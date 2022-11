Video Gol Highlights Cremonese-Milan 0-0: sintesi 30-10-2022

Highlights e Video Gol Cremonese-Milan 0-0: giunge la solita partita in cui qualsiasi cosa debba andar male, va male. Carnesecchi e il VAR, che annulla la rete di Origi, impediscono ai rossoneri di tornare a Milano con tre punti che sarebbero stati meritati.

Al momento 2° con 30 punti, il Milan deve però osservaare la fuga del Napoli, oggi vittorioso sull’Empoli e ora a +8, e ora deve sperare che Lazio e Atalanta domani non vincano o non sarà più da solo.

La Sintesi di Cremonese-Milan 0-0

Com’è logico attendersi il Milan fa la partita e la Cremonese pensa a difendersi. Il monologo milanista per tutto il primo parziale trova in Carnesecchi un baluardo insuperabile: il guardiano dei pali cremonese, infatti, deve compiere tre grandi interventi per fermare Origi, Thiaw e Messias, mentre quando non arriva lui è Diaz a mancare il bersaglio da posizione ravvicinata.

Tre grandi parate dicevamo: ci provano Thiaw di testa e Messias con il piede, a botta sicura, ma Carnesecchi salva i suoi; Origi, invece, viene anticipato con un’uscita bassa perfetta.

La Cremonese non fa nulla a parte difendersi e provare di tanto in tanto qualche conclusione senza far male a Tatarusanu, praticamente inoperoso. Lo 0-0 sul quale si conclude la prima frazione è bugiardo, ma il calcio è questo.

La ripresa vede meno attacchi da parte degli ospiti, almeno all’inizio, ma alla prima azione utile arriva la rete di Origi, ma il belga è in offside al momento del tiro è il VAR annulla.

Carnesecchi torna protagonista al 67° con l’ennesimo intervento salvifico, stavolta su un tiro-cross malfico del neo entrato Leao. E’ praticaamente l’ultima occasione per il Milan, che non si renderà più pericoloso nei minuti successivi fino al triplice fischio, giunto dopo cinque minuti di recupero.

Video Gol e Highlights di Cremonese-Milan 0-0

Il Tabellino di Cremonese-Milan 0-0

Cremonese (3-4-1-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione (62′ Sernicola), Escalante, Castagnetti (70′ Pickel), Valeri (88′ Quagliata); Meité; Ciofani (62′ Okereke), Felix (62′ Buonaiuto). Allenatore: Alvini

Milan (3-4-2-1): Tatarusanu; Thiaw (60′ Kalulu), Kjaer, Tomori; Messias, Bennacer, Tonali (83′ Krunic), Ballo-Touré; Diaz (75′ De Ketelaere); Rebic (23′ Lazetic), Origi (60′ Leao). Allenatore: Pioli

Marcatori:

Arbitro: Rapuano

Ammoniti: Ghiglione, Vasquez, Leao, Valeri, Meité, Lazetic e De Ketelaere

Espulsi: