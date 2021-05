Video Gol Highlights Crotone-Inter 0-2: Sintesi 1-5-2021

Video Gol e Highlights Crotone-Inter 0-2, 34° Giornata Serie A: un palo per Lukaku, al quale il VAR annulla pure una rete per fuorigioco, e uno per Lautaro Martinez, segnano Eriksen e Hakimi

L’Inter batte il Crotone allo Stadio Ezio Scida di Crotone nel secondo anticipo del sabato della trentaquattresima giornata di Serie A, quindicesimo turno del girone di ritorno.

Manca solo la matematica certezza per la vittoria del titolo ai nerazzurri, che aspetteranno i risultati delle partite di domani per poter festeggiare, altrimenti se ne riparlerà la prossima settimana in casa.

Discorso diverso per i pitagorici, che sono aritmeticamente retrocessi nel campionato cadetto dopo un solo anno dal ritorno nella massima serie italiana.

Sintesi di Crotone-Inter 0-2

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Sin da subito sembra un monologo da parte degli ospiti, che mettono in campo tutta la propria maggiore qualità, riuscendo ad uscire dal pressing aggressivo dei padroni di casa, che lasciano anche fin troppi spazi tra i reparti.

Molto meglio gli ospiti, che ci provano più volte con Sensi, ma è bravissimo Cordaz ad evitare lo svantaggio in almeno tre occasioni, mentre è il palo a negare la gioia del gol a Lukaku prima, di testa, e Lautaro Martinez poi, destro sul primo palo, e ancora Bastoni è di poco impreciso di testa.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo caratterizzato dall’infinito possesso palla degli ospiti e dall’apatia dei padroni di casa, che si limitano solo a difendersi dietro la linea della palla.

Al 70′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con la conclusione deviata da un avversario di Eriksen.

I padroni di casa accusano il colpo e vanno in completa balia degli ospiti, che fanno ciò che vogliono macinando occasioni in contropiede con Perisic, visto che gli avversari si allungano troppo.

E, così, al 84′ minuto arriverebbe pure il gol del raddoppio di Lukaku, ma il VAR annulla tutto per posizione di fuorigioco di Perisic.

Il secondo gol arriva solo al 92′ minuto con Hakimi, che completa il perfetto contropiede di Barella, chiudendo i conti.

Highlights e Video Gol di Crotone-Inter 0-2:

Tabellino di Crotone-Inter 0-2

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Molina, Messias, Cigarini (1′ st Eduardo), Benali (21′ st Vulic), Reca 6 (38′ Pereira); Ounas (27′ st Riviere), Simy.

Allenatore: Cosmi



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi (21′ st Eriksen), Darmian (21′ st Perisic); Martinez (21′ st Sanchez), Lukaku.

Allenatore: Conte



Arbitro: Prontera

Marcatori: 24′ st Eriksen (I), 45+3′ st Hakimi (I)

Ammoniti: Brozovic (I), Riviere (C)

Espulsi:

