Video Gol Highlights Croazia-Scozia 3-1: Sintesi Europei 22-6-2021

Video Gol e Highlights Croazia-Scozia 3-1, 3° Giornata Gruppo D Europei 22-6-2021: la sblocca Vlasic, pareggia McGregor, poi Modric e Perisic regalano la qualificazione agli ottavi di finale ai croati come secondi in classifica

La Croazia batte la Scozia all’Hampden Park di Glasgow nella terza ed ultima giornata del Gruppo D della fase a gironi degli Europei.

Sono tre punti fondamentali per i croati, che conquistano la qualificazione agli ottavi di finale come secondi in classifica, eliminando gli scozzesi.

Sintesi di Croazia-Scozia 3-1

E’ una partita molto bella ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. I croati fanno maggiormente possesso palla, mentre gli scozzesi sono compatti in fase difensiva, pressano con aggressività e ripartono in contropiede.

E’ bravo Livakovic su Adams, che poco dopo non trova la porta con una bella conclusione a giro.

Gol sbagliato, gol subito. Infatti, dopo aver rischiato tantissimo, al 17′ minuto i croati sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Vlasic su sponda di testa di Perisic.

Nikola Vlašić enjoyed that one 😄



⚽️ A goal on his return to Croatia's starting XI #EURO2020 pic.twitter.com/X0vSCxMlme — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 22, 2021

Solo dopo un miracolo di Marshall su Modric, finalmente arriva la reazione degli scozzesi, che alzano il baricentro e si fanno vedere nella metà campo avversaria trovando il pareggio al 42′ minuto con McGregor, botta da fuori area dopo un rinvio non ottimale della difesa avversaria.

💙⚽️ Scotland's first EURO goal since 1996! 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



⚽️ Callum McGregor #EURO2020 pic.twitter.com/G5H15CFUMs — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 22, 2021

Anche nel secondo tempo a fare possesso palla sono i croati, mentre gli scozzesi si abbassano troppo e risultano meno reattivi a centrocampo.

Si mette in proprio Modric, che prima inventa calcio e poi al 62′ minuto addirittura segna il gol del nuovo vantaggio con un esterno destro sopraffino da fuori area.

Come nel primo tempo, gli scozzesi si risvegliano solo quando vanno sotto. Infatti, finalmente non si limitano solo a difendere, ma provano a rendersi pericolosi con il solito McGregor.

Al 78′ minuto i croati chiudono i giochi con Perisic, il più lesto di tutto sul calcio d’angolo del solito Modric.

📸 Scenes in Glasgow as Ivan Perišić extends Croatia's lead! 😱⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/xKdxfsl44k — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 22, 2021

Nel finale grande reazione di rabbia ed orgoglio da parte degli scozzesi, che si divorano più volte il gol con un Adams poco cinico davanti al portiere.

Highlights e Video Gol di Croazia-Scozia 3-1:

Tabellino di Croazia-Scozia 3-1

CROAZIA (4-3-2-1): Livakovic; Juranovic, Lovren, Vida, Gvardiol (71′ Barisic); Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic (76′ Ivanusec), Perisic (81′ Rebic); Petkovic (70′ Kramaric). Ct. Dalic

SCOZIA (3-5-2): Marshall; McTominay, Hanley (33′ McKenna), Tierney; O’Donnell (84′ Patterson), Armstrong (70′ Fraser), McGregor, McGinn, Robertson; Dykes, Adams (84′ Nisbet). Ct. Clarke

Gol: 17′ Vlasic (C), 42′ McGregor (S), 62′ Modric (C), 77′ Perisic (C)

Ammoniti: Lovren (C), McKenna (S)

Migliori Bookmakers AAMS