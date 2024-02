Video Gol Highlights Copenaghen-Manchester City 1-3: Sintesi 13-2-2024

Video Gol e Highlights Copenaghen-Manchester City 1-3, Andata Ottavi di finale Champions League: segnano De Bruyne, Mattsson, Silva e Foden

Il Manchester City vince contro il Copenaghen al Parken Stadion di Copenaghen nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Sintesi di Copenaghen-Manchester City 1-3

Out Boilesen, Khocholava, Lerager e Sander per Jacob Neestrup, che punta su Jelert, Vavro, McKenna e Diks in difesa a protezione di Grabara a porta, in mediana spazio a Mattsson e Falk, mentre in attacco giocano Claesson, Achouri, Gonçalves e Elyounoussi.

Undici praticamente titolare per Pep Guardiola, che schiera Walker, Stones, Dias e Ake in difesa davanti a Ederson, il solito Rodri a fare da equilibratore tra le due linee, De Bruyne, Grealish, Foden e Silva qualche metro più avanti a centrocampo, Haaland unica punta.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, ma i padroni di casa non si limitano a difendere e provano a ribaltare l’azione con la giusta qualità.

Ci provano subito De Bruyne e Dias, ma Grabara si fa trovare pronto, mentre non può nulla al 10′ minuto quando proprio il belga trova la rete del vantaggio sbloccando il risultato con un bel diagonale.

Si fa male Grealish ed entra Doku prima del tentativo impreciso di Haaland, ma al 34′ minuto i padroni di casa riescono a pareggiare con il bel destro di Mattsson, bravo a sfruttare l’errore di Ederson in fase di costruzione.

La partita si accende, perché le due squadre si allungano leggermente, permettendo ai padroni di casa di rendersi pericolosi con Achouri, impreciso come De Bruyne.

Al 45′ minuto gli ospiti tornano in vantaggio con un bel tocco di esterno di Silva, bravo a sfruttare un rimpallo tra De Bruyne e Mattsson.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo pieno di occasioni tra due squadre che vanno alla ricerca spasmodica della rete.

Dopo la parata di Grabara su De Bruyne, entra Cornelius al posto di Claesson, ma è ancora il portiere dei danesi a risultare decisivo negando la gioia del gol a Haaland, Foden e Doku prima dell’entrata in campo di Hojlund per Gonçalves.

Vengono ammoniti Falk e Diks, ancora De Bruyne e Haaland non trovano la porta da buona posizione, entrano Nunes, Larsson e Sorensen per Silva, Mattsson e Achouri, nel mezzo l’errore sotto porta ancora di Foden.

Nel finale gli ospiti si divorano più volte la possibilità per segnare ancora con Haaland e De Bruyne, prima della rete di Foden al 93′ minuto al termine di una bella azione corale, su assist del solito belga.

https://x.com/ChampionsLeague/status/1757525595120943176?s=20

Highlights e Video Gol di Copenaghen-Manchester City 1-3:

Tabellino di Copenaghen-Manchester City 1-3

Copenaghen (4-3-3): Grabara; McKenna, Vavro, Diks, Jelert; Mattsson (81′ Larsson), Falk, Diogo Gonçalves (70′ O. Højlund); Elyounussi, Claesson (55′ Cornelius), Achouri (81′ Sørensen). All.: Neestrup.

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Walker, Stone, Ruben Dias, Akè; Rodri; de Bruyne, Bernardo Silva (78′ Matheus Nunes), Foden, Grealish (21′ Doku); Haaland. All.: Guardiola.

Arbitro: José Maria Sanchez (Spagna).

Gol: 11′ de Bruyne (M), 34′ Mattsson (C), 45′ Bernardo Silva (M), 90’+2 Foden (M).

Assist: Foden (M, 0-1), de Bruyne (M 1-2), de Bruyne (1-3).

Note – Recupero: 3+3. Ammoniti: Falk, Diks, l’allenatr del Copenaghen Neestrup.