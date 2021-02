Video gol highlights Chievo-Reggiana 1-0: sintesi 10-02-2021

Risultato Chievo-Reggiana 1-0, 22° giornata Serie B: Obi risolve nei secondi finali una partita equilibratissima che gli emiliani non meritavano di perdere.

Il Chievo sale al secondo posto in compagnia del Monza a quota 39 punti, la Reggiana resta in piena zona retrocessione.

Il ritmo è elevato sin dall’inizio e c’è grande agonismo, ma le occasioni sono pochissime sebbene si abbia la sensazione che il gol possa arrivare in qualunque momento.

La prima ed unica vera emozione giunge dopo soli sei minuti ed è una sassata di Laribi parata in due tempi da Semper. Malgrado il buon inizio e la voglia di ben figurare mostrata da entrambe le compagini, i successivi tentativi non si dimostrano precisi o pericolosi e per i due portieri c’è complessivamente poco lavoro.

Impegnate anche le difese, che frustrano più volte gli sparuti tentativi di impostazione e, se non riescono le retroguardie, è l’imprecisione a farla da padrone; significativi i palloni gettati via in particolare dai clivensi, che avrebbero potuto rendersi davvero insidiosi dalle parti di Venturi. Il primo tempo termina senza recupero.

Ad inizio ripresa la Reggiana sfiora il vantaggio: Lunetta parte in contropiede e serve Mazzocchi, che conclude dal limite lambendo il primo palo. Successivamente lo stesso Lunetta segna da due passi, ma il gol viene annullato per fuorigioco.

Venturi deve poi impegnarsi su Ciciretti e soprattutto su Obi: al 60′ il nigeriano colpisce di testa su corner di Renzetti, ma il portiere granata è bravissimo e salva sulla linea.

Al 64° e al 75° è Zamparo, entrato da poco al posto di Mazzocchi, a creare pericoli dalle parti di Semper, prima con un colpo di testa deviato da Leverbe e finito fuori e poi con una conclusione che l’estremo difensore clivense para a terra.

Negli ultimi dieci minuti il Chievo accelera e sfiora il gol con Margiotta, sventato da una deviazione di Martinelli e dalla respinta del solito Venturi, e poi con un tiro di Garritano alto di poco.

La pressione è però continua e porta i suoi frutti al 92°: un piattone destro di Obi dal limite risolve una mischia in area nata da una serie di tiri rimpallati e chiude i giochi. Il tempo residuo non basta alla Reggiana per un ultimo assalto.

Migliori in campo Obi (6.5), man of the match, e Venturi (6.5), sollecitato molte volte e sempre attento, Male Fabbro e Siligardi (5 per tutti e due), non pervenuti.

Chievo (4-4-2): Semper; Mogos, Rigione, Leverbe, Renzetti; Ciciretti (58′ Giaccherini), Obi, Viviano (83′ Palmiero), Canotto (58′ Di Gaudio); De Luca (68′ Margiotta), Fabbro (69′ Garritano). Allenatore: Aglietti

Reggiana (3-5-2): Venturi; Eloge, Rozzio, Martinelli; Kirwan (87′ Gyamfi), Muratore, Espeche (62′ Varone), Laribi (73′ Cambiaghi), Lunetta; Mazzocchi (62′ Zamparo), Siligardi (62′ Radrezza). Allenatore: Alvini

Marcatori: 92′ Obi

Arbitro: Marini

Ammoniti: Zamparo e Mogos

