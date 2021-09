Video Gol Highlights Cremonese-Cittadella 2-0: sintesi 12-09-2021

Risultato Cremonese-Cittadella 2-0: i lombardi vincono con grande cinismo e senza strafare contro un avversario troppo svagato e poco cattivo in avanti. La Cremonese sale a 6 punti e raggiunge il Cittadella, che non può raggiungere Brescia e Pisa in vetta.

Decidono i gol di Buonaiuto e dell’ex Vido.

Sintesi Cremonese-Cittadella 2-0

Per buona parte del primo tempo i ritmi sono piuttosto elevati e le due squadre lottano cercando di trovare sbocchi; la prima chance è per i veneti al 12° ed è una splendida acrobazia di Pavan, bravo a controllare un pallone alto e a girarsi concludendo a rete, ma la sua perla viene vanificata dall’intervento in tandem di Carnesecchi e Bianchetti, quest’ultimo appostato sulla linea.

Scaturiscono dalle punizioni di Benedetti le principali azione pericolose degli ospiti, quella già citata per Pavan e una alzata in corner dal portiere grigiorosso.

E’ dalla prima e unica sortita offensiva dei padroni di casa, però, che nasce il gol che sblocca la situazione al 21°: Castegnetti dialoga di prima con Gaetano, che a sua volta serve, sempre di prima intenzione, Buonaiuto per il potente destro incrociato che fulmina Kastrati.

Dopo il gol non succede molto altro a parte qualche cross abbrancato dai portieri e in generale si assiste ad una ulteriore crescita dei granata, sempre minacciosi anche se non esattamente pericolosi. La prima frazione va in archivio dopo due minuti di recupero.

Anche nella ripresa il Cittadella si mantiene in attacco, ma non sfonda né crea particolari occasioni se non da calcio piazzato: al 60° una punizione di Baldini, per fare un esempio, viene completamente mancata da Carnesecchi, ma Adorni non riesce a toccare il pallone da pochi passi e il pareggio sfuma.

In dieci dal 56° per un’espulsione di Baez, sanzionato con due gialli in un minuto, la Cremonese soffre relativamente poco e, dopo un gran tiro di Castagnetti sfilato oltre il palo di pochissimo, al 73° trova il 2-0: l’ex Vido, appena entrato, sfrutta un errore di Frare e, strappatogli il pallone, va a battere Kastrati con massima freddezza.

Il Cittadella, definitivamente tramortito, non si vedrà quasi più nonostante la superiorità numerica (solo Beretta si renderà pericolosissimo con una sforbiciata respinta da Carnesecchi, ma al 93°), mentre la Cremonese non farà altro che gestire il pallone fino al triplice fischio, giunto dopo quattro minuti di recupero.

Migliori in campo Buonaiuto (6.5), bravo a sbloccare la partita, e Benedetti (6.5), sempre pericoloso da calcio piazzato. Male Baez (4) espulso per un fallo tanto idiota quanto pericoloso, e Baldini (5), mai in partita.

Tabellino Cremonese-Cittadella 2-0

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri (88′ Crescenzi); Bartolomei (55′ Fagioli), Castagnetti; Baez, Gaetano (70′ Vido), Buonaiuto (70′ Zanimacchia); Di Carmine (55′ Ciofani). Allenatore: Pecchia

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro (64′ Tounkara), Adorni, Frare, Benedetti; Vita, Danzi, Pavan (80′ Mazzocco); Baldini; Antonucci (64′ D’Urso), Okwonkwo (80′ Beretta). Allenatore: Gorini

Marcatori: 21′ Buonaiuto e 73′ Vido

Arbitro: Paterna

Ammoniti: Okoli, Adorni, Baez e Tounkara

Espulsi: 56′ Baez

Video Gol Highlights Cremonese-Cittadella 2-0

