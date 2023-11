Video Gol Highlights Cukaricki-Fiorentina 0-1: Sintesi 9-11-2023

Video Gol e Highlights Cukaricki-Fiorentina 0-1, 4° Giornata Gruppo F Conference League: decide Nzola su rigore

La Fiorentina batte il Cukaricki al Gradski Stadion Dubocica di Leskovac nella quarta giornata del Gruppo F della fase a gironi di Conference League.

Tre punti fondamentali per i toscani, che si portano a quota otto punti ed eliminano i serbi con due turni d’anticipo.

Sintesi di Cukaricki-Fiorentina 0-1

Out Mario e Subatic per Ivan Matic, che schiera Nikcevic, Vranjes, Kovacevic e Tosic in difesa a protezione di Filipovic, in mediana Kovac, Stankovic e Sissoko, in attacco Adetunji, Ndiaye e Ivanovic.

Non ci sono Castrovilli, Dodò e Kayode per Vincenzo Italiano, che punta su Pierozzi, Ranieri, Milenkovic e Biraghi in difesa davanti a Christensen, in mediana Lopez, Duncan e Bonaventura, mentre in attacco giocano Ikone, Nzola e Sottil.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono chiudendo tutti gli spazi.

Al 9′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Nzola, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Filipovic, anche ammonito Ndiaye per proteste.

I padroni di casa provano a reagire alzando il baricentro, ma gli ospiti sono bravissimi a gestire il momento e il vantaggio addormentando il gioco e rischiando solo sulle conclusioni di Adetunji, ammonito con Biraghi, e rendendosi pericolosi con Bonaventura.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa tentano di farsi vedere in attacco con più insistenza.

Dopo il giallo a Nikcevic e il clamoroso errore sotto porta di Ndiaye, entrano Parisi, Mandragora, Brekalo, Jovanovic, Cvetkovic e Kouame al posto di Biraghi, Duncan, Ikone, Vranjes, Ivanovic e Nzola.

Ci provano anche Brekalo e Milenkovic prima dell’entrata in campo di Miladinovic, Arthur e Singh, anche ammonito nel finale, che subentrano per Ndiaye, l’infortunato Mandragora e Kovac.

Highlights e Video Gol di Cukaricki-Fiorentina 0-1:

Tabellino di Cukaricki-Fiorentina 0-1

Marcatori: 8’ Nzola (rig.)



Assist:



Cukaricki (4-3-3): Filipovic; Nikcevic, Vranjes (67’ Jovanovic), Kovacevic, Tosic; Stankovic, Sissoko, Kovac (87’ Singh); Ivanovic (67’ Kvetkovic), Adetunji, Ndiaye (80’ Miladinovic). All. Matic

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Pierozzi, Milenkovic, Ranieri, Biraghi (55’ Parisi); Maxime Lopez, Duncan (55’ Mandragora) (84’ Arthur); Ikoné (55’ Brekalo), Bonaventura, Sottil; Nzola (72’ Kouamé). All. Italiano

Arbitro: Robert Schröder



Ammoniti: 7’ Ndiaye, 40’ Adetunji, 44’ Biraghi, 47’ Nikcevic, 83’ Parisi

Espulsi