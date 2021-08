Video Gol Highlights Chelsea-Villarreal 1-1 (8-7 dcr): Sintesi Supercoppa UEFA 11-8-2021

Video gol e highlights Chelsea-Villarreal 1-1 (8-7 dcr): Supercoppa UEFA, 11-08-2021. Al Chelsea la prima coppa europea dell’anno.

Il Chelsea vince la Supercoppa europea: battuto il Villareal dopo un’estenuante serie ai calci di rigore. Eroe della partita, che ha visto comunque i “blues” giocare complessivamente meglio, è Kepa: subentrato a Mendy prima dei calci di rigore, lo spagnolo risulta decisivo parando due penalties.

Chelsea-Villarreal 1-1 (8-7 dcr): la sintesi della partita

È IL Chelsea ad imporre il proprio ritmo alla partita: la prima occasione porta la firma di Werner, con un tiro di poco alto. Kantè ci prova da fuori, ma il suo tentativo finisce al lato.

I campioni d’Europa rischiano solo su un’uscita sbagliata di Kovacic, che dà il la alla ripartenza degli spagnoli, ma poi trovano il vantaggio con Ziyech: la catena mancina funziona sempre a meraviglia, il gioco si apre su Marcos Alonso che va sul fondo e mette in mezzo. Velo di werner e conclusione a mezza altezza di Ziyech, che non dsà scampo ad Asenjo.

Il Villarreal si scuote improvvisamente e porta un pericolo alla porta di Mendy con un tiro di Moreno che finisce largo. Dia viene pescato con un filtrante in area, ma Mendy è attento e miracoloso sulla sua conclusione.

Il Chelsea punge ancora da sinistra, sull’asse Ziyech-Alonso: stavolta è il marocchino a servire il compagno, che però si trova la strada sbarrata da Asenjo. Proprio Ziyech è costretto ad uscire per infortunio poco dopo. Nel finale di tempo, l’occasione migliore per il Villarreal: cross dalla destra, Alberto Moreno, a botta sicura sul versante opposto, prende la traversa e salva Mendy.

In apertura di ripresa, subito Havertz ci prova con una conclusione dal limite che finisce sull’esterno della rete. Mendy quasi rischia la frittata su un rinvio, servendo Moreno che però non riesce a capitalizzare.

La partita non ha per il resto grossi sussulti, tanto che i cambi di Tuchel, Jorginho, Mount e Christiansen sembrano orientati a sostenere gli ultimi sforzi per arrivare alla vittoria. E invece il Villarreal riesce a riaprirla all’improvviso: bella triangolazione in area Dia-Moreno, con l’attaccante che batte Mendy e porta la sfida in parità.

Jorgnho ci prova, di controbalzo, da un’azione di corner, ma il tiro viene ribattuto. Lo stesso Jorginho pesca Pulisic in area, l’americano si gira, ma Asenjo è attento a respingere, mentre il guardalinee segnala un offside.

Si va ai supplementari, e Pulisic si trova sui piedi una palla d’oro per ripassare in vanaggio, dopo un’incursione in area di Mount. Il tocco dell’ex Borussia è però fuori misura e la palla finisce sul fondo. I “blues” continuano a fare pressione, si lamentano per la mancata concessione di un penalty, ma il risultato non si sblocca.

Si va al secondo tempo, ed è sempre il Chelsea a rendersi pericoloso: Pulisic verticalizza nella zona di Pau Torres, che pasticcia col pallone e libera il destro di Mount. Solo un miracolo di Asenjo tiene a galla gli spagnoli. Il risultato non si sblocca e Tuchel gioca il più classico dei jolly: inserisce Kepa per Mendy in vista dei calci di rigore.

La lotteria dei rigori si apre con l’errore di Havertz, neutralizzato da Asenjo. Moreno si conferma eroe della serata, e porta avanti i sottomarini con l’aiuto del palo interno.

Segna anche Azpilicueta, mentre Mandi si fa ipnotizzare da Kepa e il risultato torna in parità. Alonso ed Estupinian fanno il proprio dovere, così come Mount e Moi Gomez. Si arriva così al quinto rigore: Jorginho spiazza Asenjo e Raba porta la serie ad oltranza.

Si gioca sul filo di lana: segnano Pulisic, Foyth e Rudiger, mentre l’errore decisivo arriva proprio dall’uomo più esperto, Albiol, che non inganna Kepa e si vede parare il tiro all’angolino. Coppa al Chelsea. Kepa eroe della serata e Tuchel stratega di questa prima notte europea della stagione.

Video gol e highlights Chelsea-Villarreal 1-1 (8-7 dcr)

Chelsea-Villarreal 1-1 (8-7 dcr): il tabellino della partita

Chelsea-Villarreal 1-1: 26′ Ziyech (C), 72′ G. Moreno (V)

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Chalobah, Ruediger, Zouma (Christensen 65′); Hudson Odoi (Azpilicueta 82′), Kanté, Kovacic (Jorginho 65′), Alonso; Ziyech (Pulisic 42′), Werner (Mount 65′), Havertz. Allenatore: Tuchel

VILLARREAL (4-4-2):Asenjo; Pau Torres, Foyth, Albiol, Pedraza (57′ Estupinan); Moreno (Morlanes 85′), Capoue, Trigueros (Moi gomez 70′); Pino (Mendy 90′), Gerard, Dia (Raba 85′). Allenatore: Emery

Arbitro: Sergei Karasev (RUS)

Ammoniti: Pino (V), Rudiger (C)

Espulsi:

