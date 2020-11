Video Gol Highlights Cluj Roma 0-2 e Sintesi 26-11-2020

Video Gol e Highlights di Roma Cluj 0-2: la Roma di Fonseca batte il Cluj in trasferta grazie ad un aotogol di Debeljuh e gol di Veretout su rigore.

La Roma continua la serie positiva anche in Europa League e vince in trasferta in Romania contro il Cluj per 2 a 0 dopo aver battuto i rumeni 5 a 0 all’Olimpico 2 settimane fa nel match d’andata.

Con questa vittoria la squadra di Fonseca mette una serie ipoteca per il passaggio al turno successivo di Europa League con 2 giornate di anticipo.

I giallorossi infatti sono primi nel Gruppo A con 10 punti seguiti dallo Young Boys che ne ha 7 mentre il Cluj è fermo a 4.

Proprio tra 7 giorni il 3 dicembre all’Olimpico la Roma affronterà gli svizzeri dello Young Boys per uno scontro diretto per il primo posto nel Girone. La squadra di Fonseca aveva già battuto lo Young Boys in trasferta in Svizzera alla prima giornata per 2 a 1.

Cronaca di Cluj Roma 0-2:

Fonseca attua un ampio turn over e manda in campo i suoi con il 3-4-2-1 con Borja Mayoral punta centrale supportato da Pellegrini e Carles Perez. A centrocampo spazio a Diawara e Villar con Calafiori che fa il suo esordio da titolare a sinistra mentre Bruno Peres gioca a destra. In difesa ci sono Spinazzola, Cristante e Juan Jesus con Pau Lopez in porta.

Nel primo tempo la partita si gioca su ritmi molto bassi con le due squadre che non si vogliono scoprire e ci sono pochissime occasiuoni da gol.

La prima è al 23′ per il Cluj con Debelijuh che di testa su cross di Camora spedisce al lato.

Al 32′ arriva il primo tiro della Roma con Borja Mayoral che prova la conclusione di potenza da posizione defilata ed il portiere Balgradean respinge di pugni.

Il primo tempo si chiude con pochissime emozioni.

In apertura di ripresa la Roma passa subito in vantaggio dopo soli 5 minuti.

Su calcio di punizione di Veretout c’è la deviazione nella propria porta del difensore Debeljuh.

Al 62′ ci prova ancora Borja Mayoral ma il portiere rumeno si oppone ancora una volta e gli nega il gol del raddoppio.



Al 66′ c’è il calcio di rigore per la Roma per fallo di Baldagradean su Mkhitaryan. Sul dischetto va Veretout che è infallibile e mette in rete.

Video Gol Highlights di Cluj Roma 0-2:

Tabellino di Cluj Roma 0-2:

CLUJ: (4-2-3-1): Baldagrean; Susic, Manea, Burca, Camora; Djokovic, Itu (51′ Chipciu); Rondon, Pau (71′ Carnat), Pereira; Debeljuh (70′ Vojtus). A disp.: Sandomierski, Checiches, Ciobotariu, Latovlevici, Haiduc, Chipciu, Joca. All. Dan Petrescu

ROMA: (3-4-2-1) Pau Lopez, Spinazzola (64′ Mkhitaryan), Cristante, Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara (74′ Milanese), Calafiori; Carles Perez, Pellegrini (45′ Veretout); Mayoral (61′ Dzeko). A disp.: Berti, Mirante, Karsdorp, Pedro, Ciervo, Tripi. All. Paulo Fonseca

Marcatori: st 50′ Debeljuh aut., 67′ Veretout rig.

ARBITRO: Harald Lechner (AUT)

AMMONITI: Itu, Pau, Djokovic, Diawara, Camora, Burca

