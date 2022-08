Video Gol Highlights Cremonese-Torino 1-2: Sintesi 27-8-2022

Video Gol Highlights Cremonese-Torino 1-2: decidono l’autorete di Bianchetti e il gol di Radonjic. A nulla serve la “gemma” di sernicola, che accorcia il risultato. “Granata” in testa alla classifica.

Cremonese-Torino 1-2: i “granata” espugnano lo stadio Giovanni Zini e si portano momentaneamente in testa alla classifica (in compagnia della Lazio).

Partita di grande intensità della squadra di Juric, che pressa gli avversari sin dall’inizio: un’autorete di Bianchetti sblocca il risultato, poi ci pensa Radonjic, migliore in campo, a firmare il raddoppio.

A nulla serve la reazione tardiva dei grigiorossi, che accorciano il risultato con uno splendido gol a giro di Sernicola.

La sintesi di Cremonese-Torino 1-2

Prime fasi di partita caratterizzate dai lanci lunghi delle due formazioni, che provano in tal modo a sorprendere le difese avversarie.

Nella Cremonese il più pericoloso è Okereke: entrato in area dalla sinistra, l’ex Spezia scocca un tiro a giro sul quale Milinkovic è attento.

Il Torino si fa vedere con un tentativo di Vlasic dal limite: para centralmente Radu.

La Cremonese perde metri, asfissiata dal pressing granata, e passa sotto per via di un’autorete di Bianchetti: Radonjic mette in mezzo per Vlasic, che calcia a botta sicura. L’ex Inter devia e mette nella propria porta.

L’asse Radonjic-Vlasic funziona ancora a meraviglia: palla verticale per l’ex Spalato che serve Aina nel mezzo. Il tiro del nigeriano finisce alto.

Cremonese che fa fatica ad uscire, ma si rende pericolosa ogni qualvolta entri in azione Okereke: palla dell’esterno per Valoti, che viene affrontato in area e manca il tempo per la conclusione.

Baez va a calciare un piazzato sul secondo palo: Aiewu ci prova di testa, ma non crea patemi a Milinkovic.

Ancora Baez, servito da Valeri, tenta la via del gol con un potente diagonale: palla fuori.

Nel finale di tempo, il Torino ci prova con Radonjic, stavolta lui a ricevere da Vlasic, e manda fuori.

Torino più propositivo anche in avvio di ripresa: Radonjic si trova a tu per tu con Radu e prova a superarlo con un tiro a giro. Prodezza del portiere rumeno.

Ancora Torino pericoloso in contropiede, con Radonjic che lancia Linetty: il polacco, solo davanti a Radu, spreca malamente.

Ed è proprio Radonjic a firmare il raddoppio che corona una partita formidabile: scambio con Vojvoda dalla fascia sinistra. Il fantasista granata, ricevuta nuovamente palla, supera Radu col tocco sotto.

Prova a rispondere la Cremonese, con Dressers: la sua conclusione trova Milinkovic pronto ad intervenire.

Il Torino si mette a gestire e lascia spazio alla Cremonese, che trova il gol dell’1-2 con Sernicola: appoggio con il petto, in area, di Dressers per il centrocampista, che infila Milinkovic con un gran sinistro a giro.

Alvini inserisce Ciofani e Quagliata a caccia del pari: Dessers mette ancora i brividi a Milinkovic, deviando di poco a lato una punizione di Bonaiuto.

Ci prova Vazquez nel recupero, con un tiro a giro deviato. Gli ultimi sforzi dei grigiorossi non producono gli effetti sperati. Il Torino vince, ed è in testa alla classifica.

Highlights e video gol di Cremonese-Torino 1-2

Il tabellino di Cremonese-Torino 1-2

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Baez (Sernicola 62′), Pickel, Escalante, Valeri; Zanimacchia (Buonaiuto 62′); Okereke, Dessers. Allenatore: Alvini.

A disposizione: Saro, Sarr, Ascacibar, Ciofani, Buonaiuto, Di Carmine, Sernicola, Ghiglione, Castagnetti, Acella, Quagliata, Lochoshvili, Ndiaye, Milanese, Tsadjout.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno (Djidji 71′), Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Aina (Vojvoda 56′); Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Juric.

A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Lukic, Pellegri, Ilkhan, Lazaro, Adopo, Seck, Djidji, Vojvoda, Garbett.

Marcatori: 17′ Bianchetti (autogol, C), 68′ Radonjic (T), 80′ Sernicola (C)

Arbitro: Paolo Valeri (Roma Due)

Ammoniti: Aina (T), Linetty (T)

Espulsi: