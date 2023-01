Video Gol Highlights Cremonese-Juventus 0-1: Sintesi 4-1-2023

Video Gol e Highlights Cremonese-Juventus 0-1, 16° Giornata Serie A: segna Milik

La Juventus batte di misura la Cremonese allo Stadio Giovanni Zini di Cremona nel posticipo pomeridiano della sedicesima giornata di Serie A.

Basta un gol ai bianconeri per collezionare la settima vittoria consecutiva in campionato, molto più importante tenendo conto dei possibili risvolti in tribunale, che vale il terzo posto a quota trentaquattro punti in classifica.

Non è bastata una grandissima prestazione ai lombardi, sempre fermi al penultimo posto a quota sette punti con la seconda sconfitta consecutiva.

Sintesi di Cremonese-Juventus 0-1

Out Chiriches e Radu per Massimiliano Alvini, che punta su Bianchetti, Ferrari e Lochoshvili in difesa a protezione di Carnesecchi, con Valeri e Sernicola sulle fasce, sorpresa Castagnetti in mediana con Meite e Pickel, mentre in attacco giocano Dessers e Okereke.

Non ci sono Ake, Bonucci, Cuadrado, De Sciglio, Di Maria, Kaio Jorge, Peeters, Pogba e Vlahovic per Massimiliano Allegri, che conferma i giovani lanciati nell’ultimo mese dello scorso anno con Fagioli, Miretti e Soule a centrocampo con Mckennie, Locatelli e Kostic, unica punta Milik, mentre in difesa c’è Gatti con Danilo e Bremer davanti a Szczesny.

E’ una partita molto noiosa ed equilibrata nel primo tempo, durante il quale si gioca su ritmi abbastanza blandi. Gli ospiti fanno possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono con ordine e compattezza, ma sono bravi anche a ripartire in contropiede.

Il più pericoloso è Soule, che spaventa più volte Carnesecchi con il suo sinistro a giro, mentre al 17′ minuto viene annullata la rete di Valeri per posizione di fuorigioco ravvisata dal VAR e le conclusioni di Miretti e Kostic sono molto imprecise.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Chiesa e Kean al posto di Soule e Fagioli, viene ammonito Ferrari, che subito dopo esce in cambio di Hendrey, quando Buonaiuto subentra per Okereke.

Gli ospiti ci provano anche con Gatti e Kostic, ma la palla gol del vantaggio è nei piedi di Dessers, anche ammonito, che viene fermato dal palo poco prima dell’entrata in campo di Rabiot, giallo per lui e per Bremer, e Paredes al posto di McKennie e Miretti.

C’è spazio anche per Iling-Junior, Afena-Gyan e Milanese, che sostituiscono Kostic, Dessers e Castagnetti, ma la grande occasione è di Kean, che trova il miracolo di Carnesecchi, con Szczesny subito dopo bravo ad emularlo salvando il risultato sul contropiede di Valeri, anche ammonito.

Nel finale è ancora Kean ad impegnare Carnesecchi prima del gol di Milik al 91′ minuto, che sblocca il risultato direttamente da calcio di punizione, prima dei gialli a Lochoshvili, Kean e Pickel, con Ciofani che subentra per Bianchetti.

⏱️ FT | La prodezza su calcio si punizione di Milik regala la settima vittoria consecutiva alla @juventusfc! ✨#CremoneseJuve 0️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/J2EYgMPuXE — Lega Serie A (@SerieA) January 4, 2023

Highlights e Video Gol di Cremonese-Juventus 0-1:

Tabellino di Cremonese-Juventus 0-1

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi 6; Bianchetti 6,5 (47′ st Ciofani sv), Ferrari 6 (14′ st Hendry 6), Lochoshvili 6,5; Sernicola 6,5, Castagnetti 6 (30′ st Milanese 6), Pickel 6, Meite 6,5, Valeri 7; Dessers 6,5 (30′ st Afena-Gyan 6), Okereke 6 (14′ st Buonaiuto 6,5). A disp.: Saro, Sarr, Aiwu, Quagliata, Ghiglione, Zanimacchia, Ciofani, Tsdadjout. All.: Alvini 6,5.



Juventus (3-5-1-1): Szczesny 6; Gatti 5,5, Bremer 6, Danilo 6; Soulé 6,5 (10′ st Chiesa 5,5), McKennie 5,5 (20′ st Paredes 5), Locatelli 6, Fagioli 5,5 (10′ st Kean 6), Kostic 6,5 (40′ st Iling sv); Miretti 5,5 (20′ st Rabiot 6); Milik 6,5. A disp.: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Rugani, Barbieri, Barrenechea. All.: Allegri 5.



Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 46′ st Milik

Ammoniti: Ferrari, Dessers, Valeri, Lochoshvili, Milanese (C); Rabiot, Bremer, Kean (J)

Espulsi: nessuno