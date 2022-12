Video Gol Highlights Croazia-Marocco 2-1: Sintesi 17-12-2022

Video Gol e Highlights Croazia-Marocco 2-1, Finalina 3° posto Mondiali Qatar 2022: segnano Gvardiol, Dari e Orsic

La Croazia batte il Marocco al Khalifa International Stadium di Doha nella finalina per il terzo posto dei Mondiali 2022 in Qatar.

I croati chiudono il proprio torneo come terzi in classifica, confermandosi dopo il secondo posto di quattro anni fa, mentre gli africani tornano a casa dopo aver aver vissuto un sogno.

Sintesi di Croazia-Marocco 2-1

Il ct Dalic concede spazio a chi ha giocato meno in questa competizione, affidandosi a Stanisic e Sutalo in difesa con Gvardiol, davanti a Livakovic, con Perisic e Orsic a tutta fascia, lancia Majer in mediana con Modric e Kovacic e Livaja in attacco in coppia con Kramaric.

Out Mazraoui per il ct Regragui, che schiera Dari in difesa con El Yamiq, Hakimi e Attiat-Allah, lancia El Khannous e Sabiri in mediana con Amrabat confermando il tridente d’attacco costituito da Boufal, En Nesyri e Ziyech.

E’ una partita molto divertente e spettacolare nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi molto intensi tra due squadre che si affrontano a viso aperto, senza aver paura di sbilanciarsi.

Al 7′ minuto i croati sbloccano subito il risultato con Gvardiol, che trova il gol del vantaggio con un bellissimo colpo di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato di Majer, con sponda di Perisic.

Ma i marocchini pareggiano subito al 9′ minuto con Dari, sempre di testa, sempre su sviluppi di un calcio di punizione di Ziyech, con deviazione decisiva di Majer.

Le due squadre sono abbastanza lunghe e divertono il pubblico divertendosi con continui capovolgimenti di fronte, durante i quali si rendono pericolosi Kramaric, bravo Bounou, En Nesyri e Ziyech, imprecisi.

Al 42′ minuto i croati tornano in vantaggio con un capolavoro di Orsic, destro a giro sul secondo palo da posizione defilata, palo interno dopo aver scavalcato il portiere e pallone in rete, al termine di una bellissima azione corale con assist di Livaja.

I marocchini sembrano accusare il colpo e vanno in balia dei croati, che provano ad approfittarne nei minuti finali per spaventare Bounou con Livaja.

Il secondo tempo inizia con l’entrata in campo di Chair al posto di Sabiri, ma i croati fanno maggiormente possesso palla contro marocchini forse un po’ sfiduciati e non propriamente concentrati al massimo.

Dopo i tentativi di Orsic e Livaja, c’è spazio anche per Amallah, Pasalic, Petkovic, Ounahi, che viene anche ammonito, Vlasic, la cui conclusione è lontana dalla porta, Benoun, Jakic e Zaroury, che subentrano per El Yamiq, Livaja, Majer, El Khannous, Kramaric, Dari, Orsic e Boufal.

I ritmi calano vertiginosamente, ma i marocchini sfiorano il pareggio con En Nesyri, che trova la super parata di Livakovic prima e solo l’esterno della rete poi, mentre viene ammonito Amallah e Kovacic si divora il gol del ko tutto solo davanti a portiere al termine di un bel contropiede.

Highlights e Video Gol di Croazia-Marocco 2-1:

Tabellino di Croazia-Marocco 2-1

CROAZIA (3-4-1-2): Livakovic; Stanisic, Gvardiol, Sutalo; Orsic (Dal 95′ Jakic), Modric, Kovacic, Perisic; Majer (Dal 66′ Pasalic); Livaja (Dal 66′ Petkovic), Kramaric (Dal 61′ Vlasic). All.: Dalic.

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq (Dal 68′ Amallah), Dari (Dal 64′ Benoun), Attiat-Allah; El Khannouss (Dal 56′ Ounahi), S. Amrabat, Sabiri (Dal 46′ Chair); Ziyech, En-Nesyri, Boufal (Dal 64′ Zaroury). All.: Regragui.

Arbitro: Al-Jassim (Qatar)

Gol: 7′ Gvardiol (C), 9′ Dari (M), 42′ Orsic (C)

Assist: Perisic, Livaja

Ammoniti: Ounahi, Amallah