minuto | GOL NAPOLI

Ancora Scott McTominay. Lang serve un pallone perfetto e il centrocampista azzurro, da pochi passi, firma il 2 a 2, completando la sua doppietta.

38 minuto

Fuori Thuram, dentro Esposito per l’Inter.

39 minuto

Su calcio d’angolo, Bisseck colpisce di testa ma commette fallo su McTominay, prezioso anche in fase difensiva.

41 minuto

Calhanoglu si ferma per un problema fisico e chiede la sostituzione.

43 minuto

Triplo cambio Inter: entrano Bonny, Susic e Carlos Augusto al posto di Lautaro, Calhanoglu e Dimarco. Chivu si gioca il tutto per tutto.

45 minuto

L’arbitro assegna 5 minuti di recupero.

46 minuto

L’Inter alza il baricentro e prova l’assalto finale, mentre il Napoli gestisce con attenzione.

47 minuto

Juan Jesus stende Esposito in ripartenza. Ammonizione tattica.

48 minuto

Occasione gigantesca per l’Inter: Mkhitaryan colpisce a botta sicura su cross di Bonny, ma Milinkovic Savic devia sul palo interno.

50 minuto | FINE PARTITA

Triplice fischio a San Siro. Inter Napoli finisce 2 a 2. I nerazzurri erano andati avanti due volte, ma la doppietta di McTominay regala al Napoli un pareggio pesantissimo nella lotta scudetto di Serie A.

Video Gol e Highlights Inter – Napoli 2-2:

Tabellino di Inter – Napoli 2-2:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu (dal 43′ st 8 Sucic), 7 Zielinski (dal 17′ st 22 Mkhitaryan), 32 Dimarco (dal 43′ st 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (dal 38′ st 94 Esposito), 10 Lautaro Martinez (dal 43′ st 14 Bonny).

A disposizione: 40 Calligaris, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu

NAPOLI (3-4-3): 32 Milinkovic-Savic; 31 Beukema (dal 33′ st 70 Lang), 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus; 22 Di Lorenzo, 68 Lobotka, 8 McTominay, 37 Spinazzola; 21 Politano (dal 49′ st 30 Mazzocchi), 19 Hojlund, 20 Elmas.

A disposizione: 1 Meret, 14 Contini, 3 Gutierrez, 4 Buongiorno, 17 Olivera, 26 Vergara, 27 Lucca, 30 Mazzocchi, 35 Marianucci, 69 Ambrosino, 70 Lang. Allenatore: Antonio Conte.

Marcatori: al 9′ pt Dimarco, al 27′ pt McTominay, al 28′ st Calhanoglu, al 38′ st McTominay

Ammonizioni: Juan Jesus

Espulsioni: al 25′ st Conte per proteste

