Video Gol Highlights Cremonese-Spezia 2-0: Sintesi 6-5-2023

Video Gol e Highlights Cremonese-Spezia 2-0, 34° Giornata Serie A: Ciofani e Vasquez

La Cremonese batte lo Spezia allo Stadio Giovanni Zini di Cremona nel terzo ed ultimo anticipo del sabato della trentaquattresima giornata di Serie A, quindicesimo turno del girone di ritorno.

Terzo risultato utile consecutivo per i lombardi, cinque punti conquistati, che si rilanciano clamorosamente portandosi a quota ventiquattro punti e a solo tre punti di svantaggio dalla zona salvezza.

Occasione sprecata per i liguri, che confermano le difficoltà di questo ultimo periodo perdendo la terza partita consecutiva e allungando la striscia di partite senza vittoria.

Out Dessers, Pickel, Quagliata e Tsadjout per Davide Ballardini, che schiera Sernicola, Ferrari, Lochoshvili, Vasquez e Valeri in difesa davanti a Carnesecchi, ancora Galdames con Meite e Castagnetti in mediana, mentre viene lanciato Ciofani con Okereke in attacco.

Non ci sono Holm, Maldini, Joao Moutinho, Sala e Zovko per Leonardo Semplici, che punta su Amian, Wisniewski, Nikolaou e Ampadu in difesa a protezione di Skorupski, a centrocampo ci sono Bastoni, Ekdal, Bourabia e Agudelo, mentre in attacco gioca Gyasi con Shomurodov.

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Le due squadre si somigliano molto come interpretazione tattica, dimostrandosi ben messe in campo, equilibrate nelle due fasi.

Il protagonista è Carnesecchi, che alza la saracinesca su Amien e Wisniewski, ma non è da meno Dragowski, attento su Ciofani.

Nel finale al 42′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Ciofani, che trova il gol del vantaggio risolvendo una mischia in area di rigore.

Nel secondo tempo gli ospiti provano a reagire, prendono in mano il pallino del gioco e il possesso palla contro padroni di casa praticamente perfetti in fase difensiva e letali in contropiede.

Dopo una clamorosa traversa di Shomurodov, ci provano Galdames e Nzola tra le sostituzioni che vedono coinvolti Reca, Nzola, Verde, Chiriches e Benassi subentrare al posto di Nikolaou, Bourabia, Gyasi, Ferrari e Castagnetti, mentre viene ammonito Agudelo.

Al 77′ minuto i padroni di casa segnano il gol del raddoppio con Vasquez, il più lesto sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Il secondo gol taglia le gambe degli ospiti, che non riescono a reagire e accusano il colpo, nonostante nel finale ci sia spazio anche per Kovalenko, Cipot, Afena-Gyan e Buonaiuto, che prendono il posto di Esposito, Agudelo, Ciofani e Okereke, mentre Ampadu riceve il cartellino giallo.

Tabellino di Cremonese-Spezia 2-0

Marcatori: 41’ p.t. Ciofani (C), 31’ s.t. Vasquez (C)

Assist: 31’ s.t. Galdames (C)

Cremonese (4-2-3-1):Carnesecchi; Ferrari (20’ s.t. Chiriches), Lochoshvili, Vasquez, Valeri; Meité, Castagnetti (20’ s.t. Benassi); Sernicola, Galdames, Okereke (45+3′ s.t. Buonaiuto); Ciofani (43′ s.t. Felix). All. Ballardini.

Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Wisniewski, Ampadu, Nikolaou (8’ s.t. Reca); Ekdal, Bourabia (8’ s.t. Nzola), Esposito (33’ s.t. Kovalenko); Agudelo (33’ s.t. Cipot), Shomurodov, Gyasi (16’ s.t. Verde). All. Semplici.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Ammoniti: 30’ s.t. Agudelo (S), 34’ s.t. Ampadu (S)

Espulsi: –