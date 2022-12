Video Gol Highlights Corea del Sud-Portogallo 2-1: Sintesi 2-12-2022

Video Gol e Highlights Corea del Sud-Portogallo 2-1, 3° Giornata Gruppo H Mondiali Qatar 2022: segnano Horta, Kim e Hwang

La Corea del Sud batte in rimonta il Portogallo all’Education City Stadium di Doha nella terza ed ultima giornata del Gruppo H della fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar.

Grande impresa per i sudcoreani, che riescono a conquistare la qualificazione agli ottavi di finale come seconda classificata grazie alla differenza reti a favore.

Sintesi di Corea del Sud-Portogallo 2-1

Il ct Costa lancia Kwon in difesa con i tre Kim davanti a Kim e uno dei due Lee in mediana con Hwang e Jung, perché l’altro gioca in attacco con Cho e Son.

Out Nuno Mendes, Otavio e Danilo Pereira per il ct Fernando Santos, che schiera Joao Cancelo, Pepe, Antonio Silva e Dalot in difesa a protezione di Costa, ci sono Matheus Nunes e Joao Mario in mediana con Ruben Neves, mentre in attacco giocano Vitinha, Cristiano Ronaldo e Horta.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I portoghesi fanno maggiormente possesso palla, ma i sudcoreani non si limitano a difendere, visto che sono bravi a sfruttare la velocità dei propri attaccanti.

Al 6′ minuto i portoghesi sbloccano subito il risultato alla prima occasione grazie a Horta, che trova il gol del vantaggio sfruttando il cross di Dalot.

Solo dopo il tentativo di Joao Cancelo i sudcoreani provano a reagire, alzano il baricentro e segnerebbero pure al 17′ minuto con Kim, ma il VAR annulla tutto per posizione di fuorigioco.

Al 28′ minuto i sudcoreani pareggiano con Kim, al posto giusto al momento giusto nel ribadire in rete la palla su sviluppi di un calcio d’angolo.

I portoghesi si svegliano dal torpore e tornano ad attaccare rendendosi pericolosi con Cristiano Ronaldo, Dalot, Horta e Vitinha, ma manca sempre la giocata vincente e viene ammonito anche Lee.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo ben giocate da entrambe le squadre, con i portoghesi che non si limitano a fare possesso palla e i sudcoreani sempre molto propositivi.

Dopo il tentativo di Lee, i vari Palhinha, Andre Silva, Leao e Hwang subentrano al posto di Matheus Nunes, Cristiano Ronaldo, Ruben Neves e Lee.

I sudcoreani ci provano con Lee, Hwang e Son, sui quali è bravo Costa, mentre Leao non trova la porta prima dell’entrata in campo di due Son al posto di un Kim e un Lee e Bernardo Silva e William Carvalho per Vitinha e Joao Mario.

Al 91′ minuto i sudcoreani completano la rimonta ribaltando il risultato con Hwang al termine di un bellissimo contropiede di Son.

Nel finale viene ammonito Hwang ed entra Cho per l’altro Cho, ma i portoghesi non hanno la forza di reagire.

Highlights e Video Gol di Corea del Sud-Portogallo 2-1:

Tabellino di Corea del Sud-Portogallo 2-1

Corea del Sud (4-2-3-1): Seung-Gyu; Moon-Hwan, Kyung-Won, Young-Gwon, Jin-Su; Woo-Young, In-Beom; Kang-In, Jae-Sung, Son; Cho. A disp.: Bum-Keun, Hyeon-Woo, Jong-Gyu, Yu-Min, Tae-Hwan, Min-Jae, Chul, Woo-Yeong, Chang-Hoon, Jun-Ho, Seung-Ho, Ui-Jo, Sang-Ho, Min-Kyu, Hee-Chan. Ct.: Bento.



Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Pepe, Antonio Silva, Cancelo; Nunes, Neves, Vitinha; Joao Mario, Ronaldo, Horta. A disp.: Rui Patricio, Sà, Dias, Guerreiro, Carvalho, Fernandes, Bernardo, Palhinha, Ramos, Andre Silva, Joao Felix, Leao. Ct.: Santos.



Arbitro: Tello

Marcatori: 5′ Horta (P), 27′ Young-Gwon (C), 46′ st Hee-Chan (C)

Ammoniti: Kang-In, Hee-Chan (C)

Espulsi: nessuno