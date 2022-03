Video Gol Highlights Cremonese-Brescia 2-1: sintesi 05-03-2021

Risultato Cremonese-Brscia 2-1: i grigiorossi vincono nel finale una partita importantissima.

Pecchia vince azzeccando i cambi; a dare i tre punti ai padroni di casa, infatti, è infatti un lancio di Valeri per il pallonetto di Di Carmine. In gol, nel primo tempo, Cistana per il momentaneo vantaggio bresciano e Gaetano per l’immediato pareggio grigiorosso.

La vittoria porta alla Cremonese a quota 53 punti e le riconsegna la vetta della classifica, mentre il Brescia, che avrebbe ottenuto altrettanto vincendo, resta 3° con 51.

Sintesi Cremonese-Brescia 2-1

I padroni di casa partono bene e hanno due occasioni importanti già dopo un quarto d’ora: la prima è per Ciofani al 7°, un sinistro dalla distanza di poco a lato, e l’altra è per Baez al 15°, un imperioso colpo di testa respinto con le gambe da Joronen.

Al 23° sono, però, gli ospiti ad andare in vantaggio alla loro prima chance: il corner di Pajac è perfetto e anche la capocciata da distanza ravvicinata di Cistana lo è.

Otto minuti dopo la parità viene ripristinata da una gran bella azione personale di Gaetano: il fantasista in prestito dal Napoli, agganciato un lungo rinvio di Carnesecchi, si libera di tre avversari al limite dell’area e e batte Joronen con un preciso sinistro angolato che tocca il palo e termina in rete.

Le ultime due occasioni di un gradevolissimo primo parziale sono gigantesche: la prima, al 36°, capita a Palacio, che, scartato il portiere grigiorosso, perde l’equilibrio non riuscendo a calciare verso la porta sguarnita; l’altra, nell’unico minuto di recupero, è un contropiede della Cremonese malamente sprecato da Gaetano, Baez e Zanimacchia, i cui tiri vengono murati dalla difesa.

Nel primo quarto d’ora della ripresa vi è una chance per parte: prima Palacio impegna di testa Carnesecchi e poi Sernicola, con un’altra azione personale, sfiora il palo con un sinistro scoccato dal limite.

Successivamente non accade granché per quasi mezz’ora, a parte una possibile palla gol sprecata da Di Carmine (liscio in area), ma lo stesso attaccante, subentrato all’opaco Ciofani prima della metà del tempo, è il man of the match al minuto 89°: l’altro subentrato Valeri lancia lungo per il numero 29, che sorprende Joronen con un gran pallonetto. La sfida non offre altro e termina dopo tre minuti di recupero.

Migliori in campo Di Carmine (6.5), decisivo nel finale, e Palacio (6), pericoloso malgrado si veda poco. Male Okoli (5), disastroso nel primo tempo, e Bajic (5), evanescente.

Video Gol Highlights Cremonese-Brescia 2-1

Tabellino Cremonese-Brescia 2-1

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Crescenzi (46′ Valeri), Okoli, Bianchetti (40′ Meroni), Sernicola; Bartolomei (76′ Gondo), Fagioli; Zanimacchia (63′ Rafia), Gaetano, Baez; Ciofani (63′ Di Carmine). Allenatore: Pecchia

Brescia (4-3-2-1): Joronen; Karacic, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bisoli, van de Looi (46′ Proia), Bertagnoli (89′ Bianchi); Lleris (73′ Ayé), Palacio (66′ Tramoni); Bajic (46′ Moreo). Allenatore: Inzaghi

Marcatori: 23′ Cistana, 31′ Gaetano e 87′ Di Carmine

Arbitro: Ayroldi

Ammoniti: van de Looi, Lleris, Di Carmine e Gondo

Migliori Bookmakers AAMS