Video Gol Highlights Como-Fiorentina 0-2: Sintesi 24-11-2024

Video Gol e Highlights Como-Fiorentina 0-2, 13° Giornata Serie A: segnano Adli e Kean, espulso Dossena

La Fiorentina batte il Como allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como nella tredicesima giornata di Serie A.

I viola continuano nel loro magico momento con la sesta vittoria consecutiva e il momentaneo primo posto in classifica, mentre i lombardi sono fermi a quota dieci punti.

Sintesi di Como-Fiorentina 0-2

Out Gabrielloni, Mazzitelli, Perrone, Sergi Roberto, Strefezza e Van der Brempt per Cesc Fabregas, che schiera Goldaniga, Dossena, Barba e Moreno in difesa a protezione di Audero, in mediana Sala e Engelhardt, sulla trequarti Fadera, Nico Paz e Da Cunha alle spalle di Cutrone unica punta.

Non ci sono Biraghi, Gudmundsson e Richardson per Raffaele Palladino, che punta su Dodò, Comuzzo, Ranieri e Gosens in difesa davanti a De Gea, in mediana Cataldi e Adli, confermati Bove, Colpani e Beltran sulla trequarti alle spalle di Kean unica punta.

E’ una bella partita nel primo tempo, nonostante ritmi non proprio intensi. Entrambe le squadre sono dedite al possesso palla, risultano compatte in fase difensiva e sanno ripartire in contropiede.

Dopo un tentativo di Cutrone, al 19′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Adli, che trova il gol del vantaggio con una conclusione da fuori area sulla quale Audero poteva sicuramente fare meglio.

I padroni di casa provano a reagire, ritrovano gli equilibri perduti e chiudono tutti gli spazi agli ospiti, che si rendono comunque pericolosi con Kean, mentre viene ammonito Nico Paz e Cutrone si divora il pareggio.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Iovine e Sottil per Sala e Cataldi, oltre che con il giallo rifilato a Beltran.

Sale in cattedra De Gea, che salva il vantaggio due volte su Goldaniga e Barba prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Ikone e Martinez Quarta subentrare a Beltran e Colpani.

Si vede che cambia qualcosa, visto che al 68′ minuto gli ospiti raddoppiano con il solito Kean, su assist proprio di Sottil, azione iniziata da una bella verticalizzazione di Adli.

La partita si accende, poiché i padroni di casa si riversano nella metà campo avversaria provandoci con Cutrone, ma lasciando spazi agli ospiti, che non riescono sempre a sfruttare con Ikone.

Nel finale c’è spazio anche per Jack, Belotti, Verdi, Pongracic, Kayode, Braunoder, che sostituiscono Barba, Fadera, Engelhardt, Ranieri, Dodò e Da Cunha, oltre all’espulsione di Dossena al 92′ minuto per rosso diretto per un fallo su Adli.

Highlights e Video Gol di Como-Fiorentina 0-2:

Tabellino di Como-Fiorentina 0-2

Marcatori: 19’ Adli, 68’ Kean



Assist: 19’ Beltran, 68’ Sottil

Como (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Barba (79’ Jack), Moreno; Engelhardt (79’ Verdi), Da Cunha (86’ Braunoder); Fadera (79’ Belotti), Nico Paz, Sala (46’ Iovine); Cutrone. All. Fabregas

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo (81’ Kayode), Comuzzo, Ranieri (81’ Pongracic), Gosens; Cataldi (56’ Sottil), Adli; Colpani (66’ Ikoné), Beltran (66’ Quarta), Bove; Kean. All. Palladino

Arbitro: Marchetti

Ammoniti: 29’ Paz, 58’ Beltran

Espulsi: 90’+2 Dossena

