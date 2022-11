Video Gol Highlights Corea del Sud-Ghana 2-3: Sintesi 28-11-2022

Video Gol e Highlights Corea del Sud-Ghana 2-3, 2° Giornata Gruppo H Mondiali Qatar 2022: doppiette di Kudus e Cho, segna anche Salisu

Il Ghana batte la Corea del Sud all’Education City Stadium di Al Rayyan nella seconda giornata del Gruppo H della fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar.

Prima vittoria in questa competizione per gli africani, che provano a lanciarsi in classifica, in attesa della sfida di stasera, di fatto inguaiando gli asiatici, che avranno l’obbligo di vincere all’ultimo turno per sperare di superare il turno.

Sintesi di Corea del Sud-Ghana 2-3

Solita abbondanza di Kim per il ct Paulo Bento, che ne schiera addirittura cinque tra il portiere e i quattro difensori, confermando Jung e Hwang in mediana, ma lanciando Cho in attacco come unica punta, supportato da Kwon, Jeong e Son nel tridente dei trequartisti.

Mentre il ct Otto Addo schiera ancora Zigi a porta, conferma Amartey in difesa con Lamptey, Salisu e Mensah e la mediana costituita da Partey e Samed, mentre nel quartetto d’attacco si vedono i fratelli Ayew con Kudus e Williams.

E’ una partita molto bella nel primo tempo, anche se giocato su ritmi abbastanza blandi. Partono meglio i sudcoreani, anche perché i ghanesi appaiono un po’ contratti.

Eppure, dopo il giallo ad Amartey, al 24′ minuto a sbloccare il risultato sono i ghanesi alla prima vera occasione trovando il gol del vantaggio con Salisu, che risolve una mischia in area di rigore sulla punizione di Ayew.

Viene ammonito Jung nei sudcoreani, che sembrano accusare un po’ il colpo e, infatti, al 34′ minuto subiscono il raddoppio dei ghanesi con il solito Kudus, sempre su assist di Ayew, con un colpo di testa a pallonetto sul portiere.

Solo dopo i sudcoreani provano a reagire, alzano il baricentro e si portano nella metà campo avversaria sfruttando le giocate di Son, non spaventando il portiere con Jung e rischiando proprio nel recupero sulla conclusione di Partey.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Na al posto di Jeong e i sudcoreani trovano qualità nelle giocate e grande grinta nel pressing super aggressivo, mettendo in rande difficoltà i ghanesi, non entrati perfettamente in campo.

Dopo il tentativo di Lamptey e il miracolo di Zigi su Cho, al 58′ minuto proprio quest’ultimo pareggia sfruttando il perfetto cross di Lee, entrato al posto di Kwon.

E al 61′ minuto addirittura i sudcoreani pareggiano, sempre Cho, questa volta sfruttando al meglio il cross di uno dei tantissimi Kim in campo.

Ma lo stato di parità dura poco, visto che al 68′ minuto i ghanesi tornano nuovamente in vantaggio con Kudus, che si regala una bellissima e fondamentale doppietta su assist di Mensah.

After another brilliant game, it ends with Ghana taking the three points 👏@adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 28, 2022

La partita diventa molto maschia, visto che i sudcoreani vogliono per forza pareggiare e i ghanesi, invece, difendere il risultato non lesinando altre sortite offensive.

Vengono ammoniti Lamptey e uno dei tanti Kim, ma i veri protagonisti sono Zigi e Salisu, il primo miracoloso su Lee, il secondo con un salvataggio sulla linea su Kim.

Spazio ai cambi nel finale: dentro Sulemana, Kyereh, Odoi e Hwang, fuori i fratelli Ayew, Lamptey e Jung, poi anche Djku per Kudus, Kwon per Kim e Baba per Mensah dopo il sinistro alto sulla traversa di Kim e prima dell’ennesima parata di Zigi su Cho.

Highlights e Video Gol di Corea del Sud-Ghana 2-3:

Tabellino di Corea del Sud-Ghana 2-3

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seung-Gyu; Kim Moon H-Wan, Kim Min-Jae (Dal 92′ Kwon Kyung-Won), Kim Young-Kwon, Kim Jin-Su; Hgwang-In-Beom, Woo Young-Jung (Dal 78′ Hwang Ui-Jo); Chan Hong-Kwon (Dal 57′ Lee Kang-In), Geong Woo-Yeong (Dal 46′ Na Sang-Ho), Son Heung-Min; Gue-Sung Cho. Ct: Bento

GHANA (4-2-3-1): Ati-Zigi; Lamptey (Dal 78′ Odoi), Amartey, Salisu, Mensah (Dall’88’ Baba); Partey, Samed; A. Ayew (Dal 78′ Sulemana), Kudus (Dal 83′ Djiku), J. Ayew (Dal 78′ Kyereh); I. Williams. Ct: Addo.

Arbitro: Taylor (Inghilterra)

Gol: 24′ Salisu (G), 34′ r 68′ Kudus (G), 58′ e 61′ Cho (C)

Assist: J. Ayew, Lee, Kim Jin-Su, Mensah

Ammoniti: Amartey, Woo Young-Jung, Lamptey, Kim Young-Kwon