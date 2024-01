Video Gol Highlights Cittadella-Sampdoria 1-2: sintesi 28-01-2024

Video Gol e Highlights Cittadella-Sampdoria 1-2: i veneti giocano bene fino al vantaggio per poi svanire nel nulla, farsi rimontare da un avversario abulico per un’ora di gioco e riapparire a buoi ormai scappati dalla stalla.

Pandolfi illude il Cittadella, ribaltato in dieci minuti da Giordano e Ghilardi.

La Sampdoria scavalca il Sudtirol e, con 26 punti, sale al 14° posto portandosi a +4 sulla zona playout, mentre il Cittadella resta a 36 punti in compagnia del Palermo al 5° posto.

Sintesi Cittadella-Sampdoria 1-2

Tre cartellini gialli, due per i veneti e uno per i liguri, un’occasione per Salvi, che al 14° spreca un ottimo schema da calcio piazzato mandando la palla oltre la traversa in girata, e un intervento del VAR, poco dopo la mezz’ora, per una trattenuta di Giordano ai danni di Vita nell’area di rigore ospite e risoltosi con un nulla di fatto.

E’ davvero tutto qui il primo tempo della sfida del “Tombolato“; se il Cittadella fa la partita senza, tuttavia, rendersi pericoloso se non nell’azione precedentemente descritta, è invece da definire abulica, negativa, la prova fin qui offerta dalla Sampdoria, che deve cercare di vincere per risollevarsi e non farsi trascinare in zona playout.

Molto meglio la ripresa; in campo ci sono solo i padroni di casa, che al 53° passano meritatamente in vantaggio grazie a Pandolfi, che controlla un lancio di Branca e, con un perfetto stop a seguire, salta Stankovic uscito nel vano tentativo di fermare il granata e deposita il pallone nella porta sguarnita.

Un’altra bellissima azione dei veneti per poco non culmina nel 2-0 al 57°: Salvi e Pittarello dialogano addirittura di tacco e, dopo il primo tiro di Tessiore, respinto dai difensori, arriva il bel destro a giro di Pandolfi terminato fuori di un soffio.

Inevitabilmente, e finalmente, la Sampdoria comprende di doversi svegliare e lo fa nel miglior modo possibile: pareggiando. è Giordano, al minuto 60, a far secco Kastrati con un diagonale di sinistro da dentro l’area su assist di De Luca.

Le redini del match sono ora in mano agli ospiti, che s’impossessano della metà campo avversaria stazionandovi stabilmente per provare addirittura a vincere.

Le ottime intenzioni vengono poco dopo confermate dalla rete del vantaggio ad opera di Ghilardi: sul perfetto cross da calcio di punizione di Depaoli, al 69° il difensore doriano è abile a eludere la marcatura di Giraudo e a battere di testa Kastrati senza nemmeno saltare. Il VAR, intervenuto per un possibile offside, conferma la marcatura.

Il Cittadella è sparito dal campo e si rivede solo nei minuti finali, giusto dopo aver rischiato di incassare il terzo gol su una conclusione di Kasami terminata fuori, mette la Sampdoria all’angolo pur rendendosi pericoloso solo tramite calci piazzati peraltro non sfruttati a dovere.

Un’occasione, tuttavia, i veneti la creano verso la fine dei sei minuti di recupero, al 94°, con il nuovo entrato Maistrello, che calcia altissimo da posizione favorevole mandando a monte la sponda di Pittarello, e subito dopo anche la conclusione di un altro subentrato, Mastrantonio, si infrange sul muro blucerchiato. Il match va in archivio allo scoccare del 96°.

Migliori in campo Pandolfi (6), che apre le marcature a favore dei padroni di casa, e Depaoli (6.5), all’ennesimo assist stagionale. Male Pittarello (5), spesso lezioso, e Alvarez (5), invisibile.

Highlights e Video Gol Cittadella-Sampdoria 1-2

Tabellino Cittadella-Sampdoria 1-2

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi (61′ Carissoni), Pavan, Negro, Giraudo (78′ Rizza); Vita (83′ Maistrello), Branca, Carriero (77′ Mastrantonio); Tessiore (61′ Cassano); Pandolfi, Pittarello. Allenatore: Gorini

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru (85′ Barreca); Kasami, Yepes, Giordano; Alvarez (65′ Ntanda), Benedetti (78′ Askildsen); De Luca. Allenatore: Pirlo

Marcatori: 53′ Pandolfi, 60′ Giordano e 69′ Ghilardi

Arbitro: Fourneau

Ammoniti: Branca, Salvi, Gonzalez, Pandolfi, Carriero e Ghilardi