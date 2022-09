Video Gol Highlights Cremonese-Lazio 0-4: Sintesi 18-9-2022

Video Gol e Highlights Cremonese-Lazio 0-4, 7° Giornata Serie A: segnano un super Immobile, Pedro e Milinkovic-Savic

La Lazio distrugge la Cremonese allo Stadio Giovanni Zini di Cremona nella settima giornata di Serie A.

I biancocelesti cancellano la figuraccia europea collezionando la seconda vittoria in campionato, che li porta a quota quattordici punti in classifica.

Altra sconfitta per i lombardi, che venivano da due pareggi consecutivi e chiudono questo primo tour de force con solo due punti in classifica.

Sintesi di Cremonese-Lazio 0-4

Out Carnesecchi e Ndiaye per Massimiliano Alvini, che schiera Radu a porta, Aiwu, Chiriches e Lochoshvili in difesa, Sernicola e Valeri sulle fasce, Escalante e Meite in mediana e il tridente d’attacco costituito da Zanimacchia, Dessers e Okereke.

Non c’è Lazzari per Maurizio Sarri, che punta su Provedel a porta, Hysaj, Casale, Patric e Marusic in difesa, Cataldi con Vecino e Milinkovic-Savic in mediana e il ritorno di Zaccagni nel tridente d’attacco con Immobile e Felipe Anderson.

Tutto fin troppo facile nel primo tempo per i padroni di casa, che giocano su ritmi molto intensi, pressano con grande aggressività e mostrano qualità assolutamente superiori ai padroni di casa, troppo contratti e poco compatti in fase difensiva.

Dopo un tentativo di Valeri, al 7′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Immobile su assist di Milinkovic-Savic.

Momento di difficoltà per i padroni di casa, che non riescono a trovare le distanze giuste e al 21′ minuto subiscono il raddoppio, ancora Immobile, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Lochoshvili.

Si fa male Chiriches, entra Bianchetti, ma a fare la partita sono sempre gli ospiti, ancora pericolosi con Felipe Anderson.

Nel finale ci prova inutilmente Dessers, viene ammonito Casale e al 42′ minuto gli ospiti calano il tris segnando ancora, questa volta con Milinkovic-Savic, bravo a ribadire in rete la palla dopo la respinta di Radu alla conclusione di Zaccagni.

Il secondo tempo si apre con le sostituzioni che vedono coinvolti Lochoshvili e Escalante, che escono al posto di Vasquez, che verrà anche ammonito, e Ascacibar.

Tra gli errori sotto porta di Immobile, più volte clamorosamente poco cinico, e Bianchetti e Valeri, sul quale è attento Provedel, c’è spazio anche per Basic, Gila, Pickel, Luis Alberto, Pedro e Romagnoli al posto di Milinkovic-Savic, Patric, Meite, Vecino, Zaccagni e Casale.

Al 79′ minuto arriva anche il poker degli ospiti, firmato da Pedro, che sfrutta al meglio l’assist di Immobile.

⏱️ FT | Vince anzi stravince la Lazio sul campo della Cremonese! #CremoneseLazio pic.twitter.com/lzKnYp3Whu — Lega Serie A (@SerieA) September 18, 2022

Nel finale subentra Milanese per Zanimacchia e Romagnoli colpisce un palo clamoroso sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Highlights e Video Gol di Cremonese-Lazio 0-4:

Tabellino di Cremonese-Lazio 0-4

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches (28′ Bianchetti), Lochoshvili (46′ Vasquez); Sernicola, Escalante (46′ Ascacibar), Meite (63′ Pickel), Valeri; Zanimacchia (80′ Milanese); Okereke, Dessers. All. Alvini

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric (80′ Gila), Casale (57′ Romagnoli), Marusic; Milinkovic-Savic (77′ Basic), Cataldi, Vecino (68′ Luis Alberto); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni (57′ Pedro). All. Sarri

ARBITRO: Daniele Orsato di Montecchio Maggiore

GOL: 7′ e 21′ Immobile, 47 Milinkovic-Savic, 79′ Pedro

ASSIST: Milinkovic-Savic (0-1, L), Immobile (0-4, L)

AMMONITI: Casale (L), Vasquez (C), Sarri