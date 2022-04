Video Gol Highlights Cosenza-Benevento 1-0: sintesi 14-04-2022

Risultato Cosenza-Benevento 1-0: i calabresi vincono a sorpresa il recupero della 28° giornata e si rilanciano nella lotta per la salvezza.

Camprese decide nel finale una partita in cui il Benevento ha creato, ma non ha trovato la rete per troppa imprecisione o fretta.

Il Cosenza ha ora 28 punti e va a +3 sulla terzultima, il Vicenza, mettendo nel mirino l’Alessandria a +1; restano, però, 6 i punti di ritardo dalla Spal, che occupa l’ultimo posto utile alla salvezza diretta. Il Benevento, invece, resta a 60 punti e fallisce l’aggancio al 2° posto, occupato da Monza e Cremonese.

Sintesi Cosenza-Benevento 1-0

Dopo dieci minuti, il Cosenza ha già una prima occasione per passare in vantaggio, su calcio di punizione di Carraro, ma il colpo di testa da buona posizione di Rigione finisce a lato.

Lo stesso Carraro sfiora la rete al 12°: su cross di Situm il centrocampista calcia al volo ottimamente e Paleari respinge fermando anche il tentativo di tap-in di Caso.

Passata la sfuriata calabrese, il Benevento detiene il possesso e fa girare palla per poi, infine, creare anch’esso una ghiotta occasione al 25°: Viviani recupera palla a centrocampo e serve sulla sinistra Farias, che da dentro l’area spreca tutto calciando altissimo.

La prima frazione non offre altre emozioni e si conclude dopo un minuto di recupero.

Poche le occasioni anche nella ripresa, pressoché dominata dai giallorossi: si segnalano un tiro terminato a lato, da posizione vantaggiosa, di Forte al 49° e una respinta di piede di Matosevic su un diagonale di Letizia al 62°.

I sanniti continuano a far la partita, ma mordono ben poco: bisogna aspettare l’80° per vedere un’altra occasione, un tiro di Acampora respinto da Matosevic, bravo a proteggere il suo palo.

Nel finale il Cosenza, fin qui, bravissimo a difendersi e quasi nullo in attacco, passa a sorpresa: Camporese raccoglie un corner di Florenzi e batte Paleari di testa.

L’assalto finale beneventano è tutto in un tiro di Brignola che si stampa sulla traversa quando siamo al 91°, primo di cinque infruttuosi, per gli ospiti, minuti di recupero. Finisce 1-0 per i calabresi, a sorpresa.

Migliori in campo Camporese (7), sempre più bomber con il sesto gol stagionale, e Viviani (6.5), molto vivace e lucido. Male Forte (5), reso inoffensivo dall’arcigna difesa rossoblu.

Video Gol Highlights Cosenza-Benevento 1-0

Tabellino Cosenza-Benevento 1-0

Cosenza (3-5-2): Matosevic; Rigione, Camporese (91′ Zilli), Vaisanen; Di Pardo (90′ Liotti), Florenzi, Carraro, Gerbo (63′ Kongolo), Situm; Caso, Larrivey (73′ Pandolfi). Allenatore: Bisoli

Benevento (4-3-3): Paleari; Elia (72′ Moncini), Vogliacco, Barba, Letizia; Ionita (84′ Brignola), Viviani, Acampora; Farias (64′ Tello), Forte, Improta. Allenatore: Caserta

Marcatori: 87′ Camporese

Arbitro: Sozza

Ammoniti: Elia e Larrivey