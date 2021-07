Video Gol Highlights Colombia-Perù 3-2: Sintesi Copa America 2021 – finale 3° posto 10-07-2021

Il risultato di Colombia – Perù 3-2, finale per il 3° posto della Copa America 2021. In attesa della finale Brasile – Argentina, nella finalina per il 3° posto la Colombia batte 3-2 il Perù e si aggiudica la medaglia di bronzo nel torneo. Vantaggio peruviano con Yotun, pareggiato da Cuadrado. Sorpasso Colombia con Luis Fernando Diaz, ripreso da Lapadula. Al minuto 94 è sempre Diaz a consegnare la vittoria alla sua nazionale.

La sintesi di Colombia – Perù 3-2, finale per il 3° posto – Copa America 2021

Primo tempo che vede una maggiore prevalenza del Perù, che va vicina al gol, soprattutto con Lapadula che in area manda di poco a lato. Il risultato si sblocca al tramonto della prima frazione. Buona discesa sulla fascia sinistra di Cueva, che si accentra verso l’area e premia l’inserimento di Yotun, che da posizione centrale in area è freddo nel segnare l’1-0.

A inizio ripresa Colombia che trova il pari. Prodezza su punizione di Cuadrado, che da posizione defilata sulla destra trova un destro preciso a rientrare che vale l’1-1.

Occasioni per parte con Lapadula che colpisce la traversa dopo una bella azione personale e con Miguel Borja che prova una semi rovesciata neutralizzata dal portiere. Al minuto 66 vantaggio colombiano. Da un rinvio preciso del portiee Vargas, Luis Fernando Diaz si invola tutto solo verso l’area: controllo e palla in rete col destro per il 2-1.

Dopo vari tentativi, al 82′ Lapadula trova il gol che vale il 2-2. Corner battuto dalla destra da Garcia, stacco in anticipo a centro area per Lapadula che insacca il pari e il suo terzo gol nel torneo.

Match che pare avviarsi verso la lotteria dei rigori, ma al minuto 94 arriva il colpo vittoria della Colombia. Entrato al 93′ Muriel, serve di tacco al limite dell’area Luis Fernando Diaz, che si accentra e pesca un destro a giro perfetto che vale la sua doppietta personale, il quarto gol nel torneo e la vittoria della Colombia, che si aggudica il 3° posto in Copa America.

Il tabellino di Colombia – Perù 3-2, finale 3° posto Copa America 2021

Colombia (4-4-1-1): Vargas, Medina, Yerry Mina (55′ Davinson Sanchez), Murillo, Tesillo, Cuadrado, Barrios (93′ Muriel), Cuellar (83′ Borré), Diaz, Cardona (46′ Chara), Zapata (55′ Miguel Borja). CT: Rueda Rivera

Perù (4-2-3-1): Gallese, Lopez, Callens, Santamaria, Corzo (78′ Lora, Yotun, Tapia (24′ Cartagena),Cueva (69′ Garcia), Pena (78′ Omeno), Carrillo, Lapadula. CT: Gareca

Marcatori: 45′ Yotun (P), 49′ Cuadrado (C), 66′, 94′ Luiz Fernando Diaz (C), 82′ Lapadula (P)

Ammoniti: Cardona (C), Cueva (P), Barrios (C), Carrillo (P), Murillo (C)

classifica marcatori – Copa America 2021

4 GOL

Lionel Messi (ARG), Luis Fernando Diaz (COL)

3 GOL

Lautaro Martinez (ARG), Lapadula (PER)

2 GOL

Neymar (BRA), Angel Rodrigo Romero (PAR), Vargas (CIL), Preciado (ECU), Carrillo (PER), Cavani (URU), Gomez (ARG), Saavedra (BOL), Paquetà (BRA), Yotun (PER)

1 GOL

Marquinhos (BRA), Gabriel Barbosa (BRA), Cardona (COL), Alejandro Romero (PAR), Alex Sandro (BRA), Everton Ribeiro (BRA), Richarlison (BRA), Guido Rodriguez (ARG), Breretron (CIL), Castillo (VEN), Plata (ECU), Hernandez (VEN), Pena (PER), Miguel Borja (COL), Firmino (BRA), Casemiro (BRA), Samudio (PAR), Almiron (PAR), Eder Militao (BRA), Mena (ECU), de Paul (ARG), Gustavo Gomez (PAR), Junior Alonso (PAR), Avalos (PAR), Cuadrado (COL)

1 AUTOGOL

Yerry Mina (COL), Vidal (CIL), Tapia (PER), Quinteros (BOL), Gustavo Gomez (PAR)

